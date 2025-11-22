Phó Tổng thống Mỹ nêu 3 nguyên tắc cho mọi thỏa thuận hòa bình Ukraine

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance (Ảnh: AFP).

Trong một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X ngày 21/11, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance nêu rõ, bất kỳ kế hoạch hòa bình nào cũng phải đảm bảo 3 nguyên tắc.

Thứ nhất là chấm dứt thương vong nhưng vẫn bảo toàn chủ quyền của Ukraine.

Thứ hai là được cả Nga và Ukraine chấp nhận.

Thứ ba là tối đa hóa khả năng xung đột sẽ không bùng phát trở lại.

Đồng thời, ông cho biết mọi chỉ trích liên quan đến khung thỏa thuận hòa bình mà chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang phát triển đều hoặc là hiểu sai về nội dung hoặc cố ý bóp méo những thực tế quan trọng trên chiến trường.

Phó Tổng thống Vance cũng bày tỏ hoài nghi rằng việc chỉ cung cấp thêm vũ khí và tiền bạc có thể dẫn đến chiến thắng, được cho là ám chỉ viện trợ dành cho Ukraine.

“Có một ảo tưởng rằng chỉ cần cung cấp thêm tiền, thêm vũ khí, hoặc thêm lệnh trừng phạt thì chiến thắng sẽ trong tầm tay. Hòa bình sẽ không được tạo ra bởi những nhà ngoại giao thất bại hay các chính trị gia sống trong thế giới ảo. Nó có thể được tạo ra bởi những người thông minh sống trong thế giới thực”, Phó Tổng thống Mỹ nhấn mạnh.

Truyền thông đầu tuần này đưa tin chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xây dựng một kế hoạch hòa bình mới nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine. Kế hoạch gồm 28 điều khoản và được soạn thảo bởi Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, Steve Witkoff, với sự hỗ trợ của Đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev.

Theo tài liệu này, Ukraine sẽ phải rút khỏi Donbass, cắt giảm quy mô lực lượng vũ trang, từ bỏ vũ khí tầm xa, cam kết không gia nhập NATO và nhiều yêu cầu khác. Đổi lại, theo Axios, Ukraine sẽ nhận được các bảo đảm an ninh tương tự các thành viên NATO.

Sky News đưa tin, tuần tới, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến có cuộc điện đàm để thảo luận về kế hoạch. Các nguồn tin truyền thông cũng cho hay hạn chót để Ukraine đồng ý với kế hoạch là ngày 27/11, thời điểm mà chính Tổng thống Trump đã công khai đề cập.

Ngoài ra, tối 21/11, Tổng thống Mỹ tiếp tục trả lời báo chí tại Phòng Bầu dục. Trong cuộc trao đổi, ông nói rằng ông Zelensky sẽ phải hoặc chấp nhận thỏa thuận hoặc tiếp tục chiến đấu. Ông cũng nhấn mạnh thêm, Ukraine cần quyết định nhanh chóng khi mùa đông khắc nghiệt đang tới và Nga đang nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng.

Cũng trong ngày 21/11, ông Zelensky ghi hình thông điệp gửi tới người dân, trong đó ông khẳng định Ukraine có thể phải đối mặt với một lựa chọn khó khăn và đây là một trong những thời khắc khắc nghiệt nhất trong lịch sử đất nước.

Axios gần đây cho biết Nhà Trắng xem kế hoạch hòa bình là một tài liệu linh hoạt, nghĩa là kế hoạch được công bố không phải là phiên bản cuối cùng và Mỹ sẵn sàng điều chỉnh.

Theo Wall Street Journal, các lãnh đạo EU đang khẩn trương xây dựng một kế hoạch riêng nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine, được cho là có lợi hơn cho Kiev.