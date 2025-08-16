Ông Putin nêu triển vọng chấm dứt xung đột Ukraine sau thượng đỉnh Mỹ - Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc họp báo ở Alaska (Ảnh: AFP).

Sau cuộc hội đàm kéo dài khoảng 3 giờ với người đồng cấp Mỹ Donald Trump hôm 15/8 tại Alaska, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết những vấn đề đã được nhất trí tại hội nghị có thể trở thành bàn đạp thúc đẩy giải quyết xung đột Ukraine và khôi phục quan hệ Nga - Mỹ.

“Tôi hy vọng rằng các nhất trí hôm nay sẽ trở thành mốc tham chiếu, không chỉ để giải quyết vấn đề Ukraine, mà còn khởi động việc khôi phục quan hệ giữa Nga và Mỹ”, ông Putin phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Trump sau hội đàm.

Ông nhấn mạnh: “Nói chung, Tổng thống Trump và tôi đã thiết lập được mối quan hệ làm việc tốt và đầy tin cậy. Và tôi hoàn toàn có cơ sở để tin rằng đi theo con đường này, chúng ta có thể đạt được việc chấm dứt xung đột ở Ukraine càng sớm càng tốt”.

Tuy nhiên, ông Putin không nêu cụ thể các nội dung mà hai bên đã nhất trí.

Tổng thống Nga nhắc lại quan điểm cho rằng Ukraine là một dân tộc anh em, đồng thời nhấn mạnh mong muốn chân thành của nước này trong việc chấm dứt xung đột.

Ông cũng nêu rõ, để có một giải pháp lâu dài cho xung đột ở Ukraine, tất cả các nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng phải được giải quyết, các quan ngại chính đáng của Nga cần được xét đến và cần khôi phục một cân bằng an ninh công bằng ở châu Âu cũng như trên toàn cầu.

Đồng tình với ông Trump, ông Putin nhấn mạnh rằng việc đảm bảo an ninh cho Ukraine là điều cấp thiết và bày tỏ sẵn sàng hợp tác về vấn đề này. Ông bày tỏ hy vọng rằng sự thấu hiểu lẫn nhau đạt được trong các cuộc thảo luận sẽ mở đường hướng tới hòa bình.

“Chúng tôi hy vọng điều này sẽ được nhìn nhận một cách xây dựng tại Kiev và các thủ đô châu Âu, và sẽ không có trở ngại nào được tạo ra”, nhà lãnh đạo Nga nói.

Về phần mình, Tổng thống Trump cho biết cuộc hội đàm với Tổng thống Putin “rất hiệu quả”, đạt được tiến triển lớn. Tuy nhiên, ông lưu ý các bên cần làm nhiều hơn nữa để chấm dứt xung đột. Ông bày tỏ hy vọng sẽ sớm gặp lại ông Putin.

Ông Trump cho hay, ông sẽ thông báo kết quả cuộc hội đàm với Ukraine và các lãnh đạo châu Âu.

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga kéo dài khoảng 3 giờ tại Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson ở thành phố Anchorage, bang Alaska của Mỹ.

Cuộc họp đánh dấu cuộc gặp đầu tiên của ông Trump và ông Putin kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng đầu năm nay.

Trước thềm hội đàm, ông Trump nói rằng ông coi đây là cuộc “thăm dò” xem liệu có thể tiến tới một lệnh ngừng bắn, một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine hay không.