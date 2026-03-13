Ông Trump nói "không còn quan tâm tới giải Nobel Hòa bình"

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời cho rằng ông không biết liệu chiến dịch "Cuồng nộ" ở Iran có ảnh hưởng tới triển vọng ông đạt giải thưởng này trong tương lai hay không.

“Tôi không biết. Tôi không quan tâm đến nó nữa", ông nói.

Khi được hỏi liệu chủ đề này có được nhắc tới trong các cuộc trao đổi gần đây của ông với các lãnh đạo nước ngoài hay không, ông Trump trả lời: “Không, tôi không nói về Giải Nobel".

Chiến dịch "Cuồng nộ" bắt đầu ngày 28/2 với các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran. Ông Trump nói cuộc chiến với Iran có thể đang tiến gần đến hồi kết, đồng thời khẳng định lực lượng Mỹ và Israel đã gần như phá hủy năng lực quân sự của Iran. Tuy nhiên, ông không nêu rõ liệu chiến dịch quân sự nhằm vào Iran còn kéo dài bao lâu.

Mặt khác, Iran khẳng định sẽ tiếp tục chiến đấu tới cùng, và chưa có dấu hiệu nhượng bộ, cho thấy xung đột chưa có một kịch bản hạ nhiệt rõ ràng.

Trước đó, trong bài phát biểu tại một nhà máy ở bang Kentucky, ông Trump tuyên bố Mỹ "đã thắng" và "mọi thứ đã kết thúc trong giờ đầu tiên" của chiến dịch. Tuy nhiên, ông nói rằng, Mỹ "không muốn rời đi quá sớm" vì còn công việc cần hoàn thành ở Iran.

Đến nay, sau gần 2 tuần xung đột, thông điệp của ông Trump về thời gian cuộc chiến với Iran sẽ kéo dài bao lâu khá thiếu nhất quán. Có lúc ông nói cuộc chiến đang diễn ra nhanh hơn nhiều so với kế hoạch, có lúc cho rằng nó sẽ kéo dài 4-6 tuần, có lúc tuyên bố “đã thắng rồi nhưng chưa đủ”, và cũng có khi mô tả các cuộc tấn công “vừa là cuộc chiến vừa là một hành động ngắn hạn”.

Trước đây, ông Trump từng thể hiện sự quan tâm đến việc giành giải Nobel Hòa bình, bao gồm việc chia sẻ các bài báo ủng hộ trao giải cho ông trên mạng xã hội Truth Social và nhắc đến điều này trong các bài đăng về thành tựu cá nhân khi đương nhiệm.

Ông Trump cũng chỉ trích chính phủ Na Uy sau khi ông không nhận được giải năm 2025 dù được chính trị gia trong nước và ngoài nước đề cử. Trong một tin nhắn công bố tháng 1, ông nói với Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre rằng ông không còn cảm thấy “có nghĩa vụ chỉ phải nghĩ đến hòa bình”.

“Xét việc đất nước của ông đã quyết định không trao cho tôi Giải Nobel Hòa bình vì đã chấm dứt 8 cuộc chiến, tôi không còn cảm thấy nghĩa vụ chỉ phải nghĩ đến hòa bình nữa", ông Trump viết.

Nhà lãnh đạo Na Uy đáp lại: “Về Giải Nobel Hòa bình, tôi đã giải thích rõ, kể cả với Tổng thống Trump, rằng giải thưởng do một Ủy ban Nobel độc lập trao, chứ không phải chính phủ Na Uy".

Hồi tháng 1, chính trị gia phe đối lập Venezuela Maria Corina Machado, người thắng giải Nobel Hòa bình năm 2025, đã tặng lại huy chương Nobel Hòa bình của mình cho Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ban tổ chức giải sau đó cho biết bà vẫn là người duy nhất giữ danh hiệu của năm đó và việc tặng huy chương không bị cấm thực hiện.

Một tháng trước, Liên đoàn Bóng đá Thế giới FIFA đã trao cho ông Trump một giải thưởng hòa bình mới được lập ra. Khi đó, FIFA cho biết giải thưởng dành cho “những cá nhân giúp gắn kết con người trong hòa bình thông qua sự cam kết bền bỉ và những hành động đặc biệt”.