Mỹ rút 172 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược để hạ giá nhiên liệu

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Khi được hỏi về Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược của Mỹ (SPR) trong chuyến thăm bang Ohio, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với đài truyền hình Local 12: “Trước đây tôi đã lấp đầy kho này một lần, và tôi sẽ lấp đầy lại, nhưng ngay lúc này chúng ta sẽ giảm nó đi một chút, và điều đó sẽ kéo giá xuống".

Ngay sau đó, Bộ Năng lượng Mỹ ra thông cáo báo chí cho biết chính quyền sẽ bắt đầu xuất kho 172 triệu thùng dầu từ tuần tới.

Trong tuyên bố của mình, Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright cho biết quá trình xuất kho này có thể kéo dài khoảng 120 ngày.

Thông báo được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA), tổ chức mà Mỹ là thành viên, cho biết các nước thành viên sẽ cùng nhau xuất kho tổng cộng 400 triệu thùng dầu nhằm hạ giá năng lượng. Đây là đợt xuất kho lớn nhất từ trước tới nay.

Ông Wright cho biết việc xuất kho của Mỹ sẽ là một phần trong nỗ lực chung của IEA.

“Tôi vui mừng thông báo rằng hôm nay Cơ quan Năng lượng Quốc tế đã đồng ý phối hợp xuất kho kỷ lục 400 triệu thùng dầu từ các kho dự trữ dầu quốc gia trên khắp thế giới", ông Trump phát biểu tại một cuộc vận động ở bang Kentucky.

Giá dầu đã tăng mạnh sau khi Iran đóng eo biển Hormuz, một điểm nghẽn vận chuyển dầu mỏ quan trọng. Tính đến tuần trước, kho dự trữ dầu của Mỹ vẫn còn hơn 415 triệu thùng dầu.

Trước đó, năm 2022, cựu Tổng thống Joe Biden đã công bố xuất kho 180 triệu thùng dầu từ SPR nhằm đối phó với giá năng lượng tăng cao sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Các thành viên Đảng Cộng hòa, bao gồm ông Trump, khi đó đã không đồng ý với việc ông Biden khi rút dầu từ kho dự trữ, cho rằng SPR nên được sử dụng cho các tình huống quân sự khẩn cấp thay vì để giảm giá năng lượng.

Trong tuyên bố của mình, ông Wright cho biết chính quyền ông Trump sẽ khác so với chính quyền ông Biden khi họ dự định bổ sung lại kho dự trữ ngay trong năm nay.

"Tổng thống Trump đã hứa bảo vệ an ninh năng lượng của Mỹ bằng cách quản lý Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược một cách có trách nhiệm, và hành động này thể hiện cam kết đó. Không giống chính quyền trước đã để kho dự trữ dầu của Mỹ suy giảm, Mỹ đã sắp xếp để bổ sung hơn 200 triệu thùng trong năm tới, nhiều hơn 20% so với lượng sẽ được xuất kho", ông Wright nói.

Trên thực tế, mặc dù mức dự trữ SPR thấp hơn khi ông Biden rời nhiệm sở so với lúc ông bắt đầu, chính quyền của ông cũng đã mua lại một phần số dầu đã xuất kho.

Trong lịch sử, dầu từ SPR đã được bán ra dưới cả các chính quyền Dân chủ lẫn Cộng hòa, trong cả tình huống khẩn cấp và không khẩn cấp.

Giá dầu đã tăng vọt sau khi xung đột với Iran bùng nổ, kéo theo giá xăng tăng theo. Tính đến ngày 11/3, giá xăng trung bình tại Mỹ là 3,58 USD/gallon, tăng từ mức 2,94 USD/gallon cách đây một tháng.