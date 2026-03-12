Tổng thống Trump: Mỹ đã chiến thắng nhưng sẽ chưa rời khỏi Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 11/3 tuyên bố rằng “đã thắng” trong cuộc chiến với Iran, dù không đưa ra bằng chứng đáng kể để chứng minh cho khẳng định này.

“Để tôi nói rằng chúng ta đã thắng. Bạn không bao giờ muốn nói quá sớm rằng mình đã thắng, nhưng chúng ta đã thắng, ngay trong giờ đầu tiên thì mọi chuyện đã kết thúc”, ông phát biểu với các phóng viên.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm: “Chúng ta không muốn rút lui sớm, đúng không. Chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ”.

Ông cũng tuyên bố Mỹ đã “gần như phá hủy Iran”, đồng thời phát tín hiệu rằng Washington sẽ tiếp tục chiến đấu trong thời gian tới. Tuy nhiên, ông không nêu rõ liệu chiến dịch quân sự nhằm vào Iran còn kéo dài bao lâu.

Đến nay, sau gần 2 tuần xung đột, thông điệp của ông Trump về thời gian cuộc chiến với Iran sẽ kéo dài bao lâu khá thiếu nhất quán. Có lúc ông nói cuộc chiến đang diễn ra nhanh hơn nhiều so với kế hoạch, có lúc cho rằng nó sẽ kéo dài 4-6 tuần, có lúc tuyên bố “đã thắng rồi nhưng chưa đủ”, và cũng có khi mô tả các cuộc tấn công “vừa là cuộc chiến vừa là một hành động ngắn hạn”.

Hôm 1/3, trả lời phỏng vấn Axios qua điện thoại, chủ nhân Nhà Trắng nói, cuộc chiến với Iran có thể sớm kết thúc vì “gần như không còn gì để nhắm mục tiêu”. Ông cho biết, chiến dịch quân sự nhằm vào Iran đã vượt xa kỳ vọng và gây ra thiệt hại nhiều hơn so với dự đoán ban đầu.

“Bất cứ khi nào tôi muốn nó kết thúc, nó (xung đột với Iran) sẽ kết thúc”, ông Trump tuyên bố.

Trong khi đưa ra những tín hiệu có phần mâu thuẫn về thời điểm chấm dứt xung đột với Iran, ông Trump cũng tìm cách trấn an người dân Mỹ, cho rằng việc giá xăng tăng do cuộc chiến với Iran chỉ là tạm thời.

“Giá dầu sẽ giảm, giảm nhiều hơn những gì chúng ta hay bất kỳ ai có thể hình dung”, ông nói. Ông cho biết Mỹ có thể rút “một ít” dầu từ kho dự trữ dầu mỏ chiến lược.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump hôm qua thông báo Mỹ sẽ xuất kho 172 triệu thùng dầu thô từ kho dự trữ chiến lược.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright sau đó cho hay việc xuất kho dầu sẽ bắt đầu vào tuần tới và kéo dài khoảng 120 ngày.

Động thái của Mỹ là một phần trong nỗ lực chung của 32 quốc gia thành viên thuộc Cơ quan Năng lượng Quốc tế nhằm xuất tổng cộng 400 triệu thùng dầu từ các kho dự trữ khẩn cấp, đánh dấu chiến dịch giải phóng dầu lớn nhất trong lịch sử của tổ chức này nhằm hạ nhiệt giá dầu.