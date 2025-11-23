Binh sĩ Ukraine bị thương trong chiến sự (Ảnh minh họa: AFP).

Ông Zelensky đang chịu áp lực từ nhiều phía

Kênh Military Summary đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang chịu áp lực từ nhiều phía. Mỹ đang gây sức ép, buộc ông phải nhanh chóng quyết định khởi động các cuộc đàm phán hòa bình trên cơ sở đề xuất 28 điểm; còn quân đội Nga (RFAF) thì tăng tốc trên toàn bộ chiến tuyến.

Châu Âu đang làm mọi cách có thể để thay đổi quan điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump, và dự kiến sẽ sớm có một cuộc họp tại Thụy Sĩ giữa các phái đoàn Mỹ, EU và Ukraine.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết đến nay, phía Mỹ vẫn chưa chính thức cung cấp cho họ đầy đủ thông tin chi tiết về kế hoạch hòa bình của ông Trump.

Nhiều chuyên gia đánh giá, Ukraine cần phải đưa ra quyết định nhanh chóng trong bối cảnh trên.

Ukraine tuyên bố đẩy lùi hơn 150 đợt xung phong của Nga

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 22/11 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, có 157 cuộc giao tranh, cụ thể, RFAF thực hiện 34 cuộc tấn công theo hướng Pokrovsk".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ cơ bản đẩy lùi các nỗ lực xâm nhập của đối phương ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Sloviansk, Kramatorsk, Konstantinovka, Aleksandrivka, Hulyiaipole, Orekhov và Dnieper. Nga thực hiện 34 đợt tấn công theo hướng Pokrovsk nhưng bất thành, tổn thất 83 tay súng, trong đó có 60 người thiệt mạng.

Seversk và Liman: Giao tranh trên toàn mặt trận

Theo kênh Military Summary, giữa lúc các hoạt động ngoại giao nhằm tìm kiếm hòa bình cho Ukraine ngày càng sôi động thì trên mặt trận trải dài từ Vovchansk (Kharkov) xuống đến tận Stepnogorsk (Zaporizhia), tất cả các cụm tác chiến của RFAF đều đang hoạt động tích cực.

Hai ngày qua, lực lượng Moscow đã chiếm được hoàn toàn Zvanovka cũng như Novoye Zaporozhye. Những bước tiến cũng đã được ghi nhận trên các mặt trận Orekhov, Huliaipole, Velykyi Burluk và Pokrovsk - Mirnograd. Tuy nhiên, những bước đột phá lớn nhất được ghi nhận xung quanh Seversk (Siversk) và Liman (Lyman).

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Seversk ngày 22/11. Moscow tiếp tục phát triển theo các mũi tên đỏ, tiến vào gần trung tâm thành phố (Ảnh: Military Summary).

Kênh ZOV Military cho biết, tại khu vực Seversk, binh sĩ Nga chiếm giữ thành công các vị trí mới tại Platonovka.

Theo hướng Liman, quân đội Nga đã chiếm được làng Novoselovka, nơi từng là địa điểm giao tranh kéo dài. Việc các đơn vị Moscow đột phá thành công ở đây cho phép họ phát triển dọc theo tuyến Yarovaya - Drobyshevo. Họ cũng chiếm được thị trấn Stavki, mở đường đến Liman từ phía bắc, kênh Military Analytics của Ukraine xác nhận.

Các cuộc tiến công của RFAF cũng đang được ghi nhận trong phạm vi thành phố Liman. Sau khi chiếm được Maslyakovka, còn được gọi là tiểu khu Vostochny, quân đội Nga đang tiến sâu hơn vào khu vực trung tâm, nơi có nhiều tòa nhà kiên cố.

Đồng thời, RFAF đang phát triển tại ngã ba đường Liman và Seversk về phía Dibrova và Stary Karavan.

Kênh "Nhật ký lính dù" phân tích diễn biến chiến sự trên trục Liman và Seversk. Cụ thể, trong cuộc rút lui vào năm 2022, Liman đã bị lực lượng Moscow bỏ lại nhằm tiến hành các hoạt động phòng thủ có tổ chức, tạo điều kiện cho việc hình thành các tuyến phòng thủ ở phía đông.

Hơn 3 năm sau, quân đội Nga một lần nữa tiến đến thành phố. Các nhóm xung kích tiên phong của Nga đang tiến vào Liman. Khu định cư Yampol đã được kiểm soát ở phía nam: bản đồ cho thấy thành công này sẽ cho phép lực lượng Moscow không chỉ kiểm soát tuyến đường vòng mà còn chiếm giữ thực tế về mặt vật lý, tận dụng nó để tạo lợi thế.

Việc củng cố của RFAF tại Zvanovka, phía nam Seversk, đang ngày càng trở nên quan trọng. Theo một số báo cáo, khu vực gần làng đã được kiểm soát. Quân đội Nga đang đột phá trực diện vào Seversk từ phía nam, tập trung lực lượng bằng cách triển khai các nhóm nhỏ, xâm nhập khu vực đông dân cư.

Tại Seversk và Liman, chiến thuật tấn công đô thị được lực lượng Moscow thực hiện nhuần nhuyễn đã được chứng minh rõ ràng. Ít nhất là giai đoạn đầu của các chiến dịch này, như từng được quan sát trước đây ở các khu vực khác, bao gồm việc cô lập khu vực giao tranh, phá vỡ hậu cần của đối phương và bao vây thành phố từ 2 hướng.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Liman và Seversk ngày 22/11. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu hồng, đang phát triển tấn công theo những mũi tên đỏ, giao tranh ác liệt nổ ra ở nhiều nơi (Ảnh: UARU).

Gần đây, có rất nhiều tuyên bố trái ngược từ nhiều nguồn khác nhau về tình hình tại thành phố trọng yếu Seversk. Một số người cho rằng quân đội Nga đã đột phá và chiếm được phần lớn thành phố, trong khi những người khác lại cho rằng tình hình đang được Ukraine kiểm soát. Dựa trên thông tin thu thập được, kênh AMK Mapping có thể đưa ra một nhận định khá chắc chắn về tình hình thực sự ở đây.

Đầu tiên, một chỉnh sửa lớn đã được thực hiện trên bản đồ. Hóa ra những nỗ lực trước đó của RFAF nhằm chiếm một loạt các cứ điểm của đối phương ở phía đông nam Seversk vào tháng 9 và tháng 10 đã thất bại, khi lực lượng Kiev vẫn giữ được quyền kiểm soát các vị trí quan trọng trên các cao điểm chiến thuật tại đó. Thay vào đó, quân đội Nga đã chọn cách bỏ qua các khu vực này, phát triển dọc theo đường sắt và từ khu vực Verkhnokamyanske.

Trong tuần qua, các cuộc giao tranh đã gia tăng cường độ. Lực lượng Moscow đột kích và chiếm giữ các vị trí của Ukraine trên bìa rừng dẫn đến rìa đông nam Seversk, sau đó họ sử dụng khu vực này để xâm nhập vào thành phố. Một số binh sĩ Nga đã tản ra trong các ngôi nhà ở đó, tạo thành một vòng vây tác chiến đối với các cứ điểm của Ukraine ở phía đông nam.

Tuy nhiên, hướng tấn công chính vào Seversk lại diễn ra từ phía nam. Một số binh sĩ Nga đi xe máy đã đột nhập vào khu vực phía nam thành phố, vốn nằm trong vùng xám, sau đó tiến về phía bắc hướng về trung tâm thành phố, phân tán vào các khu dân cư và liên kết với các lực lượng từ phía đông.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia ngày 22/11. Moscow tiếp tục phát triển theo các mũi tên đỏ, tiến về phía thành phố Huliaipole. Kiev tăng viện theo mũi tên vàng (Ảnh: Military Summary).

Chiến dịch này thành công do sự kháng cự yếu ớt của Ukraine, cũng như những vấn đề hậu cần mới mà AFU đang phải đối mặt bởi những bước tiến gần đây của RFAF ở 2 bên sườn.

Tuy nhiên, hàng loạt UAV Ukraine vẫn hoạt động trên bầu trời như thường lệ, theo dõi mọi chuyển động và tấn công bất cứ thứ gì xuất hiện. Nga chỉ triển khai một số lượng nhỏ binh sĩ trong các cuộc đột kích này (có thể khoảng 30-50 người, chưa kể các vị trí đã được thiết lập ở ngoại ô phía nam), không đủ để củng cố các khu vực rộng lớn hơn và mang thêm nhu yếu phẩm và lực lượng tiếp viện.

Đương nhiên, do thiếu quân, các UAV của Ukraine đang cố gắng loại bỏ đối phương để ngăn chặn bất kỳ sự tập trung lực lượng nào, trước khi các nhóm xung kích nhỏ tiến vào. Các cuộc tập kích trước đó chủ yếu diễn ra ở phía nam thành phố nhưng đang di chuyển xa hơn về phía bắc để tấn công những tay súng đối phương đã xâm nhập sâu hơn.

Trong khi đó, ở phía nam Seversk, lực lượng Moscow có những bước tiến mới ở Zvanovka. Họ đã chiếm được ít nhất 60% khu định cư, tiến đến rìa phía tây và đang cố gắng tiến xa hơn về phía bắc và hợp nhất với các đơn vị bạn ở rìa phía bắc.

Các cuộc tiến công cũng diễn ra từ những điểm cao chiến thuật bên cạnh tuyến đường sắt, buộc những người lính Ukraine còn lại vẫn ở phía đông bắc Pereizne phải rút lui.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Seversk ngày 22/11. Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực bao quanh bởi đường màu vàng là nơi họ mới chiếm được và đang tiếp tục tấn công trên các mũi tên đỏ. Lực lượng Kiev được cho là rút quân theo mũi tên xanh (Ảnh: AMK Mapping).

Kênh AMK Mapping xác nhận, trên hướng Liman và sườn phía bắc Seversk, quân đội Nga đạt được những bước tiến đáng kể, xâm nhập những khu vực quan trọng của tiền tuyến.

Ở phía đông nam, sau khi chiếm được Dronivka, RFAF tiến về phía tây nam qua các khu rừng đến Platonivka, nhanh chóng giành quyền kiểm soát ngôi làng. Sau đó, họ chiếm được các hàng cây liền kề và đang cố gắng vượt qua các khu rừng và phá vỡ tuyến phòng thủ của AFU tại Zakitne.

Ngoài ra, lực lượng Moscow tiến về phía tây từ các vị trí mới của họ trên bờ bắc sông Siverskyi Donets, chiếm thêm một số vị trí khác trong những khu rừng xa hơn về phía tây.

Về phía tây bắc, RFAF tiến xa hơn qua các khu rừng phía tây Yampol và đến cao tốc Liman - Seversk. Sau đó, họ đột nhập vào các ngôi nhà phía nam Yampol, cho phép kiểm soát phần còn lại của ngôi làng. Giao tranh đang diễn ra tại các cứ điểm ở phía nam và tây nam Yampol trong khu vực đường cao tốc.

Về phía tây bắc, sau các cuộc tấn công thất bại trước đó, các nhóm xung kích của Nga một lần nữa tiến vào quận Masliakivka của Liman và củng cố ở nửa phía đông. Hoạt động rà phá bom mìn vẫn tiếp tục ở phía tây quận. Tổng cộng, trong ít ngày qua, đã có thêm 24,5km² nghiêng về phía Nga.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Liman và phía bắc Seversk ngày 22/11. Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực bao quanh bởi đường màu vàng là nơi họ mới chiếm được và đang tiếp tục tấn công trên các mũi tên đỏ (Ảnh: AMK Mapping).

Nga đột phá qua hàng phòng ngự Ukraine ở Mirnograd

Có thông tin cho biết các đơn vị xung kích RFAF đã đột phá qua các cứ điểm của đối phương và tiến vào Mirnograd từ hướng khu định cư Rovne, kênh ZOV Military đưa tin.

Trong khi đó, các vị trí tiền tiêu của quân đội Nga tại khu vực tư nhân Rodinske (phía bắc Mirnograd) đã bị lực lượng Kiev tập kích. Điều này gián tiếp xác nhận RFAF mở rộng thành công vùng kiểm soát trong khu dân cư thêm 1km và chiếm giữ các vị trí mới ở phía bắc thành phố.

Tại khu vực Udachne ở phía tây Pokrovsk, bất chấp việc AFU kháng cự quyết liệt, RFAF đã tiến vào khu vực mỏ số 1 và chiếm giữ các vị trí mới trong các cơ sở sản xuất.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk và Mirnograd ngày 22/11. Moscow kiểm soát phần màu hồng, tiếp tục phát triển theo mũi tên đỏ về phía Mirnograd (Ảnh: ZOV Military).

Kênh Archangel of Special Forces vừa công bố đánh giá mới nhất về sự sụp đổ của quân đội Ukraine tại Mirnograd. Theo đó, vị trí của AFU tại Pokrovsk - Mirnograd đang nhanh chóng trở thành thảm họa. Quân đội Nga mở rộng quyền kiểm soát ở phía tây bắc, tiến đến Grishino.

Các cuộc đột phá tích cực vào phía bắc Mirnograd bắt đầu từ Krasnyi Liman, trên thực tế đã tước đi nguồn tiếp tế vật chất của lực lượng Kiev trên tuyến đường này.

Hậu cần của nhóm binh sĩ AFU đồn trú chỉ được thực hiện bằng UAV, nhưng phần lớn trong số đó đã bị bắn hạ. Họ cũng không thể sơ tán thương binh khiến nhiều người đã thiệt mạng do thiếu hỗ trợ.

Nhờ những thành công ở Pokrovsk và việc không có các cuộc phản công tập trung của đối phương, các đơn vị Moscow đã củng cố tuyến phòng thủ.

Hiện tại, các cuộc phản công duy nhất mà Bộ chỉ huy Kiev hy vọng là từ Belitske theo hướng Sukhetske và Rodinske, cũng như ở khu vực Udachne.

Phía Ukraine nhiều lần cố gắng tấn công Udachne bằng các nhóm xung kích nhỏ, về cơ bản là không đạt kỳ vọng.

Quân đội Nga cũng đang phát triển từ Poltavka, tiến đến ngoại ô Sofiyivka, giáp với Toretskoye, giành được vị trí dọc theo con đường phía đông ngôi làng.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk và Mirnograd ngày 22/11. Moscow kiểm soát phần màu đỏ, tiếp tục mở rộng tại những khu vực bao quanh bởi đường màu vàng, tiến mạnh về phía bắc theo các mũi tên đỏ sau khi xé toang phòng tuyến của Kiev (Ảnh: Archangel of Special Forces).

Theo kênh Suriyakmaps, trên mặt trận Mirnograd và Pokrovsk, trong 2 ngày qua, quân đội Nga kiểm soát hoàn toàn các khu nhà nghỉ ở phía bắc Pokrovsk. Thành phố hiện đã nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của Nga, nhưng thông báo chính thức sẽ không được đưa ra cho đến khi chiến dịch kết thúc và không còn bất cứ binh sĩ Ukraine trong vòng vây.

Ngoài ra, RFAF tiếp tục tiến về phía đông dọc theo tuyến đường sắt và khu vực Rivne (phần lớn đã bị chiếm), cho phép họ tiến vào quận Brianka, phía tây bắc Mirnograd.

Hơn nữa, trong 8 ngày qua, lực lượng Moscow đã giành lại được một số vị trí ở trung tâm Rodinske. Giao tranh với quân đội Ukraine vẫn tiếp diễn bên trong thị trấn.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk - Mirnograd ngày 22/11. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực bao quanh bởi nét đứt màu cam là nơi họ mới giành được và tiếp tục tấn công theo các mũi tên màu cam (Ảnh: Suriyakmaps).

Giao tranh ác liệt ở Dnipropetrovsk và Zaporizhia

Trên hướng Dnipropetrovsk, quân đội Nga đã chiếm được các khu định cư Radostne và Zeleny Hai, kênh Military Analytics của Ukraine xác nhận.

Giao tranh vẫn đang diễn ra tại Vysoke và Novoe Zaporizhzhia (phía Nga tuyên bố đã chiếm được các khu định cư này).

Sự hiện diện của các nhóm trinh sát - đặc nhiệm RFAF được ghi nhận gần ngoại ô Huliaipole. Đồng thời, họ cũng tiến về Varvarivka.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia ngày 22/11. Moscow kiểm soát phần màu nâu, tiếp tục phát triển theo các mũi tên đỏ (Ảnh: Military Analytics).

Hai Cụm tác chiến Dnepr và Vostok RFAF tiếp tục đột phá vào khu vực Zaporizhia và phía nam Dnipropetrovsk, kênh VoenkorKotenok cho hay.

Ở cánh trái, các đơn vị Moscow tiếp tục chiến đấu tại Stepnogorsk và Primorskoe. Tại Primorskoe, các nhóm xung kích đang giao tranh ở phía bắc. Lực lượng Kiev đang cố gắng ngăn chặn bước tiến của đối phương, chủ yếu bằng hỏa lực pháo binh và UAV.

Gần Stepnogorsk, RFAF đang giao tranh ở 2 bên sườn, tiến công vòng quanh thị trấn từ phía tây, tại khu vực đường M18 và vùng ngoại ô phía tây. Các cuộc đọ súng trực diện dữ dội đang diễn ra ở vùng ngoại ô phía đông và gần khu bảo tồn thực vật.

Tại khu vực Shcherbaki và Stepnoe cũng có các trận đánh trực diện. Về phía đông, các cuộc giao tranh rất dữ dội ở phía nam và tây nam Novoandreevka, trong khu vực Novodanilovka, nơi về cơ bản bị RFAF bao vây. Tại khu vực rìa phía bắc Malaya Tokmachka, quân đội Nga đang đẩy lùi các cuộc phản công của đối phương và cố gắng đột phá về phía Orekhov.

Gần Huliaipole, tình hình của AFU đang trở nên tồi tệ hơn. Thành phố đang bị không quân và pháo binh Nga tập kích, trong khi UAV đang trinh sát và đánh phá các mục tiêu đã được xác định.

Phía đông Huliaipole, trên các cao điểm, quân đội Nga đang kiểm soát Vysokoe và Zeleny Hai.

Các đơn vị RFAF đang đẩy lùi đối phương khỏi các vị trí phòng thủ giữa Yablokovo và Zatishe.

Phía bắc Huliaipole, lực lượng Moscow đang tấn công về phía Varvarovka từ Rovnopol trong khu vực khe núi Celinnaya.

Tại biên giới với vùng Dnipropetrovsk, các đơn vị Moscow đã chiếm Novoje Zaporozhye, kiểm soát một phần hữu ngạn sông Gaichur đến Ostapovskoe, cách mặt trận khoảng 7,5km.

Phía bắc Danilovka và phía tây khu định cư Hai, họ đã kiểm soát Otradnoe, các trận chiến đang tiếp diễn.

Việc tiến về Andreevka và Bratskoe, vượt qua tuyến phòng thủ thứ 3 của lực lượng Kiev ở tả ngạn sông Gaichur, sẽ cho phép các đơn vị Moscow tiến về Zaporizhia và Huliaipole, hướng tới cứ điểm xung quanh Orekhov, bỏ qua các tuyến phòng thủ kiên cố đã được chuẩn bị và xâm nhập vào hậu phương của các khu định cư này.