Ông Trump chỉ ra cách tốt nhất đưa xung đột Ukraine đến hồi kết

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc họp báo sau hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska ngày 15/8 (Ảnh: Reuters).

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm 16/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cuộc hội đàm kéo dài gần 3 giờ của ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska "diễn ra rất tốt đẹp", đồng thời nói thêm rằng đó là "một ngày tuyệt vời và rất thành công".

Ông Trump xác nhận đã trao đổi về kết quả của hội nghị thượng đỉnh tại Alaska với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cùng một số nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) và Tổng thư ký NATO Mark Rutte.

"Tất cả đều nhất trí rằng cách tốt nhất để chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine là trực tiếp đi đến một thỏa thuận hòa bình, một thỏa thuận sẽ chấm dứt chiến tranh, chứ không phải một thỏa thuận ngừng bắn đơn thuần, vốn thường không hiệu quả", ông Trump nói.

Tổng thống Trump cũng xác nhận ông và Tổng thống Zelensky sẽ hội đàm vào ngày 18/8, đồng thời nói thêm rằng "nếu mọi việc suôn sẻ, chúng tôi sẽ lên kế hoạch cho một cuộc gặp với Tổng thống Putin".

Ukraine và các nước EU cho đến nay vẫn thúc đẩy một lệnh ngừng bắn toàn diện tạm thời. Mặc dù Nga không loại trừ ý tưởng này, nhưng Moscow đã chỉ ra những trở ngại nghiêm trọng đối với kế hoạch này.

Nga lập luận rằng một lệnh ngừng bắn sẽ cho phép Ukraine tiếp nhận thêm vũ khí từ phương Tây và khôi phục lại các đơn vị bị thương vong trong bối cảnh quân đội Nga đang tiến công trên chiến trường.

Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh Alaska, Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng một giải pháp "lâu dài và bền vững" cho cuộc khủng hoảng Ukraine đòi hỏi phải "loại bỏ tận gốc nguyên nhân của cuộc xung đột". Ông Putin tuyên bố Nga quan tâm đến việc chấm dứt khủng hoảng Ukraine và Moscow cũng sẵn sàng nỗ lực để đảm bảo an ninh cho Kiev.

Nhà lãnh đạo Nga hy vọng thỏa thuận đạt được với Tổng thống Trump sẽ mở đường cho hòa bình ở Ukraine. Ông Putin nhấn mạnh việc chấm dứt xung đột ở Ukraine được đảm bảo "càng sớm càng tốt".

Tổng thống Putin tiếp tục nhắc lại lập trường của Nga trong cuộc họp với các quan chức Nga sau hội nghị ở Alaska.

Theo chủ nhân Điện Kremlin, phái đoàn Nga đã “có cơ hội một lần nữa truyền đạt lập trường” của mình “một cách bình tĩnh và chi tiết", cũng như thảo luận về "nguồn gốc, nguyên nhân của cuộc khủng hoảng Ukraine”.

“Chính việc loại bỏ những nguyên nhân gốc rễ này sẽ là nền tảng cho việc giải quyết xung đột”, ông Putin nhấn mạnh, đồng thời cho biết Moscow chia sẻ mong muốn của chính quyền Tổng thống Mỹ về việc chấm dứt giao tranh càng sớm càng tốt, và lý tưởng nhất là “bằng các biện pháp hòa bình”.

Cả hai nhà lãnh đạo Nga, Mỹ đều mô tả cuộc hội đàm ở Alaska là hiệu quả và Tổng thống Trump hối thúc Tổng thống Zelensky đạt "thỏa thuận" với Nga.

Tổng thống Trump cũng cho biết ông và người đồng cấp Nga đã đồng ý phần lớn lập trường về nhượng bộ lãnh thổ nhằm giải quyết xung đột Ukraine.

Moscow nhiều lần nhấn mạnh rằng Ukraine phải cam kết không gia nhập NATO, thực hiện phi quân sự hóa, cũng như công nhận thực tế lãnh thổ mới trên thực địa, trong đó có việc công nhận các khu vực mà Nga đã tuyên bố sáp nhập gồm Crimea, Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia.

Sau hội nghị thượng đỉnh ở Alaska, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho rằng việc Nga tiếp tục từ chối chấp nhận lệnh ngừng bắn "làm phức tạp" những nỗ lực đạt được một thỏa thuận hòa bình bền vững. Tổng thống Zelensky xác nhận sẽ gặp Tổng thống Trump vào ngày 18/8.

Trong khi đó, Tổng thống Trump cho biết, sau cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Ukraine và châu Âu tại Nhà Trắng, bước tiếp theo sẽ là tổ chức các cuộc đàm phán 3 bên giữa Tổng thống Putin, Tổng thống Zelensky và Tổng thống Trump. Theo Axios, ông Trump được cho là muốn tổ chức cuộc họp 3 bên sớm nhất vào ngày 22/8.