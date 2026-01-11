Mỹ nêu lý do kêu gọi công dân rời Venezuela ngay lập tức

Người ủng hộ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro xuống đường tuần hành (Ảnh: AFP).

Chính phủ Mỹ đã ban hành một cảnh báo an ninh mới vào ngày 10/1, kêu gọi người Mỹ đang ở Venezuela rời khỏi quốc gia này ngay lập tức, với lý do lo ngại về an ninh và việc chính phủ Mỹ không có khả năng cung cấp hỗ trợ khẩn cấp.

“Công dân Mỹ tại Venezuela nên rời khỏi quốc gia này ngay lập tức", thông báo viết.

Cảnh báo viện dẫn các báo cáo về việc "các nhóm vũ trang hoạt động trên các tuyến đường ở Venezuela".

“Có các báo cáo cho thấy những nhóm dân quân vũ trang dựng chốt chặn trên đường và khám xét phương tiện để tìm bằng chứng về quốc tịch Mỹ hoặc sự ủng hộ dành cho Mỹ", thông báo cho hay.

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh các lựa chọn đi lại quốc tế đã được nối lại. “Khi các chuyến bay quốc tế đã được khôi phục, công dân Mỹ tại Venezuela nên rời khỏi quốc gia này ngay lập tức", Mỹ kêu gọi.

Bộ Ngoại giao Mỹ tiếp tục xếp Venezuela ở mức Cảnh báo Du lịch cao nhất. “Venezuela đang ở mức Cảnh báo Du lịch cao nhất. Cấp độ 4: Không đi lại, do những rủi ro nghiêm trọng đối với người Mỹ", thông báo cho hay.

Bộ Ngoại giao cho biết người Mỹ tại Venezuela không nên trông đợi vào hỗ trợ lãnh sự.

“Vào tháng 3/2019, Bộ Ngoại giao Mỹ đã rút toàn bộ nhân viên ngoại giao khỏi Đại sứ quán Mỹ tại Caracas và đình chỉ hoạt động. Chính phủ Mỹ hiện vẫn không có khả năng cung cấp các dịch vụ khẩn cấp cho công dân Mỹ tại Venezuela", thông báo nhấn mạnh.

Sau khi Mỹ đột kích Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro vào tuần trước, nhiều người Venezuela đã xuống đường phản đối Mỹ và kêu gọi thả nhà lãnh đạo. Một số quốc gia cũng đã bày tỏ sự phản đối với hành động của Mỹ.