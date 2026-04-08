Những cuộc gọi dồn dập lúc nửa đêm để "tháo ngòi nổ" xung đột Mỹ - Iran

Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar (Ảnh: BR).

Hơn 3 giờ sáng ngày 8/4 theo giờ địa phương, tại Islamabad, Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar vẫn đang thức để thực hiện các cuộc gọi ngoại giao dồn dập tới các bên liên quan trong khu vực khi thời hạn của Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt ra cho Iran đang cận kề.

Ngoại trưởng Dar cho biết, ông vốn “rất hy vọng” vào triển vọng của các cuộc đàm phán hòa bình Mỹ - Iran nhưng lo ngại những diễn biến nguy hiểm gần đây ảnh hưởng đến nỗ lực này. Ông nói, khi Mỹ và Iran đã “tiến gần đến việc ngồi vào bàn đàm phán” thì Israel tiếp tục không kích vào Iran, dẫn đến việc Iran tấn công trả đũa các cơ sở năng lượng tại Ả rập Xê út.

Trong bối cảnh đó, Pakistan tìm cách bảo vệ khả năng đạt được một giải pháp ngoại giao cho cuộc chiến.

Bộ Ngoại giao Pakistan đã đưa ra các tuyên bố về các cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Dar và những người đồng cấp Ai Cập, Ả rập Xê út, Thổ Nhĩ Kỳ và Ma-rốc về “tình hình khu vực đang diễn biến phức tạp”.

Trong một bài đăng trước đó trên mạng xã hội X, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã tha thiết kêu gọi một lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần để “mở đường cho các giải pháp ngoại giao tiến tới chấm dứt xung đột một cách dứt điểm”.

Ông cũng đã đề nghị ông Trump gia hạn thời hạn chót thêm 2 tuần, đồng thời đề xuất Iran sẽ mở lại eo biển Hormuz trong khoảng thời gian 2 tuần đó.

Một nhà ngoại giao Iran hôm qua tiết lộ, các thảo luận đang ở giai đoạn quan trọng và nhạy cảm. Các nguồn tin khu vực cho biết “dự kiến sẽ sớm có tin tốt từ cả 2 phía” và nói thêm rằng một thỏa thuận có khả năng được chốt trong đêm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng xác nhận các cuộc đàm phán đang diễn ra và ông sẽ sớm được thông báo đầy đủ về các đề xuất, nhưng không giải thích gì thêm.

Cùng với Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và Ả rập Xê út, Pakistan đã đóng vai trò là bên trung gian hòa giải giữa Mỹ và Iran trong những tuần gần đây.

Pakistan đề nghị tổ chức cuộc đàm phán trực tiếp giữa Mỹ và Iran tại Islamabad vào ngày 10/4 tới. Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể Tổng thống Trump, ông Jared Kushner, dự kiến sẽ tham dự.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/4 thông báo đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần với Iran sau 40 ngày xung đột leo thang. Ông cho biết, đề xuất 10 điểm của Iran có thể làm cơ sở cho các cuộc đàm phán chấm dứt xung đột.

Ông Trump gọi ngày 7/4 là “một ngày trọng đại đối với hòa bình thế giới”. Ông cho biết Mỹ sẽ “hỗ trợ giải tỏa tình trạng ùn tắc giao thông” tại eo biển Hormuz, và “những khoản tiền khổng lồ sẽ được tạo ra” khi Iran bắt đầu quá trình tái thiết.

“Đây có thể là thời đại hoàng kim của Trung Đông”, ông Trump bình luận thêm.

Tuy nhiên, lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần với Iran vẫn mang tính chất có điều kiện, và Washington vẫn chưa công khai chấp nhận lời mời tham dự các cuộc hội đàm dự kiến diễn ra vào 10/4 tới tại Islamabad. Một số điểm trong kế hoạch 10 điểm của Iran cho một lệnh ngừng bắn trước đây đã từng bị Mỹ bác bỏ.