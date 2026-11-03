Mỹ tập kích tàu dầu Iran hôm 5/9 (Ảnh minh họa: CENTCOM).

Wall Street Journal dẫn nguồn thạo tin ngày 2/11 cho biết, quân đội Mỹ đã tập kích vào đảo Qeshm của Iran ở eo biển Hormuz. Một vài tiếng nổ đã dội lên ở khu vực này.

Qeshm là hòn đảo nằm ở cửa eo biển Hormuz. Đây là nơi đặt một căn cứ tên lửa ngầm quy mô lớn, cùng với một căn cứ hải quân và một nhà máy khử mặn quan trọng của Iran.

Mỹ trước đó từng nhắm mục tiêu vào hòn đảo này ở giai đoạn đầu xung đột. Giới chức Washington cũng từng thảo luận kịch bản kiểm soát hòn đảo.

Theo nguồn tin, các cuộc tấn công vào đảo Qeshm là một phần của chuỗi chiến dịch hạn chế mà Washington bí mật tiến hành nhắm vào Iran trong những tuần gần đây.

Các cuộc tập kích diễn ra với quy mô nhỏ và bí mật để không phát ra bất kỳ tín hiệu nào về ý định của Mỹ nhằm tái khởi động chiến dịch quân sự với Iran.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) hiện chưa đưa ra bình luận.

Thông tin xuất hiện giữa lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố cuộc chiến Iran sẽ sớm kết thúc bằng cách này hay cách khác. Ông vừa cảnh báo nối lại chiến dịch tập kích Iran, vừa để ngỏ khả năng đạt được thỏa thuận hòa bình.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng chiến dịch quân sự của Mỹ đã làm suy giảm nghiêm trọng năng lực quân sự của Iran và Washington hiện chỉ còn một vài mục tiêu ở Iran.

Ông bác bỏ khả năng quay trở lại một cuộc xung đột toàn diện với Iran sau cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3/11.

"Chúng ta từng có một cuộc chiến với Iran. Chúng ta đã thắng. Tôi không biết liệu các bạn có thực sự gọi đó là một cuộc chiến hay không, bởi vì chúng ta đã không tiến hành bất kỳ cuộc giao tranh nào trong nhiều tháng qua", ông Trump nói với các phóng viên.

Hiện chưa rõ kế hoạch tiếp theo của ông Trump khi một số nguồn tin cho biết Mỹ đang tăng cường lực lượng đến Trung Đông. Washington được cho là cũng thông báo đến các quốc gia Vùng Vịnh về khả năng nối lại chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.

Về phía Iran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Esmail Baghaei hôm qua tuyên bố "bóng đang nằm trên sân của Mỹ", bất kỳ thỏa thuận triển vọng nào nhằm chấm dứt xung đột phụ thuộc vào thiện chí của Washington.

Ông nhấn mạnh, Washington nên đáp ứng các điều kiện của Tehran để chấm dứt cuộc xung đột hiện nay. "Chúng tôi đã nêu rất rõ ràng, minh bạch các yêu cầu. Đó là những yêu cầu rất hợp lý và đúng logic”, ông nói.

Ở chiều ngược lại, Iran cảnh báo sẽ đáp trả không giới hạn nếu Mỹ tái khởi động cuộc xung đột.