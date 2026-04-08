Iran tuyên bố "chiến thắng", mở cửa eo biển Hormuz trong 2 tuần

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi (Ảnh: IRNA).

Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi, phát ngôn thay mặt Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, tuyên bố nếu các cuộc tấn công nhằm vào Iran chấm dứt, lực lượng vũ trang Iran sẽ ngừng các hoạt động phòng thủ.

“Trong thời hạn 2 tuần, việc đi lại an toàn qua eo biển Hormuz sẽ có thể thực hiện được thông qua sự phối hợp với lực lượng vũ trang Iran và có tính đến các hạn chế về mặt kỹ thuật”, ông Araghchi cho biết.

Ngoại trưởng Araghchi bày tỏ sự biết ơn đối với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif và Thống chế Asim Munir vì những nỗ lực của họ nhằm chấm dứt chiến tranh.

Ông cho biết tuyên bố của Iran được đưa ra nhằm phản hồi yêu cầu đàm phán của Mỹ dựa trên đề xuất 15 điểm của Washington và việc Tổng thống Donald Trump chấp nhận khuôn khổ chung của kế hoạch 10 điểm do Iran đề xuất làm cơ sở cho các cuộc đàm phán.

Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran tuyên bố các cuộc đàm phán với Mỹ sẽ bắt đầu vào ngày 10/4, tại Islamabad (Pakistan), kéo dài 2 tuần và có thể được gia hạn theo thỏa thuận chung.

Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran tuyên bố Iran đã giành thắng lợi lớn và đây là một “thất bại lịch sử” đối với Mỹ, cho rằng Washington đã buộc phải chấp nhận kế hoạch 10 điểm của Tehran làm cơ sở cho các cuộc đàm phán.

Kế hoạch 10 điểm được cho là bao gồm các cam kết của Mỹ về không gây hấn, Iran tiếp tục kiểm soát eo biển Hormuz, chấp nhận việc làm giàu uranium của Iran, dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt Iran, chấm dứt các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), thanh toán bồi thường chiến tranh, rút ​​quân đội Mỹ khỏi khu vực và chấm dứt chiến tranh trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả chống lại Phong trào Kháng chiến Hồi giáo ở Li Băng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/4 đăng thông báo trên mạng xã hội cho biết ông đã đồng ý dừng ném bom và tấn công Iran trong thời hạn 2 tuần.

“Trên cơ sở các cuộc trao đổi với Thủ tướng Sheikhbaz Sharif và Thống soái Asim Munir của Pakistan, trong đó họ đề nghị tôi tạm dừng lực lượng hủy diệt dự kiến được triển khai tối nay nhằm vào Iran, và với điều kiện Cộng hòa Hồi giáo Iran đồng ý mở hoàn toàn, ngay lập tức và an toàn eo biển Hormuz, tôi đồng ý tạm dừng ném bom và tấn công Iran trong thời hạn 2 tuần. Đây sẽ là một lệnh ngừng bắn hai chiều!”, Tổng thống Trump cho biết.

Tổng thống Trump cho biết lý do ông quyết định tạm dừng tấn công Iran vì Mỹ “đã đạt được và vượt qua tất cả các mục tiêu quân sự, đồng thời đang tiến rất gần đến một thỏa thuận dứt khoát về hòa bình lâu dài với Iran cũng như hòa bình tại Trung Đông”.

“Chúng tôi đã nhận được đề xuất gồm 10 điểm từ phía Iran, và tin rằng đây là một cơ sở khả thi để tiến hành đàm phán”, ông Trump cho biết thêm.

Theo Tổng thống Trump, “hầu hết các vấn đề từng gây tranh cãi giữa Mỹ và Iran trước đây đã được hai bên thống nhất, nhưng thời hạn 2 tuần sẽ cho phép hoàn tất và ký kết thỏa thuận”.

Trước đó, Tổng thống Trump cảnh báo “cả một nền văn minh sẽ diệt vong, không bao giờ có thể được phục hồi nữa”, nếu Iran không đồng ý với yêu cầu của ông về việc mở lại eo biển Hormuz trước 20h ngày 7/4 (7h ngày 8/4 giờ Việt Nam).