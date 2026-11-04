Bầu cử giữa kỳ 3/11: Bầu toàn bộ 435 ghế tại Hạ viện và 35/100 ghế tại Thượng viện Tại Thượng viện, đảng Dân chủ giành tổng cộng 53 ghế trong tổng số 100 ghế, đảng Cộng hòa có 41 ghế Tại Hạ viện, đảng Dân chủ tạm thời giành 219 ghế, đảng Cộng hòa 125 ghế Đảng Dân chủ chiếm đa số tại Thượng viện và Hạ viện, qua đó giành lại quyền kiểm soát cả 2 viện của Quốc hội Mỹ

Bầu cử giữa nhiệm kỳ là gì?

Người dân Mỹ sẽ bầu các thành viên Quốc hội, cơ quan gồm hai viện: Hạ viện và Thượng viện. Bầu cử diễn ra 2 năm một lần. Khi cuộc bầu cử được tổ chức vào giữa nhiệm kỳ tổng thống kéo dài 4 năm, nó được gọi là bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Một nhiệm vụ quan trọng của Quốc hội là soạn thảo và thông qua các đạo luật liên bang, tức những đạo luật áp dụng trên toàn quốc.

Kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ sẽ quyết định đảng chính trị nào, đảng Cộng hòa của ông Trump hay đảng Dân chủ đối lập, kiểm soát Quốc hội, đồng thời quyết định mức độ thuận lợi để Tổng thống thực hiện các kế hoạch của mình.

Kết quả bầu cử cũng được xem là thước đo mức độ hài lòng của người dân Mỹ đối với những gì Tổng thống đã làm được cho đến nay.

Những vị trí nào được bầu?

Toàn bộ 435 ghế tại Hạ viện được bầu lại. Các hạ nghị sĩ có nhiệm kỳ cố định 2 năm. Hạ viện thường là nơi các dự luật được đề xuất và thảo luận.

Trong khi đó, 35 trong tổng số 100 ghế tại Thượng viện cũng sẽ được bầu lại. Các thượng nghị sĩ có nhiệm kỳ 6 năm. Thượng viện có quyền thông qua hoặc bác bỏ các dự luật được Hạ viện chuyển lên.

Cùng ngày, cử tri tại phần lớn các bang của Mỹ cũng sẽ bầu các chính trị gia cấp bang. Các cuộc đua giành chức thống đốc tại California, Florida, Georgia và Michigan sẽ là những cuộc đua được theo dõi sát sao nhất.