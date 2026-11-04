Đảo Qeshm của Iran (Ảnh: ESA).

Trả lời phỏng vấn truyền thông, Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi cuộc tập kích của quân đội Mỹ vào đảo Qeshm ở eo biển Hormuz tối 2/11 là một "cuộc tấn công nhỏ" nhắm vào hệ thống phòng không mới của Iran.

"Họ (Iran) đã xây dựng một cơ sở phòng không... Ngay khi nó hoàn thành, tối qua chúng tôi đã tập kích trúng", ông Trump phát biểu.

Ông nói thêm: "Họ không có lực lượng phòng không, tối qua chúng tôi đã phá hủy một số mục tiêu. Đó chỉ là một cuộc tấn công nhỏ, không phải là chiến tranh".

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông không loại trừ hành động quân sự chống lại Iran sau cuộc bầu cử quốc hội giữa kỳ ngày 3/11.

"Chúng ta hãy chờ xem. Tôi không muốn, nhưng nếu bắt buộc phải làm, chúng tôi sẽ phải làm", ông Trump nói.

Bình luận trên được đưa ra sau khi truyền thông đưa tin quân đội Mỹ đã bí mật tấn công đảo Qeshm ở phía nam Iran.

Theo nguồn tin, đây là một phần trong chiến dịch tấn công bí mật của Mỹ nhằm vào Iran kéo dài nhiều tuần qua. Một quan chức giấu tên của Mỹ cho biết, cuộc tập kích đảo Qeshm “chỉ mang tính phòng thủ”.

Hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA cho biết, đã có ít nhất 5 vụ nổ liên tiếp trên đảo Qeshm và một số người đã nhìn thấy hai máy bay bay trên bầu trời ở khu vực này.

Cuộc tấn công vào đảo Qeshm diễn ra trước thềm bầu cử giữa kỳ ở Mỹ và chỉ vài giờ sau khi ông Trump phát tín hiệu có thể đạt thỏa thuận với Iran.

"Iran muốn một giải pháp hòa giải, càng sớm càng tốt", ông Trump đăng trên nền tảng Truth Social.

Trước đó, ông cảnh báo Mỹ có thể nối lại chiến dịch quân sự nhằm vào Iran sau bầu cử giữa kỳ.

Về phía Iran, Chủ tịch Quốc hội và cũng là trưởng đoàn đàm phán, ông Mohammad Bagher Ghalibaf, cho biết Iran "đã sẵn sàng đặt tay trên cò súng" nếu xung đột tái bùng phát.

Trong khi đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết chính phủ của ông vẫn đang nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng "thông qua đối thoại". Ông nhấn mạnh, không bên nào có lợi ích nếu xung đột bùng phát trở lại.

Ông cũng nhấn mạnh Lãnh tụ Tối cao Iran gần đây đã trao cho chính phủ những quyền hạn mới để đàm phán về các vấn đề trước đây bị coi là "cấm kỵ".

"Iran đã sẵn sàng đặt tay trên cò súng. Bóng giờ đây đang nằm trên sân của Mỹ để quyết định có tiếp tục cuộc chiến hay không", ông nói.

Qatar cho biết họ vẫn hy vọng về một thỏa thuận tạm thời giữa Mỹ và Iran. Qatar cùng với một số nước đóng vai trò trung gian trong các cuộc đàm phán gián tiếp kéo dài giữa Washington và Tehran.

"Cả hai bên vẫn cam kết với quá trình đàm phán. Chúng tôi đang tạo điều kiện cho việc trao đổi các đề xuất theo thời gian thực giữa hai bên", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed Al Ansari nói.

“Hai bên đang xem xét các ý tưởng và đề xuất mà chúng tôi đã đưa ra. Chúng tôi hy vọng rằng vẫn còn cơ hội cho một thỏa thuận", ông nói thêm.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng xác nhận các cuộc đàm phán gián tiếp đang diễn ra.

Một quan chức cấp cao của Iran cho biết Tehran đã sẵn sàng mở lại Hormuz, tuyến đường then chốt cho nguồn cung dầu mỏ và khí đốt toàn cầu, trong vòng 2 ngày nhưng chỉ khi Washington đồng ý với danh sách các yêu cầu của họ.

Về phần mình, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết cả ông và ông Trump đều lạc quan về việc đạt được thỏa thuận.