Các đường ống dẫn khí Dòng chảy Phương Bắc 1 Lubmin, Đức (Ảnh: Reuters)

Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, ngày 2/11 tuyên bố kế hoạch được cho là do Mỹ đề xuất nhằm khôi phục nguồn cung khí đốt của Nga sang châu Âu thông qua đường ống chạy qua Ukraine là điều không thể thực hiện được trong các điều kiện hiện nay.

"Hiện tại khó có thể bàn về vấn đề này. Tình hình thực tế đã nói lên tất cả", ông Peskov nói với các phóng viên, đồng thời giải thích rằng bối cảnh hiện tại khiến những kế hoạch như vậy trở nên bất khả thi.

Tuy nhiên, ông không loại trừ khả năng khôi phục nguồn cung trong tương lai.

"Chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Mọi thứ đều phụ thuộc vào thiện chí của bên mua, thiện chí của bên bán và năng lực của bên bán", ông Peskov nhận định.

Trước đó, báo Wall Street Journal đưa tin, Mỹ ủng hộ việc nhanh chóng khôi phục việc bán khí đốt tự nhiên của Nga sang châu Âu thông qua đường ống chạy qua Ukraine. Washington coi đó như một phần của các cuộc đàm phán nhằm đạt được lệnh ngừng bắn về năng lượng trước khi mùa đông tới.

Nguồn tin cho biết, ý tưởng trên được các đặc phái viên Mỹ Jared Kushner và Steve Witkoff đưa ra trong chuyến thăm Moscow và Kiev vào tháng 9.

Ý tưởng này bao gồm việc bán khí đốt của Nga thông qua một đơn vị trung gian của Mỹ để lách các lệnh trừng phạt của châu Âu và có thể tạo ra cơ hội kinh doanh cho các nhà đầu tư Mỹ.

Ngoài ra, Washington được cho là cũng đang cân nhắc khôi phục hoạt động của đường ống Nord Stream (Dòng chảy phương Bắc). Mỹ muốn coi đó là một thành tố quan trọng của một thỏa thuận lớn hơn hướng tới giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine và những bất đồng kéo dài giữa Nga và các đồng minh châu Âu của Mỹ.

Nga và Đức đã xây dựng đường ống Nord Stream đầu tiên để không phụ thuộc các mạng lưới chạy qua Ukraine vào năm 2011. Nord Stream 1 (đã ngừng cung cấp vào tháng 8/2022) và Nord Stream 2 (chưa từng được đưa vào hoạt động) bị hư hỏng nặng trong các vụ nổ dưới nước vào tháng 9/2022.

Các nhà đàm phán Mỹ cho rằng sự trở lại của Nga đối với thị trường khí đốt tự nhiên châu Âu sẽ tạo ra một động lực mạnh mẽ để Moscow đồng ý đàm phán ngừng bắn. Việc sử dụng mạng lưới đường ống từ thời Liên Xô chạy qua Ukraine sang châu Âu cũng sẽ mang lại cho Kiev nguồn doanh thu.

Các quan chức Nhà Trắng đề xuất Nga gửi số tiền thu được từ việc bán khí đốt này sang châu Âu vào một tài khoản ký quỹ thuộc thẩm quyền tài phán của một bên thứ ba, để Moscow không thể dùng số tiền đó cho cuộc xung đột hiện nay.

Với châu Âu, Washington phác họa ý tưởng này như một cách để hạ giá năng lượng trước mùa đông khi trữ lượng khí đốt của khu vực chạm mức thấp kỷ lục trong nhiều năm qua.

Các kho chứa khí đốt tự nhiên dưới lòng đất của châu Âu hiện mới lấp đầy khoảng 75%. Khu vực này sẽ bước vào mùa đông tới với mức dự trữ dưới mức trung bình 9 năm.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang tìm kiếm một thỏa thuận nhằm chấm dứt các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng, trước thềm các cuộc đàm phán hòa bình ba bên dự kiến ​​diễn ra giữa Nga, Ukraine và Mỹ tại Abu Dhabi vào tháng 11.