Trước khi Mỹ đồng ý ngừng bắn 2 tuần, Iran đưa ra điều kiện gì?

Mỹ đồng ý ngừng tấn công Iran trong 2 tuần (Ảnh minh họa: Middle East Online).

Theo nguồn tin của Arab News, các điều kiện tiên quyết của Iran cho các cuộc đàm phán "hòa bình lâu dài" gồm 4 điều.

Thứ nhất là chấm dứt ngay lập tức các cuộc tấn công quân sự của Mỹ và Israel.

Thứ hai là có những đảm bảo chắc chắn rằng các cuộc tấn công như vậy sẽ không tái diễn.

Thứ ba là bồi thường cho những thiệt hại phát sinh trong suốt cuộc xung đột.

Thứ tư, Iran được cho là đang tìm kiếm các điều khoản mới quy định việc vận chuyển hàng hải qua eo biển Hormuz, tuyến đường huyết mạch quan trọng đối với việc vận chuyển dầu mỏ toàn cầu.

Theo nguồn tin, Tehran đang yêu cầu thu phí quá cảnh đối với các tàu đi qua tuyến đường thủy này, với mức phí dự kiến sẽ thay đổi tùy thuộc vào loại tàu, hàng hóa và các điều kiện thực tế.

Lập trường này nhấn mạnh thái độ cứng rắn của Iran trong bối cảnh căng thẳng leo thang, khi các nỗ lực ngoại giao đối mặt với thách thức ngày càng lớn trong việc đảm bảo dù chỉ là một sự tạm dừng xung đột.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm qua cảnh báo, họ có thể làm gián đoạn nguồn cung cấp dầu mỏ và khí đốt trên toàn khu vực trong nhiều năm nếu Mỹ thực hiện các lời đe dọa hành động quân sự.

"Chúng tôi đã thực hiện sự kiềm chế to lớn và có những cân nhắc trong việc lựa chọn các mục tiêu trả đũa, nhưng từ nay trở đi, tất cả những cân nhắc này đã bị loại bỏ", tuyên bố cho biết.

Những nhận định này đánh dấu một sự leo thang gay gắt trong ngôn từ, làm dấy lên lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu và sự ổn định rộng lớn hơn của khu vực.

Tuy nhiên, trong một tín hiệu tích cực, ngay trước thời hạn mà Mỹ đặt ra để tấn công mạnh vào hạ tầng Iran, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhất trí một lệnh ngừng bắn 2 tuần với Iran để tạo cơ hội cho các giải pháp ngoại giao.

“Dựa trên các cuộc hội đàm với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif và Thống chế Pakistan Asim Munir, trong đó họ đã yêu cầu tôi tạm dừng lực lượng mang tính hủy diệt sắp được gửi tới Iran vào đêm nay; đồng thời với điều kiện Iran đồng ý mở cửa hoàn toàn, lập tức và an toàn eo biển Hormuz, tôi đồng ý đình chỉ việc ném bom và tấn công Iran trong thời hạn 2 tuần”, ông Trump viết trên mạng xã hội.

Ông cho biết thêm: “Đây sẽ là một lệnh ngừng bắn song phương”.

“Lý do thực hiện việc này là vì chúng ta đã đạt được và vượt mọi mục tiêu quân sự, đồng thời đang tiến rất xa tới một thỏa thuận mang tính quyết định về hòa bình lâu dài với Iran, và hòa bình tại Trung Đông”, ông viết thêm.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết: “Chúng tôi đã nhận được đề xuất 10 điểm từ Iran và tin rằng đó là một cơ sở khả thi để đàm phán. Hầu hết tất cả các điểm tranh chấp khác nhau trong quá khứ đã được thống nhất giữa Mỹ và Iran, nhưng một khoảng thời gian 2 tuần sẽ cho phép thỏa thuận được hoàn tất và ký kết chính thức”.

“Thay mặt cho nước Mỹ, với tư cách là Tổng thống, và cũng đại diện cho các quốc gia tại Trung Đông, thật vinh dự khi vấn đề dài hạn này sắp đi đến hồi kết”, ông nói.

Iran hiện chưa phản hồi tuyên bố của ông Trump.