Ứng viên Thượng viện của đảng Dân chủ James Talarico mừng chiến thắng trong đêm bầu cử ở Austin, Texas (Ảnh: Reuters).

Truyền thông thế giới chú ý đặc biệt

Một màu sắc nổi bật trên các trang báo quốc tế khi đưa tin về kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ là màu xanh, đại diện cho đảng Dân chủ.

Báo Liberation của Pháp gọi chiến thắng của đảng Dân chủ là "làn sóng xanh", trong khi Daily Mail của Anh mô tả đây là "cơn sóng thần xanh lịch sử".

Tiêu đề trên Times of India của Ấn Độ đặt tiêu đề là "nỗi buồn giữa nhiệm kỳ đối với ông Trump".

Các quốc gia đang có xung đột cũng theo dõi sát diễn biến này. Trang tin Kyiv Independent của Ukraine đăng tiêu đề thể hiện sự lạc quan: "Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Quốc hội, giáng đòn vào ông Trump và có thể tạo động lực cho Ukraine".

Giới truyền thông Nga có cách nhìn khác. Rossiyskaya Gazeta, nhật báo do nhà nước Nga điều hành, cho rằng kết quả bầu cử thực tế sẽ là đòn giáng vào Ukraine, quốc gia nhận được sự ủng hộ vững chắc từ Liên minh châu Âu (EU).

Tại Trung Đông, báo Tehran Times cho rằng thất bại của đảng Cộng hòa bắt nguồn từ quyết định tấn công Iran hồi đầu năm của Tổng thống Donald Trump. "Cuộc chiến Iran quay trở lại tác động đến ông Trump tại hòm phiếu", bài báo viết.

Cuộc chiến mà ông Trump từng cam kết sẽ kết thúc nhanh chóng đã kéo dài, khiến giá dầu tăng vọt và ảnh hưởng đến đời sống hằng ngày của nhiều người Mỹ trong bối cảnh bùng nổ khủng hoảng khả năng chi trả.

Tại Israel, quốc gia vừa tổ chức cuộc bầu cử hồi tuần trước, các tiêu đề báo chí tập trung vào việc chiến thắng của đảng Dân chủ có ý nghĩa như thế nào đối với sự ủng hộ của Mỹ dành cho Israel và cuộc chiến tại Gaza.

Times of Israel đăng bài về chiến thắng của một ứng viên gốc Hồi giáo của đảng Dân chủ Abdul El-Sayed trong cuộc đua vào Thượng viện tại bang Michigan.

Tại Canada, quốc gia láng giềng phía Bắc của Mỹ đang vướng vào cuộc chiến thương mại căng thẳng với Washington, báo Toronto Star gọi kết quả bầu cử là một sự "phản đối" đối với ông Trump. Ở phía Nam biên giới, tờ El Universal của Mexico đăng tiêu đề tương tự.

Các nhà lãnh đạo nói gì?

Nhiều nhà lãnh đạo thế giới lên tiếng bình luận về “kỷ nguyên mới trong quan hệ thế giới” sau khi đảng Dân chủ giành thắng lợi áp đảo.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: “Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn đang tại nhiệm và chúng tôi chân thành hy vọng ông ấy sẽ tiếp tục các nỗ lực kiến ​​tạo hòa bình của mình”.

Từ Na Uy, Thủ tướng Jonas Gahr Store mô tả kết quả bầu cử giữa kỳ là “một tín hiệu chính trị mạnh mẽ cho thấy sự thay đổi định hướng từ phía cử tri Mỹ”.

Tại Đức, Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius chúc mừng đảng Dân chủ về "chiến thắng lịch sử", đồng thời cho biết cam kết hợp tác của Berlin với chính quyền Washington vẫn không thay đổi. Ông nhấn mạnh Đức sẽ duy trì liên hệ với cả đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa.

Thủ tướng Anh Andy Burnham chưa đưa ra phản ứng ngay lập tức. Tuy nhiên, Thị trưởng London Sadiq Khan, người nhiều lần tranh cãi với ông Trump, viết trên mạng xã hội X: "Chúc mừng đảng Dân chủ về chiến thắng lớn tối qua".

Bộ trưởng Y tế Anh James Frith cũng đánh giá tối 3/11 là “một đêm trọng đại đối với nền dân chủ Mỹ và đối với đảng Dân chủ”. Trong một cuộc phỏng vấn với đài Times Radio của Anh, ông Frith khẳng định London sẽ “duy trì mối quan hệ tuyệt vời” với Washington bất kể đảng nào nắm quyền kiểm soát Quốc hội Mỹ.

Một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết tại cuộc họp báo thường kỳ rằng bầu cử giữa nhiệm kỳ "là công việc nội bộ của Mỹ".

“Trung Quốc sẵn sàng cùng Mỹ bảo vệ và thực hiện những đồng thuận quan trọng mà nguyên thủ hai nước đã đạt được, tăng cường trao đổi, xử lý thỏa đáng các bất đồng, mở rộng hợp tác, cũng như xây dựng một mối quan hệ chiến lược mang tính xây dựng dựa trên sự tôn trọng và bình đẳng, có đi có lại", người phát ngôn này nói thêm.

Trong khi đó, người phát ngôn hàng đầu của chính phủ Nhật Bản, Chánh Văn phòng Nội các Minoru Kihara, phát biểu tại cuộc họp báo rằng liên minh Nhật - Mỹ vẫn đóng vai trò thiết yếu đối với hòa bình và ổn định toàn cầu, bất kể kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Đối với Israel, kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ diễn ra trong thời điểm tình hình chính trị nước này bất ổn, giữa lúc các cuộc đàm phán thành lập liên minh đang diễn ra sau khi Thủ tướng đương nhiệm Benjamin Netanyahu, đồng minh của ông Trump, mất thế đa số tại Quốc hội trong cuộc bầu cử ngày 27/10.

Trong một thông điệp đăng tải trên mạng xã hội X, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cho rằng người dân Mỹ đã “tận dụng cuộc bầu cử để nói không với chiến tranh” và Tehran ủng hộ thông điệp này.

Tuy nhiên, Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei nhận định kết quả bầu cử giữa kỳ sẽ không làm thay đổi lập trường của Washington đối với Tehran.