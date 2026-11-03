Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei (Ảnh: Reuters).

"Chúng tôi đang nỗ lực giải quyết vấn đề thông qua đối thoại. Về khía cạnh này, Lãnh tụ Tối cao cũng đã trao những thẩm quyền nhất định cho chính phủ", Tổng thống Masoud Pezeshkian cho biết ngày 2/11.

Tuy nhiên, ông Pezeshkian không nói rõ các thẩm quyền này bao gồm những gì hoặc có phạm vi mở rộng đến đâu.

Trong hệ thống chính trị của Iran, Lãnh tụ Tối cao có tiếng nói quyết định cuối cùng đối với các vấn đề lớn của quốc gia, bao gồm chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia. Các quan chức được bầu như tổng thống thường hoạt động trong phạm vi giới hạn do ông thiết lập. Điều này khiến bất kỳ sự ủy quyền công khai nào đối với việc đàm phán đều mang ý nghĩa chính trị quan trọng.

Bình luận của ông Pezeshkian được đưa ra không lâu sau khi Bộ Ngoại giao Iran xác nhận Tehran đang trao đổi các thông điệp với Washington thông qua các bên trung gian.

"Xét đến tính nhạy cảm và mức độ nghiêm trọng của tình hình hiện tại, các cuộc tham vấn và thảo luận đang diễn ra rất dồn dập. Qatar và Pakistan đang đóng vai trò trung gian rất tích cực trong các cuộc đàm phán này", Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho hay.

Theo ông Araghchi, các cuộc đàm phán do Qatar làm trung gian đã tạo phác thảo “đề xuất hai ngày”.

Một quan chức cấp cao của Iran cho biết Tehran sẵn sàng mở lại Hormuz, miễn là Washington đồng ý với danh sách các yêu cầu của họ.

Vào tháng 9, Iran đã đề xuất một kế hoạch 7 ngày để mở lại eo biển nếu Mỹ đồng ý với các yêu cầu, bao gồm chấm dứt chiến tranh trên mọi mặt trận, giải tỏa tài sản bị đóng băng của Iran, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt dầu mỏ và chấm dứt phong tỏa đối với các cảng của Iran.

"Khả năng thực hiện kế hoạch này trong hai ngày là một minh chứng khác cho tiếp cận trên tinh thần thiện chí của Iran", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Esmaeil Baqaei nói.

Ông nhấn mạnh: "Chúng tôi đã tuyên bố rằng, nếu các yêu cầu của Iran được đáp ứng, việc khôi phục an ninh cho eo biển Hormuz và khởi động lại quá trình đàm phán trong một khoảng thời gian ngắn là hoàn toàn có thể."

Ông Baqaei cho biết: "Mọi thứ phụ thuộc vào việc phía Mỹ chấp nhận các yêu cầu của Iran. Chỉ khi đó chúng tôi mới có thể thảo luận về các giai đoạn tiếp theo”.

Tuy nhiên, đến nay, Mỹ chưa công khai chấp thuận các đề xuất của Iran.

Kể từ tháng 8, Washington đã triển khai một loạt các lệnh trừng phạt mới, nhằm “bóp nghẹt” kinh tế Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, Mỹ có thể nối lại tập kích Iran hoặc đạt được thỏa thuận nhằm nhanh chóng chấm dứt chiến sự.

Vào ngày 31/10, ông Trump cho biết Washington vẫn phải "xử lý" 1-2 mục tiêu bao gồm núi Pickaxe ở miền trung Iran, một địa điểm bị nghi ngờ là cơ sở hạt nhân của Iran.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết ông Trump chưa quyết định về các cuộc tập kích mới và ưu tiên một giải pháp ngoại giao hơn.

Trong khi đó, Iran cảnh báo sẽ đáp trả “mạnh mẽ, ngay lập tức và toàn diện” đối với bất cứ cuộc tấn công mới nào từ Mỹ và Israel.