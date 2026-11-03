Túi khẩn cấp chứa nhu yếu phẩm có thể giúp sinh tồn trong vòng 72 giờ (Ảnh: Nation).

Cục Phòng chống và Giảm nhẹ Thiên tai Thái Lan (DDPM) ngày 3/11 đã kêu gọi người dân chuẩn bị các túi ứng phó khẩn cấp cho 72 giờ đầu tiên khi xảy ra thảm họa. Đây là các túi chứa đủ thực phẩm, nước uống, thuốc men và các nhu yếu phẩm.

Cục trưởng DDPM Nirat Pongsitthaworn cho biết việc chuẩn bị cho 72 giờ đầu tiên sau thảm họa là tiêu chuẩn quốc tế vì người dân có thể cần tự duy trì cuộc sống trong 3 ngày trong khi chính phủ triển khai hỗ trợ đến các khu vực bị ảnh hưởng.

Ông cho hay, Thái Lan không nằm trong số các quốc gia bắt buộc phải chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp sau cuộc xung đột ở Trung Đông. Tuy nhiên, ông lưu ý việc chuẩn bị túi ứng phó khẩn cấp là một biện pháp phòng ngừa nhằm giảm thiểu rủi ro trước các tình huống bất ngờ.

Những chiếc túi này không chỉ đề phòng rủi ro do các cuộc xung đột quốc tế mà còn rủi ro do các thảm họa thiên nhiên, bao gồm lũ quét, sạt lở đất và động đất, cũng như các đợt bùng phát dịch bệnh, hỏa hoạn, bạo loạn và các tình huống khẩn cấp khác.

Ngoài chứa nhu yếu phẩm như lương thực, nước uống, thuốc, chúng còn chứa các thiết bị liên lạc, giấy tờ quan trọng, tiền mặt, quần áo.

Khuyến cáo nêu rõ, mỗi người nên có ít nhất 3 lít nước uống mỗi ngày, cùng với thực phẩm ăn liền và đồ ăn nhẹ giàu năng lượng. Trẻ em, người cao tuổi và bất kỳ ai có nhu cầu y tế riêng cần có thực phẩm được chuẩn bị đặc biệt.

Thiết bị liên lạc nên bao gồm điện thoại di động, sạc dự phòng, đèn pin, pin dự phòng, đài chạy bằng pin và còi. DDPM cũng liệt kê thêm nến, bật lửa, sổ tay, bút, dao bỏ túi, kéo, dây thừng và băng dính.

Các giấy tờ quan trọng bao gồm bản sao thẻ căn cước, sổ hộ khẩu, thẻ bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe, sổ tiết kiệm ngân hàng và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Chìa khóa dự phòng và tiền mặt cũng được khuyên chuẩn bị phòng trường hợp các hệ thống thanh toán điện tử không thể sử dụng.

Đồ dùng cá nhân cần chuẩn bị có khăn giấy, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, đồ vệ sinh cá nhân, quần áo dự phòng, áo mưa, mũ, chăn và túi ngủ.

DDPM khuyến nghị nên sử dụng túi nhẹ, chống nước và được cất giữ ở vị trí dễ dàng tiếp cận. Các nhu yếu phẩm bên trong cũng cần được kiểm tra thường xuyên để phát hiện hư hỏng và hạn sử dụng.

Đối với người nước ngoài đang sinh sống tại Thái Lan, hướng dẫn này đặc biệt thiết thực trong mùa mưa hoặc tại các khu vực dễ xảy ra lũ lụt và sạt lở đất. Người nước ngoài cư trú làm việc và du khách lưu trú dài hạn nên cất giữ bản sao hộ chiếu, thị thực cùng thông tin liên lạc quan trọng bên cạnh các loại giấy tờ được DDPM khuyến nghị.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul nhấn mạnh, ông mong muốn công chúng "cảnh giác nhưng không hoảng loạn" trước các cảnh báo khẩn cấp từ các quốc gia nước ngoài. Ông Anutin trấn an công chúng rằng Thái Lan có an ninh lương thực.

Ngoài việc khuyến cáo người dân chuẩn bị túi sinh tồn 72 giờ, ông Nirat cho biết DDPM đã sẵn sàng các trang thiết bị máy móc và các đội ứng phó khủng hoảng để xử lý các tình huống khẩn cấp. Ông nói thêm, cơ quan này có thể đưa ra các cảnh báo thông qua hệ thống phát sóng.

DDPM và các cơ quan liên quan cũng phối hợp lên kế hoạch cho các tình huống khẩn cấp nhằm đảm bảo sự an tâm và an toàn cho công chúng.