Israel đồng ý ngừng bắn Iran 2 tuần

Mỹ, Israel không kích Iran hồi tháng 3 (Ảnh: AFP).

Times of Israel dẫn lời quan chức Mỹ cho biết, Israel cũng đã đồng ý tạm dừng chiến dịch ném bom của mình nhằm vào Iran trong khi các cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra.

Một quan chức Nhà Trắng khác nêu rõ, lệnh ngừng bắn sẽ có hiệu lực ngay khi Tehran mở cửa eo biển Hormuz.

Nếu Iran không mở lại eo biển Hormuz, họ sẽ phải đối mặt với các cuộc tấn công quân sự leo thang nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự.

Trong khi đó, theo các nguồn thạo tin, giới chức Israel đang lo ngại về thỏa thuận ngừng bắn tạm thời mà Mỹ đã đạt được với Iran.

Israel sẽ tuân thủ lệnh ngừng bắn, nhưng thực hiện điều này một cách miễn cưỡng vì Israel vẫn còn nhiều mục tiêu trong danh sách và nhiều kế hoạch muốn đạt được thông qua hành động quân sự tại Iran, nguồn tin cho hay.

Tháng trước, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã từ chối trả lời liệu Israel có chấm dứt các cuộc tấn công vào Iran nếu ông Trump đạt được một thỏa thuận ngừng bắn hay không. Ông chỉ nói rằng: "Cuối cùng, Tổng thống Trump tự đưa ra các quyết định của mình và tôi có tôn trọng chúng không? Có, tôi tôn trọng”.

Thông tin được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo ngừng bắn Iran trong 2 tuần để tạo cơ hội cho các giải pháp đàm phán, ngoại giao.

“Dựa trên các cuộc hội đàm với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif và Thống chế Pakistan Asim Munir, trong đó họ đã yêu cầu tôi tạm dừng lực lượng mang tính hủy diệt sắp được gửi tới Iran vào đêm nay; đồng thời với điều kiện Iran đồng ý mở cửa hoàn toàn, lập tức và an toàn eo biển Hormuz, tôi đồng ý đình chỉ việc ném bom và tấn công Iran trong thời hạn 2 tuần”, ông Trump viết trên mạng xã hội.

Ông cho biết thêm: “Đây sẽ là một lệnh ngừng bắn song phương”.

Ông nói, Mỹ đã nhận được đề xuất 10 điểm từ Iran và tin rằng đó là một cơ sở khả thi để đàm phán.

Vòng đàm phán đầu tiên giữa Washington và Tehran dự kiến sẽ diễn ra vào 10/4 tới tại Islamabad. Pakistan đang đóng vai trò là bên trung gian hòa giải giữa Washington và Tehran.

Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran đã ra một tuyên bố nêu rõ rằng kế hoạch 10 điểm của Iran “nhấn mạnh các vấn đề cơ bản” như “việc di chuyển có điều tiết qua eo biển Hormuz dưới sự phối hợp của Lực lượng Vũ trang Iran”.

Điều này sẽ mang lại cho Iran một “vị thế kinh tế và địa chính trị độc tôn”, tuyên bố cho biết.

Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi thông báo, trong vòng 2 tuần tới, việc đi lại an toàn qua eo biển Hormuz “sẽ khả thi thông qua sự phối hợp với Lực lượng Vũ trang Iran và có xem xét thích đáng đến các hạn chế về mặt kỹ thuật”.