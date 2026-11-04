Nhiều nước khuyến nghị người dân dự trữ đề phòng tình huống khẩn cấp (Ảnh minh họa: Inquirer).

Một số quốc gia, trong đó có Anh, Đức, Mỹ, Nhật Bản, gần đây đã khuyến nghị người dân dự trữ thực phẩm và những đồ dùng cần thiết để đề phòng thiên tai, các mối đe dọa an ninh và tình trạng gián đoạn các dịch vụ thiết yếu.

Các quốc gia khác cũng đã áp dụng các khuyến nghị tương tự, mặc dù hướng dẫn của họ có sự khác nhau tùy thuộc vào các nguy cơ mà họ phải đối mặt.

Từ động đất và bão lớn cho đến các cuộc tấn công mạng và xung đột vũ trang tiềm tàng, thông điệp mà các chính phủ đưa ra là thống nhất: các hộ gia đình nên sẵn sàng tự xoay xở tạm thời khi sự hỗ trợ từ bên ngoài bị hạn chế.

Anh phát động chiến dịch sẵn sàng ứng phó trên toàn quốc

Chiến dịch mới "Hãy sẵn sàng" của chính phủ Anh khuyến khích các gia đình chuẩn bị cho 3 ngày có thể bị gián đoạn dịch vụ điện, nước, thông tin di động và Internet.

Chiến dịch được khởi động ngày 22/10 này là một phần của nỗ lực nâng cao nhận thức cộng đồng trong vòng 3 năm, tập trung vào việc giúp các hộ gia đình được trang bị tốt hơn để xử lý các tình huống khẩn cấp.

Chính phủ Anh khuyến nghị người dân trữ nước đóng chai, thực phẩm không dễ hư hỏng, đèn pin, sạc dự phòng đã sạc đầy, thuốc thiết yếu và đài radio chạy bằng pin hoặc quay tay.

Bộ trưởng An ninh Anh Dan Jarvis cho biết sự chuẩn bị kỹ lưỡng có thể giúp giảm bớt áp lực cho các lực lượng ứng phó khẩn cấp, cho phép họ ưu tiên những người có nhu cầu cấp thiết nhất.

Chiến dịch này diễn ra sau các trận bão lớn và cháy rừng gây gián đoạn đời sống cộng đồng tại Anh. Nó cũng dựa trên hướng dẫn nâng cao mức độ sẵn sàng ứng phó khẩn cấp cho các hộ gia đình do chính phủ Anh đưa ra từ năm 2024.

Nhật Bản khuyến khích dự trữ nhu yếu phẩm ít nhất 3 ngày

Tại Nhật Bản, việc chuẩn bị ứng phó khẩn cấp từ lâu đã là ưu tiên hàng đầu khi đất nước này thường xuyên đối mặt với mối đe dọa từ động đất, sóng thần, bão và hoạt động núi lửa.

Chính phủ Nhật Bản khuyến nghị người dân duy trì đủ thực phẩm, nước uống và các nhu yếu phẩm khác cho ít nhất 3 ngày, tốt nhất là một tuần.

Các gia đình cũng được khuyến khích chuẩn bị túi sơ tán khẩn cấp, nhà vệ sinh di động, đèn pin và thiết bị thông tin liên lạc.

Văn phòng Nội các Nhật Bản nhấn mạnh rằng thảm họa quy mô lớn có thể làm gián đoạn giao thông, các dịch vụ công cộng và việc cung ứng hàng hóa. Trong tình huống đó, việc dự phòng của từng hộ gia đình trở nên quan trọng trước khi các lực lượng khẩn cấp có thể tiếp cận tới tất cả mọi người.

Giới chức trách Nhật Bản nhấn mạnh, các khuyến nghị này là biện pháp đề phòng thảm họa trong dài hạn chứ không phải lời cảnh báo về một sự kiện cụ thể nào trong tháng 11.

Thái Lan khuyến nghị chuẩn bị túi sinh tồn 72 giờ

Cục Phòng chống và Giảm nhẹ Thiên tai Thái Lan (DDPM) ngày 3/11 đã kêu gọi người dân chuẩn bị các túi ứng phó khẩn cấp cho 72 giờ đầu tiên khi xảy ra thảm họa.

Đây là các túi chứa đủ thực phẩm, nước uống, thuốc men và các nhu yếu phẩm. Ngoài nhu yếu phẩm như lương thực, nước uống, thuốc, chúng còn chứa các thiết bị liên lạc, giấy tờ quan trọng, tiền mặt, quần áo.

Thái Lan không nằm trong số các quốc gia bắt buộc phải chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp sau cuộc xung đột ở Trung Đông. Tuy nhiên, việc chuẩn bị túi ứng phó khẩn cấp là một biện pháp phòng ngừa nhằm giảm thiểu rủi ro trước các tình huống bất ngờ như thiên tai, dịch bệnh, xung đột.

Đức khuyên các hộ gia đình chuẩn bị cho 10 ngày

Chính phủ Đức khuyến nghị người dân duy trì đủ thực phẩm, nước uống và các nhu yếu phẩm khác để tự cung tự cấp lên đến 10 ngày.

Cục Bảo vệ Dân sự và Hỗ trợ Thảm họa Liên bang Đức (BBK) thừa nhận rằng không phải hộ gia đình nào cũng có thể ngay lập tức xây dựng lượng dự trữ cho 10 ngày. Do đó việc chuẩn bị dự trữ cho 3 ngày là điểm khởi đầu thực tế hơn.

Theo BBK, việc dự trữ là cần thiết trong tình huống mất điện kéo dài, thời tiết khắc nghiệt, thông tin sai lệch và các tình huống an ninh khẩn cấp, bao gồm cả xung đột vũ trang.

Chính phủ Đức nhấn mạnh, sự sẵn sàng nên theo đúng nhu cầu, không gian lưu trữ và hoàn cảnh tài chính của mỗi hộ gia đình. Mục tiêu là giúp người dân duy trì an toàn nếu các dịch vụ thiết yếu tạm thời không thể sử dụng.

Mỹ khuyến khích chuẩn bị bộ dụng cụ khẩn cấp

Tại Mỹ, Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang (FEMA) tiếp tục thúc đẩy sự chuẩn bị của các hộ gia đình thông qua sáng kiến trang mạng Ready.gov.

Cơ quan này khuyến nghị người dân duy trì ít nhất 3 ngày thực phẩm không dễ hư hỏng và nước uống, với khoảng gần 4 lít nước cho mỗi người mỗi ngày để vệ sinh và ăn uống. Các vật dụng được gợi ý khác bao gồm bộ sơ cứu, đèn pin, pin dự phòng, đài radio, thuốc theo đơn và các giấy tờ quan trọng.

Các gia đình cũng được khuyến khích lập kế hoạch liên lạc khẩn cấp và xem xét nhu cầu của trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật và thú cưng.

Hướng dẫn này bao quát nhiều tình huống khẩn cấp, bao gồm bão lớn, cháy rừng, lũ lụt, động đất và mất điện diện rộng kéo dài.

Mục đích của hướng dẫn là giúp các hộ gia đình giữ an toàn và tự chủ trong khi chờ sự hỗ trợ.

EU khuyến nghị sẵn sàng ứng phó khủng hoảng trong 72 giờ

Bên cạnh các quốc gia riêng lẻ, Liên minh châu Âu (EU) cũng đã có những bước đi nhằm tăng cường sự sẵn sàng của công chúng.

Vào tháng 3/2025, Ủy ban châu Âu đã đưa ra Chiến lược Liên minh Sẵn sàng, giải quyết các rủi ro từ thiên tai và tấn công mạng đến căng thẳng địa chính trị và sự gián đoạn đối với hạ tầng thiết yếu.

Một trong những mục tiêu của chiến lược là xây dựng hướng dẫn giúp người dân tự duy trì cuộc sống trong ít nhất 72 giờ khi xảy ra sự cố khẩn cấp.

Chiến lược này cũng thúc đẩy giáo dục cộng đồng, các hệ thống cảnh báo sớm và sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa các chính phủ, cộng đồng và doanh nghiệp.

Các quan chức châu Âu nhấn mạnh rằng sự sẵn sàng là trách nhiệm chung của cả các tổ chức công và từng hộ gia đình.

Có phải cảnh báo về một ngày tận thế?

Mặc dù một số chính phủ khuyến nghị người dân dự trữ đề phòng tình huống khẩn cấp, song hiện không có bằng chứng nào cho thấy các nước này đang phản ứng với một thảm họa toàn cầu được dự đoán trước vào tháng 11 hay kịch bản ngày tận thế.

Các chương trình sẵn sàng được đưa ra vào những thời điểm khác nhau và giải quyết các rủi ro khác nhau.

Nhật Bản có các biện pháp sẵn sàng ứng phó thảm họa từ lâu đời. Đức tính đến các mối đe dọa an ninh diện rộng hơn, trong khi Anh và Mỹ nhấn mạnh vào khả năng chống chịu của hộ gia đình trong các tình huống khẩn cấp có thể làm gián đoạn cuộc sống hàng ngày.

Tương tự, chiến lược của Liên minh châu Âu tập trung vào việc chuẩn bị cho một loạt các cuộc khủng hoảng có thể xảy ra hơn là một sự kiện sắp diễn ra.

Các khuyến nghị nhấn mạnh việc đảm bảo các hộ gia đình có thể đáp ứng các nhu cầu cơ bản khi các dịch vụ công bị gián đoạn.