Chi tiết đề xuất 10 điểm của Iran nhằm chấm dứt xung đột

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi (Ảnh: TASS).

Khi thông báo lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ sự đồng ý sử dụng đề xuất 10 điểm của Iran làm cơ sở cho các cuộc đàm phán tiếp theo nhằm chấm dứt xung đột.

Đề xuất 10 điểm này gồm:

1. Cam kết không xâm chiếm: Mỹ phải cam kết về mặt nguyên tắc trong việc đảm bảo không xâm chiếm Iran.

2. Kiểm soát eo biển Hormuz: Duy trì sự kiểm soát liên tục của Iran đối với eo biển Hormuz; thiết lập một nghị định thư quá cảnh an toàn tại eo biển Hormuz theo cách đảm bảo quyền chi phối của Iran theo nghị định thư đã thống nhất.

3. Quyền làm giàu uranium: Phải chấp nhận quyền làm giàu uranium của Iran.

4. Dỡ bỏ lệnh trừng phạt sơ cấp: Loại bỏ tất cả các lệnh trừng phạt sơ cấp chống lại Iran.

5. Dỡ phong tỏa tất cả các tài sản và bất động sản của Iran đang bị đóng băng ở nước ngoài.

6. Chấm dứt các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc: Hủy bỏ tất cả các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

7. Chấm dứt các nghị quyết của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA): Hủy bỏ tất cả các nghị quyết của Hội đồng Thống đốc IAEA.

8. Bồi thường thiệt hại: Thanh toán các khoản bồi thường cho những thiệt hại đã gây ra đối với Iran.

9. Rút quân đội Mỹ: Mỹ phải rút các lực lượng chiến đấu khỏi khu vực.

10. Chấm dứt xung đột trên mọi mặt trận: Ngừng các hoạt động chiến tranh trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả các hành động chống lại lực lượng kháng chiến Hồi giáo tại Li Băng.

Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao cho biết, Mỹ đã chấp nhận đề xuất 10 điểm của Iran.

Cơ quan an ninh cấp cao này mô tả cuộc xung đột 40 ngày qua là một trong những "trận chiến hỗn hợp nặng nề nhất trong lịch sử", trong đó Iran và các đồng minh ở Lebanon, Iraq, Yemen và Gaza.

"Iran và Lực lượng Kháng chiến đã phá hủy gần như hoàn toàn bộ máy quân sự của Mỹ trong khu vực. Họ cũng nhắm vào vào cơ sở hạ tầng và năng lực rộng lớn mà đối phương đã xây dựng và triển khai quanh khu vực trong nhiều năm cho cuộc chiến này”, Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao cho hay.

Theo cơ quan này, thông qua nhiều kênh và phương thức khác nhau, Mỹ đã bắt đầu nỗ lực thiết lập liên lạc với Iran và yêu cầu một lệnh ngừng bắn.

Đến ngày 7/4, sau cả những “tối hậu thư” và nỗ lực ngoại giao hậu trường, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần với Iran để mở đường cho một thỏa thuận chấm dứt hoàn toàn xung đột.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết: “Chúng tôi đã nhận được đề xuất 10 điểm từ Iran và tin rằng đó là một cơ sở khả thi để đàm phán. Hầu hết tất cả các điểm tranh chấp khác nhau trong quá khứ đã được thống nhất giữa Mỹ và Iran, nhưng một khoảng thời gian 2 tuần sẽ cho phép thỏa thuận được hoàn tất và ký kết chính thức”.

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Mỹ Lindsey Graham cho biết quốc hội sẽ phải phê duyệt bất kỳ đề xuất nào nhằm chấm dứt xung đột.

“Về đề xuất 10 điểm của Iran để chấm dứt chiến tranh, tôi mong đợi được xem xét nó vào thời điểm thích hợp và việc trình đề xuất này lên quốc hội để bỏ phiếu”, ông Graham đăng tải trên X.