Tổng Tham mưu trưởng các Lực lượng Vũ trang Iran Ali Abdollahi (Ảnh: PressTV).

Tổng Tham mưu trưởng các Lực lượng Vũ trang Iran Ali Abdollahi ngày 3/11 cảnh báo rằng các lực lượng vũ trang của nước này sẽ đáp trả bất kỳ mối đe dọa nào mà không có "giới hạn địa lý". Ông tuyên bố tài sản vật chất và phi vật chất của các đối thủ của Iran đều nằm trong tầm với của lực lượng quân sự Iran.

Ông cũng phác thảo 5 điều kiện để thiết lập an ninh bền vững ở khu vực.

Thứ nhất là chấm dứt xung đột trên mọi mặt trận, đặc biệt là ở Lebanon và Dải Gaza. Ông phản đối đàm phán dưới sự đe dọa quân sự.

Thứ hai là dỡ bỏ hoàn toàn các lệnh trừng phạt chống lại Iran và giải phóng các tài sản bị đóng băng của Iran.

Thứ ba là Mỹ và các bên liên quan phải bồi thường thiệt hại do xung đột gây ra đối với Iran.

Thứ tư là công nhận chủ quyền của Iran đối với eo biển Hormuz và thay thế khuôn khổ an ninh do Mỹ dẫn đầu bằng cái gọi là "cơ chế Hormuz".

Thứ năm là đảm bảo không lặp lại các cuộc tấn công quân sự mới, đồng thời thiết lập các thỏa thuận an ninh do các quốc gia trong khu vực dẫn dắt.

Đề cập đến cục diện địa chính trị đang thay đổi, ông cho rằng cuộc xung đột Mỹ - Iran về cơ bản đang vẽ lại cấu trúc quyền lực toàn cầu.

Ông nói, với việc kiểm soát eo biển Hormuz và áp đặt các quy tắc tiếp cận khu vực này, Iran đã trở thành "cực sức mạnh thứ tư" trên trường quốc tế.

Ông nhấn mạnh thêm: "Với chúng tôi, sức mạnh quân sự không phải là mục tiêu. Đó là một công cụ. Dựa trên những thực tế và yêu cầu của thời đại chúng ta, học thuyết của chúng tôi đã chuyển từ phòng thủ sang tấn công, và từ quản lý khủng hoảng sang thiết lập trật tự”.

Những tuyên bố trên đưa ra trong bối cảnh căng thẳng tiếp diễn giữa Iran và Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo nối lại chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, nhưng cũng để ngỏ tập kích Iran sau bầu cử giữa kỳ ngày 3/11.

Bất chấp việc Mỹ có dấu hiệu nối lại chiến dịch tập kích, giới chức Iran tuyên bố giữ nguyên lập trường chỉ đàm phán khi Washington đáp ứng đề xuất 7 điểm của Tehran. Trong số các điều kiện này có giải phóng tài sản bị phong tỏa của Iran, chấm dứt giao tranh trên mọi mặt trận, ngừng phong tỏa các cảng của Iran.

Ngược lại, Tehran cảnh báo đáp trả mạnh hơn và không giới hạn nếu xung đột tái bùng phát.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Qalibaf hôm nay cho biết Iran đã đưa ra câu trả lời "kiên quyết và hợp lý" cho Washington và giờ đây Mỹ phải quyết định có ngăn chặn một cuộc chiến khác hay không.

“Phản ứng quân sự và chiến lược của chúng tôi đối với bất kỳ tính toán sai lầm nào của đối phương sẽ không thể dự đoán trước", ông tuyên bố.