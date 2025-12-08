Nhật Bản nói tiêm kích Trung Quốc "khóa mục tiêu", Bắc Kinh bác bỏ

Máy bay chiến đấu J-15 của Trung Quốc hoạt động trên tàu sân bay Sơn Đông (Ảnh minh họa: Xinhua).

Trong tuyên bố phát đi ngày 7/12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng Nhật Bản đang "thổi phồng" cái gọi là vấn đề "chiếu radar", và bác bỏ cáo buộc từ phía Tokyo rằng tiêm kích của Bắc Kinh khóa radar vào máy bay chiến đấu của Nhật Bản.

Thông tin trên được đưa ra sau khi Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, một tiêm kích J-15 Trung Quốc đã 2 lần khóa radar (lúc 16h32 và một lần nữa khoảng 2 giờ sau đó) vào máy bay chiến đấu Nhật Bản ở khu vực đông nam đảo chính Okinawa vào hôm 6/12.

Bộ Ngoại giao Nhật Bản ngày 7/12 đã triệu Đại sứ Trung Quốc tại Tokyo để chuyển thông điệp về lập trường của Tokyo sau vụ việc.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cho biết sẽ "phản ứng bình tĩnh và kiên quyết". Phát biểu với phóng viên hôm 7/12, bà Takaichi nói rằng Tokyo sẽ thực hiện mọi biện pháp có thể để tăng cường giám sát vùng biển và không phận.

Quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản bị căng thẳng gần đây sau các phát biểu của tân Thủ tướng Nhật Bản Takaichi liên quan tới vấn đề Đài Loan.