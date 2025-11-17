Ngành du lịch, bán lẻ Nhật Bản gặp khó khăn giữa căng thẳng với Trung Quốc

Người dân đi ngang qua các cửa hàng ở Nhật Bản (Ảnh: AFP).

Trong phiên giao dịch sáng 17/11, cổ phiếu của công ty mỹ phẩm Shiseido giảm 9%, tập đoàn bách hóa Takashimaya giảm hơn 5%, và Fast Retailing - chủ sở hữu của thương hiệu thời trang Uniqlo - giảm gần 6%. Cổ phiếu của hãng hàng không Japan Airlines cũng giảm 3,9%.

Cổ phiếu của Isetan Mitsukoshi, một công ty kinh doanh cửa hàng bách hóa với doanh số bán hàng lớn cho du khách Trung Quốc, đã giảm 11,4%, chuẩn bị đối mặt với mức giảm lớn nhất trong hơn một năm. Công ty điều hành Tokyo Disneyland, Oriental Land, mất 5,1%, trong khi công ty điều hành thương hiệu Muji, Ryohin Keikaku, giảm 9,4%.

Cổ phiếu của các công ty du lịch và bán lẻ Nhật Bản đã giảm mạnh trong bối cảnh Trung Quốc khuyến cáo công dân nước này không đến Nhật Bản. Khuyến cáo được đưa ra sau những tranh cãi giữa hai nước liên quan tới phát ngôn của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi về Đài Loan.

Du khách Trung Quốc là nguồn khách du lịch lớn nhất đến Nhật Bản.

Trong bối cảnh đồng yên suy yếu, du lịch đã trở thành lĩnh vực ngày càng quan trọng trong nền kinh tế Nhật Bản. Theo Tổ chức Du lịch Quốc gia Nhật Bản, du khách từ Trung Quốc đại lục chiếm khoảng 24% tổng số du khách đến Nhật Bản trong tháng 9, đứng thứ hai sau du khách từ Hàn Quốc.

Trước khi lên nắm quyền vào tháng trước, Thủ tướng Takaichi đã lên tiếng chỉ trích Trung Quốc và việc Bắc Kinh tăng cường quân sự ở châu Á - Thái Bình Dương.

Thủ tướng Takaichi gần đây tuyên bố nếu xảy ra một cuộc tấn công của Trung Quốc vào Đài Loan sẽ được coi là "một tình huống đe dọa sự tồn vong của Nhật Bản".

Phát ngôn của Thủ tướng Nhật Bản đã vấp phải sự phản đối của Trung Quốc.

Tuần trước, Trung Quốc và Nhật Bản đã triệu tập đại sứ của nhau. Trung Quốc sau đó khuyến cáo công dân nước này tránh đến Nhật Bản.

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, những phát biểu gây tranh cãi về Đài Loan đã "làm tổn hại thêm bầu không khí giao lưu nhân dân... gia tăng rủi ro đối với sự an toàn và an ninh của công dân Trung Quốc tại Nhật Bản".

Một số hãng hàng không Trung Quốc, bao gồm Air China, China Eastern và China Southern, đã đăng tải thông báo trên trang web vào ngày 15/11, đề nghị khách hàng hoàn tiền hoặc đổi vé miễn phí cho một số vé đến Nhật Bản.

Bộ Giáo dục Trung Quốc cũng khuyến cáo công dân nên thận trọng khi lên kế hoạch du học tại Nhật Bản, với lý do "tình hình an ninh công cộng ngày càng xấu đi" và cho rằng đã có "sự gia tăng tội phạm nhắm vào công dân Trung Quốc".

Bắc Kinh nhiều lần khẳng định "vấn đề Đài Loan" là "công việc nội bộ" của Trung Quốc và cho biết các nước ngoài không có quyền can thiệp. Trung Quốc coi đảo Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và không loại trừ khả năng sử dụng biện pháp quân sự để kiểm soát hòn đảo.