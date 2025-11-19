Trung Quốc ngừng nhập khẩu hải sản Nhật Bản (Ảnh: Reuters).

Các hãng truyền thông Nhật Bản, trong đó có Kyodo, NHK, ngày 19/11 đưa tin, Trung Quốc đã thông báo với Nhật Bản rằng việc tái áp đặt lệnh cấm toàn diện việc nhập khẩu hải sản là do cần tiếp tục giám sát việc xả thải nước.

Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan Trung Quốc cũng như Bộ Nông nghiệp Nhật Bản chưa đưa ra bình luận.

Động thái trên diễn ra chỉ vài tháng sau khi Bắc kinh dỡ bỏ lệnh cấm tương tự áp đặt từ năm 2023 đối với Nhật Bản.

Hồi tháng 6, Trung Quốc thông báo sẽ nối lại nhập khẩu hải sản Nhật Bản từ tất cả các địa phương, trừ 10/47 tỉnh. Bộ trưởng Nông nghiệp Nhật Bản Norikazu Suzuki cho biết ngày 18/1, gần 700 nhà xuất khẩu Nhật Bản đã nộp đơn đăng ký lại để gửi hàng sang Trung Quốc, nhưng mới chỉ có 3 đơn được chấp thuận.

Trước lệnh cấm năm 2023, Trung Quốc là khách hàng mua sò điệp lớn nhất của Nhật Bản và là nước nhập khẩu hải sâm quan trọng.

Mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Tokyo có chiều hướng căng thẳng gần đây. Bắc Kinh đã kêu gọi công dân không đi du lịch Nhật Bản, trong khi Tokyo cảnh báo công dân sống tại Trung Quốc tăng cường biện pháp an ninh.

Động thái của Bắc Kinh đã khiến ít nhất 2 công ty lữ hành quốc doanh hủy các tour du lịch theo đoàn được đặt trước từ nhiều tháng. Cảnh báo du lịch đã kích hoạt một đợt bán tháo mạnh đối với các cổ phiếu du lịch và bán lẻ lớn nhất của Nhật Bản trước khi chúng hồi phục một phần.

Các doanh nghiệp nhà nước đã khuyến cáo nhân viên tránh đi Nhật Bản, với một số tập đoàn đầu tư, ngân hàng, công ty môi giới và các công ty khác gửi tin nhắn cảnh báo đến nhân viên trong tuần này.

Hơn 10 hãng hàng không Trung Quốc đã đưa ra chính sách hoàn tiền cho các chuyến bay đến Nhật Bản đến ngày 31/12. Một chuyên gia phân tích hàng không ước tính khoảng 500.000 vé đã bị hủy.

Theo Hội đồng Lữ hành & Du lịch Thế giới, du lịch chiếm khoảng 7% tổng GDP của Nhật Bản và là động lực tăng trưởng trong những năm gần đây. Du khách từ Trung Quốc đại lục và Hong Kong chiếm khoảng 1/5 tổng lượng khách.

Ngoài ra, Trung Quốc đã đình chỉ chiếu các bộ phim Nhật Bản sắp ra mắt. Nhiều nghệ sĩ Nhật Bản vốn nổi tiếng tại Trung Quốc đã chủ động đăng thông điệp thể hiện sự ủng hộ đối với Trung Quốc nhằm tránh bị phản ứng dữ dội.

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, cuộc họp thường niên của các học giả 2 nước dự kiến khai mạc tại Bắc Kinh ngày 22/11 đã bị hoãn. Một sự kiện thúc đẩy hữu nghị Nhật - Trung dự kiến diễn ra ngày 21/11 tại thành phố Hiroshima, miền tây Nhật Bản, cũng bị hủy.

Đại diện của 2 nước đã có cuộc họp nhằm giảm căng thẳng nhưng dường như không đạt nhiều tiến triển. Ông Liu Jinsong, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề châu Á của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nói rằng ông “không hài lòng” với kết quả cuộc hội đàm với nhà ngoại giao Nhật Bản Masaaki Kanai hôm 18/11.