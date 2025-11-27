Nhân chứng kể lại vụ hỏa hoạn như "ngày tận thế" ở chung cư Hong Kong

Hỏa hoạn tại cụm chung cư ở Tai Po, Hong Kong ngày 26/11 (Ảnh: AFP).

Thiệt hại ban đầu

Chiều 26/11, các tòa nhà trong cụm chung cư ở quận Tai Po, Hong Kong bất ngờ bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa từ một tòa nhà đã nhanh chóng lan sang các tòa còn lại.

Theo lực lượng cứu hộ địa phương, tính đến 8h sáng nay 27/11, vụ cháy đã khiến ít nhất 44 người thiệt mạng và 279 người mất tích.

Đám cháy về cơ bản đã được khống chế, mùi nhựa cháy giảm, nhưng vẫn còn lửa bùng lên ở các tầng cao của ít nhất 2 tòa nhà.

Khói dày che phủ mặt tiền các tòa nhà bắt đầu tan, lộ ra nhiều ô cửa kính bị vỡ, khung cửa hoàn toàn cháy đen và các dàn nóng của máy điều hòa bị thiêu rụi.

Ông Derek Armstrong Chan, phó giám đốc Cơ quan Cứu hỏa, cho biết trong số 8 tòa nhà tại Wang Fuk Court, một tòa không bị ảnh hưởng, 4 tòa đã kiểm soát được lửa, trong khi các hoạt động chữa cháy vẫn tiếp tục đối với 3 tòa còn lại.

“Chúng tôi ước tính có thể mất đến trưa, hoặc thậm chí cuối giờ chiều hôm nay để lực lượng cứu hỏa tiếp cận mái của các tòa nhà bị ảnh hưởng”, ông nói, đồng thời cho biết các nhân viên trước đó đã tiếp cận tầng 10 của các tòa nhà vào khoảng 6h sáng.

Cảnh tượng cụm chung cư bốc cháy như “địa ngục trên cao”

Chung cư Hong Kong chìm trong lửa

Vụ hỏa hoạn tại cụm chung cư với khoảng 4.000 cư dân sinh sống ở quận Tai Po bắt đầu từ một tòa nhà cao tầng vào giữa buổi chiều, và cư dân kể lại sự lan nhanh chóng của ngọn lửa, buộc nhiều người phải chạy ra ngoài hoặc nhờ lính cứu hỏa cứu giúp, trong khi nhiều người có thể còn mắc kẹt bên trong.

Những người chứng kiến mô tả đám cháy như “địa ngục trên cao”.

Cư dân có tên Tong Ping Moon kể lại, ông lần đầu ngửi thấy khói vào khoảng 14h51 ngày 26/11. Ngay sau đó một lính cứu hỏa gõ cửa căn hộ ở tầng 10 của ông để thông báo một tòa nhà trong tổ hợp chung cư đang bốc cháy.

Ông Tong, 74 tuổi, cùng vợ lúc đầu từ chối sơ tán, nghĩ rằng họ sẽ ổn, nhưng khói ngày càng nặng hơn.

Sau đó, họ gọi cứu hộ và trốn trong phòng tắm, dùng khăn ướt che mặt để chống khói lọt qua khe cửa. Họ được lính cứu hỏa cứu vào khoảng 18h và đang tạm trú tại một trường học.

“Chúng tôi thật may mắn. Mọi thứ tối đen như mực. Chúng tôi sẽ không sống sót nếu phải tự ra ngoài”, ông Tong nói.

Nhiều cư dân thức trắng đêm theo dõi nỗ lực cứu hộ (Ảnh: Reuters).

Nhiều người may mắn thoát ra ngoài, trong số đó, một số người lặng lẽ theo dõi nỗ lực của lực lượng cứu hộ dập tắt đám cháy xuyên đêm.

“Làm sao tôi có thể ngủ trong khi nhà mình đang cháy?”, ông Sze Kam Sang, một người nghỉ hưu khoảng 70 tuổi, vừa nói vừa ôm chặt một chiếc chăn bông nhỏ và nhìn ngọn lửa vẫn bốc lên từ khu chung cư.

Ông đã sống tại Wang Fuk Court khoảng 40 năm và đang đi khám bác sĩ khi vợ ông báo tin chung cư cháy. Ông hy vọng lửa chưa thiêu rụi căn hộ tầng 19 của mình.

Ông Sze cho biết từng có một vài vụ hỏa hoạn ở đây trong những năm qua, nhưng chưa bao giờ quy mô lớn như vậy. Tòa nhà đang trải qua dự án bảo trì lớn đầu tiên sau 4 thập niên. Tòa nhà được bao bọc bởi lưới và giàn giáo tre, vật liệu phổ biến trong các dự án xây dựng tại Hong Kong.

Hiện trường vụ cháy chung cư ở Hong Kong

Bà Lam Chi-Tong, 71 tuổi, làm nghề lao công, đang làm việc gần nhà ở Wang Fuk Court thì nhận được cuộc gọi từ con trai vào khoảng 16h ngày 26/11 để báo rằng một tòa nhà bị cháy. Bà vội về lại khu chung cư và phát hiện tòa nhà của mình cùng các tòa nhà khác cũng đang cháy.

“Tôi đã sống ở đây 30 năm. Tôi chỉ muốn ngồi đây và nhìn thôi”, bà thở dài khi ngọn lửa tiếp tục cháy suốt đêm.

Cư dân họ Keung mô tả đám cháy dữ dội khiến việc cứu hộ những người mắc kẹt gần như không thể. "Ngay cả khi lực lượng cứu hỏa đến, họ cũng bất lực", bà Keung nói.

Ông Suen, hơn 90 tuổi, phải ngồi xe lăn, sống cùng vợ tại tầng 28 của một tòa nhà. Ông cho biết, ban quản lý chung cư đã gọi điện đề nghị gia đình ông nhanh chóng sơ tán vì lửa đã cháy lan sang các tòa nhà.

"Chúng tôi là những người cuối cùng rời đi trước khi thang máy dừng hoạt động. Nếu không, tôi buộc phải bế ông ấy xuống", người giúp việc của gia đình nói.

“Tôi không ngờ lửa có thể lan nhanh như vậy. Cảnh tượng như một dãy thuyền đang cháy mà không ai dập được”, một cư dân khác cho biết.

Theo truyền thông địa phương, đa số cư dân của khu chung cư ban ngày dành ít thời gian ở nhà hơn do việc cải tạo tòa nhà diễn ra từ năm ngoái. Tuy nhiên, một bộ phận cư dân lớn tuổi vẫn phải ở nhà hầu hết thời gian vì hạn chế về khả năng di chuyển. Điều này làm dấy lên lo ngại nhiều người cao tuổi còn mắc kẹt trong các tòa nhà.

Trong khi lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm cách tiếp cận tất cả các căn hộ trong cụm chung cư bị cháy, phần lớn cư dân ở đây đã được sơ tán đến những địa điểm tạm trú như nhà ga, trường học, hoặc ở nhờ nhà người quen.

Người dân đã mang quần áo, lương thực đến những điểm tạm trú này để hỗ trợ các hộ gia đình bị ảnh hưởng.