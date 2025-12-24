Người phát ngôn Điện Kremlin nói gì về nội dung đàm phán gần đây với Mỹ?

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Đặc phái viên Kirill Dmitriev (Ảnh: Getty).

Đặc phái viên của Tổng thống Vladimir Putin, ông Kirill Dmitriev đã báo cáo với nhà lãnh đạo Nga về cuộc đàm phán ngoại giao mới nhất của ông với các đối tác Mỹ. Tuy nhiên, Moscow đã không tiết lộ chi tiết nội dung cụ thể, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết.

Ông Dmitriev đã gặp đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Jared Kushner, cùng quan chức Nhà Trắng Josh Gruenbaum tại Miami hồi cuối tuần trước để thảo luận về những nỗ lực của Washington trong việc làm trung gian giải quyết xung đột Ukraine.

Ông Peskov từ chối xác nhận hoặc phủ nhận các báo cáo truyền thông rằng, Đặc phái viên Nga đã mang về 4 bản dự thảo văn kiện để Tổng thống Putin xem xét.

Người phát ngôn Điện Kremlin khẳng định rằng “việc truyền đạt thông tin thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng là không nên” nếu muốn các cuộc đàm phán thành công. Ông Peskov đồng thời cho biết thêm, Mỹ nhận thức được “các thông số chính trong lập trường của Nga”.

Trước đó vài giờ, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chia sẻ với giới truyền thông một khuôn khổ hòa bình gồm 20 điểm, được tuyên bố là "đã thảo luận với phía Mỹ".

Ông Zelensky xác nhận kế hoạch 20 điểm là một trong 4 văn kiện đang được thảo luận, bao gồm một văn kiện 3 bên (Ukraine, Mỹ và châu Âu) về đảm bảo an ninh; một văn kiện song phương (Ukraine, Mỹ) đảm bảo an ninh cho Ukraine; một lộ trình cho sự thịnh vượng của Ukraine - văn kiện được xây dựng với Mỹ về phục hồi và phát triển kinh tế Ukraine - bao gồm tầm nhìn phát triển đến năm 2040.

Tuy nhiên, những đề xuất này không giải quyết được một số mối quan ngại chính của Nga, chẳng hạn như tuyên bố quyền kiểm soát của Kiev đối với các vùng lãnh thổ cũ của Ukraine đã sáp nhập vào Nga năm 2022, và việc nước này khăng khăng duy trì một đội quân thường trực 800.000 binh sĩ được các nước NATO hỗ trợ.