Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục diễn biến khó lường (Ảnh minh họa: Skynews).

Nga phong tỏa giao thông trên cầu Crimea

Ban quản lý cầu Crimea thông báo trên Telegram vào rạng sáng 27/2 cho biết giao thông trên cầu tạm thời bị phong tỏa.

Thông báo có đoạn: "Người tham gia giao thông trên cầu và trong khu vực quan sát được yêu cầu giữ bình tĩnh và tuân theo hướng dẫn của lực lượng an ninh giao thông".

Đồng thời, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo đã vô hiệu hóa 53 UAV Ukraine trên các vùng lãnh thổ Nga và Crimea, trong đó có 12 chiếc được cho là "bay về phía Moscow".

Giao thông trên cầu Crimea đã được khôi phục vào lúc 4h09.

Trước đó, trong đêm 26/2, lực lượng vũ trang Ukraine cho biết đã phá hủy một trạm radar P-18 Terek và một hệ thống radar RSP-6M2 của Nga tại Dzhankoy, trên bán đảo Crimea do Moscow kiểm soát.

Nga phóng tên lửa siêu vượt âm Zircon vào Ukraine

Kênh Military Summary đưa tin, Nga đã tiến hành một cuộc tập kích lớn khác vào lãnh thổ Ukraine, sử dụng hàng trăm UAV và hàng chục tên lửa, bao gồm cả tên lửa siêu vượt âm Zircon. Mục tiêu chính là hạ tầng năng lượng và hậu cần, chủ yếu là ở Kiev và Zaporizhia.

Theo các báo cáo mới nhất, hầu hết các tên lửa và UAV của Nga đã bị bắn hạ trên không phận Ukraine. Chỉ vài ngày trước, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng quân đội Ukraine (AFU) gần đây đã nhận được một lô tên lửa lớn cho hệ thống phòng không của mình.

Đợt đánh phá dữ dội này diễn ra ngay trước thềm vòng đàm phán mới tại Geneva. Các phái đoàn đàm phán đã đến Geneva để tham dự các cuộc họp song phương với phái đoàn Mỹ.

Những đoạn phim hiếm hoi về các cuộc phản công cơ giới của AFU có thể được định vị địa lý từ tỉnh Dnipropetrovsk đã xuất hiện, trong đó ghi lại hình ảnh hàng loạt xe bọc thép Ukraine bị UAV Nga tập kích ở phía nam Sosnivka.

Ở Donetsk, hầu hết các hoạt động đang diễn ra gần vành đai pháo đài Kramatorsk và Sloviansk. Tại Konstantinovka, có thể thấy rõ sự mở rộng lãnh thổ kiểm soát của quân đội Nga (RFAF) và vô số cuộc tập kích bằng UAV có thể được xác định vị trí trước kênh đào.

Trước thềm cuộc đàm phán hòa bình ở Geneva ngày 26/2, Nga tiến hành tập kích ồ ạt vào hạ tầng năng lượng Ukraine. Bên cạnh đó, lực lượng Moscow đang dồn lực đánh sập vành đai phòng thủ cuối cùng của đối phương ở Donbass (Ảnh: Military Summary).

Ukraine tuyên bố chặn đứng các nỗ lực xâm nhập của Nga

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 26/2 của Bộ Tổng Tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, đã có 206 cuộc giao tranh xảy ra, trong đó 41 cuộc ở hướng Pokrovsk".

Bộ Tổng Tham mưu khẳng định lực lượng phòng vệ đã cơ bản bẻ gãy các đợt xung phong của đối phương ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Sloviansk, Kramatorsk, Konstantinovka, Aleksandrovsk, Huliaipole. Nga không tấn công ở khu vực Orekhov và Dnieper, tuy nhiên họ tiến hành 41 cuộc tấn công trên mặt trận Pokrovsk nhưng bất thành, với tổn thất lên tới 169 người, trong đó có 139 binh sĩ thiệt mạng.

Nga áp đảo tuyến phòng thủ Ukraine ở phía tây bắc Pokrovsk

Theo kênh Readovka, quân đội Nga đã áp đảo tuyến phòng thủ của đối phương tại làng Grishino, mở ra nhiều cơ hội để tiếp tục khai thác thành công.

Tập đoàn quân số 2 RFAF, lực lượng trước đó đã kiểm soát Pokrovsk, đã đạt được tiến bộ đáng kể trong trận chiến giành Grishino, nằm ở phía tây bắc thành phố.

Quân đội Ukraine, bám trụ vào khu định cư được thiết lập kỹ lưỡng này, đã buộc phải rút lui. Giờ đây, lính xung kích Nga chỉ cần dọn sạch vùng ngoại ô phía tây ngôi làng.

Trong khi đó, lực lượng Kiev có thể sẽ cố gắng đưa quân tiếp viện bổ sung cho những đơn vị đang cố thủ trong tầng hầm. Như vậy, quân đội Nga đã giành được một chiến thắng nhỏ nhưng rất quan trọng, vì ngôi làng này cực kỳ có giá trị đối với AFU trong việc phòng thủ Pokrovsk - Mirnograd và sau đó là Dobropillia.

Lính thiết giáp Ukraine phóng xe như bay sau khi bị UAV FPV Nga đánh trúng và bốc cháy như bó đuốc (Video: Telegram).

Ukraine đã sử dụng ngôi làng này để đưa quân tiếp viện và hậu cần cho lực lượng của họ ở các thị trấn vệ tinh. Khi Pokrovsk - Mirnograd thất thủ, Grishino đóng vai trò là rào cản trên các tuyến đường tiếp cận biên giới hành chính của vùng Donetsk và huyện Mezhevsky thuộc vùng Dnipropetrovsk.

Hơn nữa, Grishino bảo vệ các tuyến đường tiếp cận phía nam đến khu vực nông thôn phía bên kia Belitske, nơi đang diễn ra giao tranh. Giờ đây, khi khu định cư phần lớn không còn nằm trong tầm kiểm soát của Ukraine, AFU chỉ còn có thể bám trụ vào một chuỗi các làng nhỏ dọc theo sông Grishinka, nhưng sẽ không tồn tại được lâu.

Lực lượng Kiev đã thiết lập một mạng lưới các vị trí phòng thủ kiên cố gần Novoaleksandrivka, ngôi làng chính trong chuỗi làng dọc theo bờ bắc sông. Quân đội Nga đang tiến gần đến đó, chuẩn bị cho một cuộc đột phá. Các khu định cư nằm trong chuỗi làng xa hơn về phía tây có một số cứ điểm mạnh và các công sự khác bảo vệ chúng.

Nhưng với việc Grishino thất thủ, chuỗi làng này mất đi vai trò quan trọng đối với lực lượng Kiev, vì khu định cư đóng vai trò là cửa ngõ vào vành đai phòng thủ lớn hơn mà AFU đã thiết lập ở phía nam dọc theo quốc lộ E-50, phía tây dọc theo sông Grishinka và phía bắc trên những tuyến đường dẫn đến khu dân cư nông thôn phía bên kia Belitske.

Điều này là do hầu hết các vị trí phòng thủ đều xoay mặt về phía nam, trong khi RFAF đang tiến công từ đông sang tây. Do đó, Lữ đoàn Cơ giới Độc lập 72, Lữ đoàn Cơ giới Độc lập 32 AFU và các đơn vị phòng thủ lãnh thổ Ukraine được tái lập sau khi thiệt hại nặng trong lúc tháo chạy khỏi Vuhledar đang rơi vào tình thế cực kỳ khó khăn.

Lực lượng Kiev hoặc phải rút lui về phía bắc, phía sau các công sự gần làng Shevchenko, hoặc lùi về phía tây, xây dựng tuyến phòng thủ dọc sông Byk. Nhưng khi đó, "vùng trũng" của khu dân cư nông thôn phía sau Belitske sẽ buộc phải đồng thời phòng thủ chống lại lực lượng Moscow bao gồm Tập đoàn quân 51 tiến từ phía đông và Tập đoàn quân 2 tiến từ phía nam. Nói cách khác, AFU sẽ không có cơ hội cầm cự.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk và Mirnograd ngày 26/2. Moscow tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ, đặc biệt là tại thị trấn Grishino. Những vạch vàng thể hiện tuyến công trình phòng thủ vững chắc của lực lượng Kiev (Ảnh: Readovka).

Khu vực Dobropillia vẫn là vùng chiến sự khốc liệt trong một thời gian dài. Các đơn vị Moscow đang thiết lập mạng lưới hậu cần sau cuộc tấn công vào cụm đô thị Pokrovsk - Mirnograd và đẩy lùi hàng loạt nỗ lực phản công của Ukraine ở Rodinske. Hiện tại, các hoạt động tấn công dường như đã được nối lại ở nhiều khu vực cùng một lúc, kênh Rybar cho hay.

Ở sườn phía bắc, các nhóm xung kích Nga tiếp tục hoạt động ở Belitske. Còn quá sớm để nói về việc kiểm soát hoàn toàn khu vực này, vì AFU thường xuyên phản công. Tình hình tương tự đang diễn ra ở Novy Donbass. Cả 2 khu định cư đều đã được RFAF chiếm giữ từ khá lâu, nhưng các cuộc đụng độ ác liệt vẫn tiếp diễn.

Ở khu vực Grishino, giao tranh cũng tiếp diễn. Các đơn vị Moscow đang hoạt động trên một khu vực rộng lớn của khu định cư, nhưng vẫn chưa thể thiết lập quyền kiểm soát lâu dài. Việc tiếp tế và luân chuyển quân gặp khó khăn do hoạt động mạnh mẽ của UAV Ukraine, điều này cũng điển hình ở các khu vực khác.

Với những tiến bộ đạt được trong khu vực, quân đội Nga hiện có cơ hội tiến công trên một mặt trận rộng lớn. Cụm tác chiến Trung tâm RFAF trước đây đã sử dụng chiến thuật đột phá và xâm nhập, vì vậy có nhiều kịch bản khả thi về cách họ tiếp cận Dobropillia.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Dobropillia ngày 26/2. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được, đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ. Kiev nỗ lực phản công theo các mũi tên xanh (Ảnh: Rybar).

Nga siết chặt hậu cần của Ukraine ở Konstantinovka

Kênh Rybar cho biết, tại khu vực Konstantinovka, các đơn vị Moscow đã tăng cường không chế các tuyến đường tiếp cận sau một cuộc tập kích thành công vào đập, dẫn đến ngập lụt đường sá và làm gián đoạn đường tiếp tế của đối phương ở phía tây nam thành phố.

Hình ảnh về các nhóm xung kích Nga hoạt động tại các quận phía nam thành phố, cũng như trên các cánh đồng và tòa nhà của trường kỹ thuật nông nghiệp, đang lan truyền trên mạng.

Các điều kiện đã xuất hiện để RFAF loại bỏ khoảng trống giữa Berestok và Ivanopol, nơi từng có sự hiện diện của đối phương. Việc khép "vòng vây" này sẽ làm giảm mối đe dọa ở phía sau: chính từ đó mà lực lượng Kiev trước đây đã phản công về phía Ivanopol và Pleshcheyeivka.

Việc kiểm soát các cánh đồng và mạng lưới cứ điểm mạnh trong khu vực này cũng mở rộng khả năng tiếp cận an toàn hơn vào khu vực đô thị. Các cuộc tấn công do những nhóm nhỏ thực hiện đòi hỏi sự di chuyển phân tán của binh sĩ Nga. Càng tiến sâu vào thành phố, họ càng có nhiều tuyến đường hơn, và dễ dàng tiến lên.