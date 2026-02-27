Nga tuyên bố không có hạn chót đạt thỏa thuận hòa bình với Ukraine

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (Ảnh: AFP).

“Các vị có nghe chúng tôi nói gì về thời hạn chưa? Chúng tôi không có thời hạn, chúng tôi có nhiệm vụ. Và chúng tôi đang hoàn thành chúng”, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói với truyền thông ngày 26/2.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thúc đẩy chấm dứt cuộc xung đột đẫm máu nhất châu Âu kể từ Thế chiến II, nhưng cho đến nay vẫn chưa thể làm trung gian đạt được bất kỳ thỏa thuận nào giữa Moscow và Kyiv. Các vòng đàm phán trước đó do Mỹ dẫn dắt giữa quan chức Nga và Ukraine tại Geneva và Abu Dhabi đã không mang lại thỏa hiệp, khi yêu cầu của Moscow về việc chính thức kiểm soát một phần lãnh thổ rộng lớn của Ukraine trở thành điểm bế tắc then chốt.

Moscow cũng cho rằng còn quá sớm để dự báo khi nào một thỏa thuận có thể đạt được hoặc nói tiến trình hòa bình đang ở giai đoạn nào.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, “sẽ là một sai lầm lớn nếu ngay lúc này cố gắng xác định một giai đoạn nào đó hay đưa ra bất kỳ dự báo nào. Tôi không muốn mắc những sai lầm như vậy”.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh phái đoàn Mỹ và Ukraine gặp nhau tại Geneva để trao đổi về các biện pháp nhằm chấm dứt xung đột. Ukraine hy vọng cuộc gặp đặt nền tảng cho hội nghị thượng đỉnh giữa ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm phá vỡ thế bế tắc đàm phán.

Các cuộc đàm phán giữa Moscow và Kiev vẫn bế tắc về số phận của Donbass - khu vực công nghiệp ở miền đông Ukraine vốn là tâm điểm giao tranh. Nga đang thúc đẩy kiểm soát hoàn toàn vùng Donetsk ở miền đông Ukraine, nơi chiếm phần lớn Donbass, và cảnh báo sẽ kiểm soát bằng vũ lực nếu Kiev không nhượng bộ trên bàn đàm phán.

Tuy nhiên, Ukraine đã bác bỏ yêu cầu này và phát tín hiệu rằng họ sẽ không ký bất kỳ thỏa thuận nào nếu không có các bảo đảm an ninh đủ sức ngăn Nga tấn công trở lại.

Sau khi ban đầu từ chối đàm phán với Nga, ông Zelensky nhiều lần khẳng định rằng cách duy nhất để giải quyết những vấn đề khó khăn, bao gồm lãnh thổ, là thông qua một cuộc gặp với ông Putin.