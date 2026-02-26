Tổng thống Trump muốn xung đột Ukraine chấm dứt trong vòng một tháng tới

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc gặp tại Nhà Trắng hồi tháng 2/2025 (Ảnh: Reuters).

Axios đưa tin, hôm 25/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm kéo dài 30 phút với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Đây là cuộc trao đổi đầu tiên giữa 2 nhà lãnh đạo kể từ cuộc gặp tại Davos vào cuối tháng 1. Các nguồn tin nói rằng cuộc trao đổi diễn ra rất thân thiện và tích cực.

Nguồn tin cho biết, trong cuộc điện đàm, ông Zelensky cho biết, ông tin rằng chỉ có nhà lãnh đạo Mỹ mới có thể giúp chấm dứt xung đột và ông hy vọng cuộc chiến với Nga sẽ kết thúc trong năm nay. Trong khi đó, Tổng thống Trump nói, cuộc chiến đã kéo dài quá lâu và ông muốn nó kết thúc trong vòng một tháng.

Một trong những vấn đề được ông Trump và ông Zelensky thảo luận là khả năng tổ chức một hội nghị thượng đỉnh 3 bên giữa các nhà lãnh đạo.

Cuộc điện đàm diễn ra một ngày sau mốc tròn 4 năm xung đột Nga - Ukraine nổ ra, và một ngày trước cuộc gặp tại Geneva giữa các đặc phái viên Mỹ với nhóm đàm phán của Ukraine.

Theo một nguồn tin am hiểu tình hình, đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev cũng có thể có mặt tại Geneva vào hôm nay 26/2 để tiến hành các cuộc trao đổi riêng với các đặc phái viên Mỹ.

Kể từ đầu năm 2026 đã có 3 vòng đàm phán hòa bình giữa Ukraine, Mỹ và Nga.

Theo tuyên bố, các bên đã đạt được tiến triển ở khía cạnh quân sự của đàm phán. Nội dung này liên quan đến các nguyên tắc vận hành của một phái bộ giám sát trong trường hợp đạt được lệnh ngừng bắn.

Tuy nhiên, theo Axios, phần chính trị của đàm phán đã bị đình trệ do lập trường mà Nga đưa ra. Nga tiếp tục yêu cầu Ukraine trao quyền kiểm soát vùng Donbass cho Moscow.

Tổng thống Zelensky gần đây cũng cho biết Mỹ có lập trường tương tự và yêu cầu Ukraine rút khỏi Donbass để nhanh chóng chấm dứt chiến sự.

Đại diện Thường trực của Nga tại Văn phòng Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế khác ở Geneva, ông Gennady Gatilov, hôm qua tuyên bố, nếu Kiev từ chối đàm phán về việc rút các lực lượng vũ trang còn lại khỏi các vùng lãnh thổ ở Donbass, Moscow sẽ buộc phải giải quyết vấn đề này trên chiến trường.

Ông chỉ ra rằng Ukraine “phải công nhận việc sáp nhập các khu vực vào Nga và rút lực lượng vũ trang khỏi những lãnh thổ này”.

“Chúng tôi ưu tiên đạt được các mục tiêu này thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao, như chúng tôi đã nhiều lần khẳng định. Tuy nhiên, nếu Ukraine từ chối đàm phán, chúng tôi sẽ buộc phải bảo đảm việc hoàn thành các nhiệm vụ của mình trên chiến trường”, ông phát biểu tại Hội nghị Giải trừ Quân bị của Liên hợp quốc.

Nga tuyên bố sáp nhập 4 tỉnh của Ukraine gồm Donetsk, Lugansk (Donbass) và Zaporizhia, Kherson vào tháng 10/2022 sau các cuộc trưng cầu dân ý ngay cả khi vẫn chưa kiểm soát hoàn toàn các khu vực này. Đến nay, Kiev vẫn từ chối nhượng bộ về lãnh thổ.