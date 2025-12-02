Nga công bố chi tiết chương trình đàm phán với Mỹ về hòa bình Ukraine

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: DPA).

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, sẽ đại diện cho phía Mỹ tại cuộc gặp hôm nay với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

“Một cuộc gặp Nga - Mỹ sẽ bắt đầu sau 5h chiều theo giờ Moscow (21h giờ Việt Nam). Tổng thống Putin sẽ tiếp ông Witkoff, trưởng đoàn đàm phán của Mỹ về vấn đề Ukraine. Ông Witkoff sẽ đi cùng ông Kushner. Họ sẽ có một cuộc trao đổi”, ông Peskov nói.

Khi được hỏi liệu có ai khác đại diện cho phía Mỹ tại cuộc gặp hay không, người phát ngôn Điện Kremlin lưu ý: “Không, sẽ không có ai khác. Chỉ có một phiên dịch viên”.

Nhà ngoại giao Nga cho hay, cuộc gặp hôm nay sẽ tập trung vào các nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine, với những đề xuất của Mỹ về vấn đề này là chủ đề trung tâm.

Ông Peskov cho biết: “Tổng thống Putin và ông Witkoff sẽ có cơ hội xem xét những hiểu biết đạt được giữa Kiev và Washington về các hướng đi khả dĩ cho một giải pháp (nhằm chấm dứt xung đột Ukraine”.

Ông Peskov nhấn mạnh rằng Moscow đánh giá cao những nỗ lực của chính quyền Tổng thống Mỹ nhằm thúc đẩy một giải pháp chính trị và ngoại giao cho cuộc xung đột Ukraine.

“Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của chính quyền Mỹ trong việc mở ra con đường hướng tới giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine bằng các biện pháp chính trị và ngoại giaoˮ, ông nói.

Tháng trước, Mỹ đã đưa ra một đề xuất hòa bình mới gồm 28 điểm, nhiều điểm trong đó có lợi cho Nga. Sau cuộc đàm phán giữa Mỹ, Ukraine và một số đại diện châu Âu ở Geneva hôm 23/11, tài liệu này đã được sửa đổi và rút gọn, nhưng công việc điều chỉnh vẫn đang tiếp tục.

Sau cuộc đàm phán cuối tuần qua với phía Ukraine về kế hoạch hòa bình, giới chức Mỹ khẳng định đã đạt được kết quả tích cực. Nhà Trắng cho biết, chính quyền Tổng thống Donald Trump “rất lạc quan” về một thỏa thuận hòa bình tiềm năng giữa Kiev và Moscow.

Theo một số nguồn tin, tuy đã có tiến triển, song Mỹ và Ukraine vẫn chưa thể đồng thuận về một số vấn đề trong đó có lãnh thổ, đảm bảo an ninh.

Phái đoàn Mỹ gồm đặc phái viên Witkoff và ông Kushner sẽ chuyển tài liệu đã thảo luận với Ukraine cho Nga trong cuộc họp hôm nay.

Giới quan sát nhận định, triển vọng đạt được một thỏa thuận hòa bình Ukraine trong tương lai gần là rất thấp khi các bên chưa thể giải quyết các điểm còn bất đồng.

Trước đó, Tổng thống Putin tuyên bố, Nga sẽ chấm dứt chiến dịch quân sự nếu Ukraine chấp nhận một số điều kiện, trong đó có việc công nhận Donbass thuộc chủ quyền của Nga, cam kết không gia nhập NATO.