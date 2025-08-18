Mỹ nêu cách tốt nhất để chấm dứt xung đột Ukraine sau đàm phán ở Alaska

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (ngoài cùng bên phải) tháp tùng Tổng thống Donald Trump dự hội nghị thượng đỉnh Nga, Mỹ tại Alaska ngày 15/8 (Ảnh: Reuters).

Trong cuộc phỏng vấn với NBC được công bố hôm 17/8, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói rằng "cách tốt nhất" để chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine là thông qua "một thỏa thuận hòa bình toàn diện".

"Tất cả đều đồng ý rằng cách tốt nhất để chấm dứt cuộc xung đột này là thông qua một thỏa thuận hòa bình toàn diện”, Ngoại trưởng Rubio nói, nhưng cũng cho biết lệnh ngừng bắn vẫn được xem xét.

Ông Rubio thừa nhận Mỹ cũng ủng hộ lệnh ngừng bắn, nhưng "cho đến nay Nga vẫn chưa đồng ý”.

“Nhưng lý tưởng ở đây, điều chúng tôi hướng tới không phải là lệnh ngừng bắn. Điều cuối cùng chúng tôi hướng tới là chấm dứt cuộc xung đột này", nhà ngoại giao Mỹ nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Rubio bày tỏ sự hoài nghi về việc các biện pháp cứng rắn của phương Tây có thể khiến Nga phải chấp thuận bất kỳ thỏa thuận nào.

"Tôi không nghĩ các lệnh trừng phạt mới đối với Nga sẽ buộc họ phải chấp nhận lệnh ngừng bắn", ông Rubio nói thêm.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin ABC News cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ cho biết "cả hai bên sẽ phải nhượng bộ" để có thể đạt được một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine.

"Không thể có một thỏa thuận hòa bình trừ khi cả hai bên đều nhượng bộ. Đó là sự thật. Điều đó đúng trong hầu hết mọi cuộc đàm phán", nhà ngoại giao hàng đầu của chính quyền Tổng thống Donald Trump phát biểu.

“Cách duy nhất để đạt được thỏa thuận là mỗi bên nhận được một thứ và mỗi bên cho đi một thứ. Chuyện này rất khó khăn. Nếu dễ dàng, cuộc xung đột này đã không kéo dài đến 3 năm rưỡi”, ông Rubio nhấn mạnh.

Ông Rubio cho biết các cuộc đàm phán gần đây tại Alaska giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump về việc chấm dứt xung đột ở Ukraine đã "đạt được tiến triển theo nghĩa là chúng tôi đã xác định được những lĩnh vực tiềm năng có thể đạt được thỏa thuận, nhưng vẫn còn một số bất đồng lớn".

"Chúng ta vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Chúng ta chưa tiến đến ranh giới của một thỏa thuận hòa bình. Nhưng tôi nghĩ rằng đã có tiến triển và đang hướng tới một thỏa thuận", ông Rubio cho biết.

Ngoại trưởng Rubio đồng ý rằng không có thỏa thuận nào có thể đạt được nếu không có sự tham gia của cả hai bên, bao gồm cả Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

"Bạn sẽ không đạt được lệnh ngừng bắn hoặc thỏa thuận hòa bình trong một cuộc họp mà chỉ có một bên đại diện. Điều này giải thích tại sao việc đưa cả hai nhà lãnh đạo lại gần nhau là rất quan trọng và đó là mục tiêu ở đây", ông Rubio nói với ABC News.

Theo ông Rubio, việc đạt được một lệnh ngừng bắn - hay một thỏa thuận hòa bình - “sẽ rất khó khăn”.

“Cả 2 bên đều rất cứng rắn, chúng ta sẽ phải tiếp tục nỗ lực và giải quyết từng bước một”, Ngoại trưởng Mỹ nhận định.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/8 cũng tuyên bố “cách tốt nhất để chấm dứt cuộc chiến giữa Nga và Ukraine là trực tiếp đạt được một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt chiến tranh, thay vì một lệnh ngừng bắn đơn thuần, vốn không duy trì được lâu".

Tổng thống Trump cho biết ông đồng ý với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng các bên nên đạt được một thỏa thuận hòa bình, chứ không phải lệnh ngừng bắn.

Đây được coi là sự thay đổi về lập trường của Tổng thống Trump sau hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Vladimir Putin tại Alaska hôm 15/8.

Trước cuộc gặp với nhà lãnh đạo Nga, ông Trump nhiều lần kêu gọi các bên đạt được lệnh ngừng bắn ở Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các đồng minh châu Âu từ lâu cũng đặt ra mục tiêu đạt được lệnh ngừng bắn.

Về phần mình, Nga lập luận rằng một lệnh ngừng bắn sẽ cho phép Ukraine tiếp nhận thêm vũ khí từ phương Tây và khôi phục lại các đơn vị bị thương vong trong bối cảnh quân đội Nga đang tiến công trên chiến trường.

Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh Alaska, Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng một giải pháp "lâu dài và bền vững" cho cuộc khủng hoảng Ukraine đòi hỏi phải "loại bỏ tận gốc nguyên nhân của cuộc xung đột". Ông Putin tuyên bố Nga quan tâm đến việc chấm dứt khủng hoảng Ukraine và Moscow cũng sẵn sàng nỗ lực để đảm bảo an ninh cho Kiev.

Nhà lãnh đạo Nga hy vọng thỏa thuận đạt được với Tổng thống Trump sẽ mở đường cho hòa bình ở Ukraine. Ông Putin nhấn mạnh việc chấm dứt xung đột ở Ukraine được đảm bảo "càng sớm càng tốt".