Nga xâm nhập, tìm cách vây bọc nút hậu cần chiến lược của Ukraine

Binh sĩ Ukraine chiến đấu ở Zaporizhia (Ảnh: AFP).

Lực lượng Nga tiếp tục tiến gần thị trấn Huliaipole ở Đông Nam Ukraine, sử dụng một chiến thuật mới kết hợp không kích kéo dài, tiến công, xâm nhập sử dụng các đơn vị nhỏ, theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW).

Tình hình đang đặt ra thách thức cho Ukraine khi quân đội Nga cố gắng cô lập Huliaipole từ phía bắc trong khi tiến công từ đông bắc và phía đông. Nga dường như đang cố gắng bao vây Huliaipole, thị trấn có tầm quan trọng về mặt hậu cần trong khu vực, từ phía bắc.

Hình ảnh định vị từ ngày 20/11 cho thấy lực lượng Nga gần đây đã giành được làng Vesele, phía đông Huliaipole. Các nguồn tin quân sự Nga ghi nhận Sư đoàn bộ binh cơ giới số 114 thực hiện chiến dịch này.

ISW cho biết quân đội Nga đang tận dụng sương mù, địa hình thấp và tán cây để tránh bị UAV Ukraine phát hiện.

Chiến thuật này cũng được sử dụng trong các hoạt động gần Velykomykhailivka, nơi các đơn vị Nga di chuyển dưới màn sương để giành các khu định cư lân cận.

Các nhà phân tích nhận định sự kết hợp giữa che chắn môi trường và tiến công phối hợp của các đơn vị nhỏ là một phần cốt lõi trong phương thức tác chiến hiện nay của Nga.

Lực lượng Ukraine vẫn đang tác chiến trong khu vực, vừa phản công trước các đợt tiến công của Nga, vừa theo dõi các nỗ lực né tránh giám sát UAV.

ISW cho biết, các bước tiến gần đây của Nga một phần là kết quả của chiến dịch đánh chặn đường tiếp tế kéo dài, nhắm vào các tuyến hậu cần mặt đất của Ukraine ở khu vực Huliaipole và Velykomykhailivka. Đường bộ, đường cao tốc và đường sắt đều bị tập kích liên tục. Song song đó, thời tiết xấu, mưa và sương mù, đã khiến trinh sát UAV của Ukraine kém hiệu quả hơn nhiều.

Bên cạnh đó, mặt trận phía Đông Nam của Ukraine, do thiếu rừng và công sự đô thị, vẫn là một trong những khu vực khó phòng thủ nhất đối với phía Kiev. Vì vậy, lực lượng Ukraine không có nhiều chỗ ẩn nấp để đẩy lùi các đợt tấn công của Nga, vốn đang nhanh chóng đẩy xung đột vào trung tâm tỉnh Zaporizhia, nhà quan sát quân sự Denys Popovych nhận định.

Hai mũi tiến công chính của Nga nhằm vào Donetsk và Zaporizhia đang gây thách thức cho Ukraine (Ảnh: Deepstate).

Trong một diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Nga ngày 21/11 cho biết lực lượng của họ đã kiểm soát một loạt khu định cư ở tuyến đầu tại miền Đông Ukraine, một tuyên bố mà Kiev đã bác bỏ hoặc từ chối thừa nhận.

Nga cho biết 4 khu định cư ở vùng Donetsk, điểm tập trung của chiến dịch tấn công về phía tây của Nga, hiện đã nằm dưới quyền kiểm soát của họ, bao gồm Yampil, phía đông thành phố Sloviansk do Ukraine kiểm soát.

Trước đó, Ukraine cho biết Yampil vẫn nằm trong kiểm soát của họ bất chấp các nỗ lực xâm nhập của Nga.

Tổng tham mưu trưởng Nga Valery Gerasimov cho biết lực lượng của nước này đã kiểm soát thành phố Kupiansk, tuy nhiên Ukraine bác bỏ thông tin này.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết 3 làng khác ở Donetsk, gồm Stavky, Novoselivka và Maslyakivka, hiện nằm dưới quyền kiểm soát của Moscow, cùng với một làng ở vùng Dnipropetrovsk lân cận.

Báo cáo tối 21/11 của Ukraine ghi nhận Stavky và Novoselivka nằm trong các khu vực bị Nga tiến công, nhưng không đề cập đến việc mất lãnh thổ.

Trong nhiều tháng qua, các trận đánh dọc tuyến đầu dài 1.200km tập trung vào nỗ lực của Nga nhằm tiến tới trung tâm hậu cần Pokrovsk.

Ngày 20/11, ông Gerasimov nói lực lượng Moscow kiểm soát 70% thành phố, một tuyên bố bị quân đội Ukraine bác bỏ.

Tổ chức tình báo quân sự nguồn mở Ukraine DeepState ngày 21/11 cho biết trung tâm Pokrovsk “dần dần rơi vào quyền kiểm soát của Nga” khi Moscow tiến từ phía nam.