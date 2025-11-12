Động lực hối thúc Nga quyết chiến với Ukraine giành pháo đài Pokrovsk

Lực lượng Nga khai hỏa về phía vị trí của Ukraine (Ảnh: Sputnik).

Nga tuyên bố lực lượng của họ đã tiến sâu hơn vào thành phố Pokrovsk, miền Đông Ukraine. Một video được công bố hôm 11/11 cho thấy binh sĩ Nga tiến vào thành phố giữa sương mù dày đặc.

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, tướng Oleksandr Syrskyi, ước tính Nga đang tập trung khoảng 150.000 quân trong nỗ lực kiểm soát Pokrovsk. Ông cho biết lực lượng Ukraine đang tìm cách đẩy lùi khoảng 300 binh sĩ Nga mà Kiev cho là đã xâm nhập vào thành phố cho đến nay.

Pokrovsk là một nút giao thông đường bộ và đường sắt ở vùng Donetsk, miền Đông Ukraine, với dân số trước xung đột khoảng 60.000 người.

Trước đây, Pokrovsk là một trung tâm hậu cần quan trọng của quân đội Ukraine, nằm trên một tuyến đường huyết mạch mà quân đội Ukraine sử dụng để tiếp tế cho các tiền đồn đang bị bao vây khác dọc theo tiền tuyến.

Tuy nhiên, hầu hết cư dân ở Pokrovsk hiện đã di tản, tất cả trẻ em đã được sơ tán, và rất ít dân thường còn ở lại giữa những tòa nhà chung cư bị san phẳng và những con đường đầy hố bom ở Pokrovsk.

Mỏ than cốc duy nhất của Ukraine - được sử dụng trong ngành công nghiệp thép khổng lồ trước đây - nằm cách Pokrovsk khoảng 10km về phía tây. Hoạt động khai thác tại đây đã tạm dừng.

Pokrovsk cũng là nơi có trường đại học kỹ thuật lớn nhất khu vực, hiện bị bỏ hoang và hư hại do pháo kích.

Lý do Nga muốn giành Pokrovsk

Nga muốn kiểm soát toàn bộ vùng Donbass, bao gồm các tỉnh Lugansk và Donetsk. Trong khi đó, Ukraine hiện vẫn kiểm soát khoảng 10% Donbass - một khu vực rộng khoảng 5.000km2 chủ yếu ở phía bắc Donetsk.

Việc giành được Pokrovsk và Kostiantynivka ở phía đông bắc, nơi lực lượng Nga cũng đang cố gắng bao vây, sẽ tạo cho Moscow một bàn đạp để tiến về phía bắc, hướng tới hai thành phố lớn nhất còn lại do Ukraine kiểm soát ở Donetsk - Kramatorsk và Sloviansk.

Việc kiểm soát Pokrovsk cũng sẽ khiến vùng Dnipropetrovsk của Ukraine ở phía tây, nơi lực lượng Nga tuyên bố đã thiết lập được chỗ đứng vững chắc, dễ bị tổn thương hơn trước các cuộc tấn công của Nga.

Pokrovsk sẽ là vùng lãnh thổ quan trọng nhất mà Moscow giành được ở Ukraine kể từ khi Moscow thành phố đổ nát Avdiivka vào đầu năm 2024.

Moscow được cho là muốn thuyết phục phương Tây rằng việc kiểm soát phần còn lại của tỉnh Donetsk là điều không thể tránh khỏi và sẽ tốt hơn nếu Kiev tự nguyện nhượng bộ vùng lãnh thổ này như một phần của thỏa thuận hòa bình.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Donbass hiện là một phần lãnh thổ sáp nhập vào Nga. Mặc dù vậy, Ukraine và hầu hết các quốc gia phương Tây đều bác bỏ việc Moscow sáp nhập vùng lãnh thổ này.

Một số nhà phân tích quân sự phương Tây, chẳng hạn nhà nghiên cứu Rob Lee tại Viện nghiên cứu Chính sách Đối ngoại có trụ sở tại Mỹ, cho rằng việc giành được quyền kiểm soát Pokrovsk sẽ là một chiến thắng quan trọng đối với Nga xét về mặt tác chiến.

Tuy nhiên ông Lee cho biết., Nga vẫn chưa thể đạt được mục tiêu kiểm soát phần còn lại của Donetsk, bao gồm cả hai thành phố pháo đài Kramatorsk và Sloviansk.

Vị trí Pokrovsk (Ảnh: Sky).

Nỗ lực kiểm soát Pokrovsk

Nga đã nhắm mục tiêu tấn công Pokrovsk trong hơn một năm qua. Thay vì các cuộc tấn công toàn diện từng được Nga sử dụng trong các trận chiến trước đó, như chiến dịch khốc liệt tại thành phố Bakhmut có quy mô tương tự, quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật gọng kìm để dần dần bao vây Pokrovsk và đe dọa các tuyến đường tiếp tế của Ukraine.

Lực lượng Nga đã gây sức ép cho quân đội Ukraine bằng cách điều các đơn vị quy mô nhỏ và máy bay không người lái để phá vỡ hậu cần và gây ra sự hỗn loạn trước khi điều động lực lượng tăng viện lớn hơn.

Ukraine cho biết cuộc tấn công của Nga đã khiến lực lượng của họ chịu tổn thất lớn. Trong khi đó, Moscow cho rằng chính Ukraine mới có nguy cơ cạn kiệt quân số và chiến thuật chậm hơn của họ được thiết kế để giảm thiểu thương vong.

Cuộc xâm nhập của Ukraine vào tỉnh Kursk của Nga vào năm ngoái cũng làm chậm cuộc tấn công của Nga vào Pokrovsk.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 11/11 cho biết thời tiết xấu đang tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc tấn công của Nga vào Pokrovsk, với quy mô ngày càng tăng.

Quân đội Ukraine cho biết Nga đã tăng cường nỗ lực đưa thêm quân vào Pokrovsk trong những ngày qua, lợi dụng sương mù dày đặc để che chắn.

"Mục tiêu của họ vẫn không thay đổi - tiếp cận biên giới phía bắc của Pokrovsk và sau đó cố gắng bao vây khu đô thị này", Quân đoàn Dù số 7 của Ukraine cho biết.

DeepState, một dự án của Ukraine chuyên lập bản đồ tiền tuyến dựa trên các hình ảnh nguồn mở đã được xác minh, cho thấy lực lượng Nga đang tiến vào thành phố Pokrovsk từ phía nam, mặc dù phần lớn khu vực vẫn còn trong vùng xám, nằm ngoài tầm kiểm soát của cả hai bên.