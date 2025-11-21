Ukraine đồng ý thảo luận kế hoạch hòa bình 28 điểm do Mỹ đề xuất

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, ngày 20/11, ông đã gặp các đại diện của Mỹ. Phía Mỹ đã trình bày đề xuất của họ nhằm kết thúc xung đột Nga - Ukraine.

“Ngay từ những ngày đầu của cuộc chiến, chúng tôi đã giữ một lập trường rất đơn giản: Ukraine cần hòa bình. Và đó phải là một nền hòa bình thực sự, một nền hòa bình xứng đáng với các điều kiện tôn trọng độc lập, chủ quyền và phẩm giá của người dân Ukraine. Đó chính là những điều kiện mà chúng ta phải bảo đảm”, Tổng thống Volodymyr Zelensky nhấn mạnh.

Ông khẳng định mình đã nêu rõ các điểm then chốt, và các nhóm sẽ tiếp tục làm việc trên các đề xuất này “để mọi thứ được thực hiện một cách chân thành”.

“Chúng tôi sẽ không đưa ra những tuyên bố đột ngột và đang tập trung vào công việc rõ ràng, trung thực. Ukraine, Mỹ cùng với các bạn bè và đối tác ở châu Âu cũng như trên toàn thế giới”, ông nhấn mạnh.

Ông nói thêm: “Tôi mong sẽ trao đổi với Tổng thống Mỹ trong những ngày tới. Chúng tôi hiểu sức mạnh và sự hỗ trợ của Mỹ có thể giúp hòa bình trở nên gần hơn với thực tế, và chúng tôi không muốn đánh mất điều đó”.

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh: “Mỹ có đủ sức mạnh để chấm dứt xung đột. Tôi sẽ tiếp tục làm việc vì điều này với 100% nỗ lực, toàn bộ thời gian của tôi hiện nay đều dành cho nhiệm vụ đó. Ukraine cần hòa bình, và Ukraine sẽ làm mọi thứ để không ai trên thế giới có thể nói rằng chúng tôi mới là những người phá hoại ngoại giao”.

Theo trang tin Axios, trong cuộc đàm phán tại Kiev ngày 20/11, Tổng thống Zelensky và Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll “đã đồng ý về một mốc thời gian mang tính khẩn trương” cho việc đưa ra một dự thảo thỏa thuận theo kế hoạch của Mỹ.

Financial Times cho biết, Mỹ kỳ vọng Ukraine sẽ trình bày một văn bản đã được thống nhất vào ngày 27/11, sau đó Washington dự định chuyển đề xuất này cho phía Nga. Nhà Trắng muốn hoàn tất tiến trình này vào đầu tháng 12, coi đó là cơ hội để định hình một sáng kiến chính trị có thể tác động đến diễn biến của cuộc xung đột trong tương lai.

Ông Zelensky được cho là đã có thái độ “mềm mỏng hơn”, khẳng định với phái đoàn Mỹ rằng ông sẵn sàng hợp tác với Washington để thảo luận về kế hoạch hòa bình.

Theo các nguồn tin, phái đoàn của ông Driscoll ban đầu dự kiến đến Ukraine để thảo luận về công nghệ và chiến lược quân sự, nhưng Nhà Trắng sau đó yêu cầu ông hỗ trợ “khởi động đàm phán” với ông Zelensky thay mặt Ngoại trưởng Marco Rubio và Đặc phái viên Steve Witkoff.

Văn phòng Tổng thống Ukraine nhấn mạnh Ukraine sẵn sàng hợp tác mang tính xây dựng với Mỹ và các đối tác ở EU cũng như trên toàn thế giới nhằm đạt được hòa bình.

Kế hoạch này được cho là bao gồm 28 điểm, trong đó Ukraine phải từ bỏ Donbass, cắt giảm một nửa lực lượng vũ trang và nhiều điều kiện khác.

Axios cho biết chính quyền Tổng thống Trump đã dành cả ngày nhằm trấn an Ukraine và các đồng minh châu Âu rằng kế hoạch trên chưa phải là cuối cùng và lập trường của họ sẽ được xem xét.

Cụ thể, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đã nói với Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul kế hoạch mới chỉ là “một khuôn khổ ý tưởng” có bao gồm lập trường của cả Ukraine và Nga.

“Nếu ai không hài lòng với một số phần của kế hoạch, họ nên cho chúng tôi biết và chúng tôi sẽ cố gắng tìm ra thỏa hiệp”, một quan chức Mỹ giấu tên thuật lại lời của ông Witkoff nói với ông Wadephul.