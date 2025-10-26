Nga tuyên bố bao vây hơn 10.000 binh sĩ Ukraine

Binh sĩ Nga trên một xe quân sự (Ảnh minh họa: Sputnik).

RT đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay 26/10 đã đến thăm sở chỉ huy tiền phương của quân đội Nga.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, tại đây, Tổng thống Putin đã chủ trì cuộc họp với Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov và chỉ huy của các nhóm tác chiến đang tham gia “chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine”.

“Tất cả họ đã báo cáo chi tiết cho Tổng Tư lệnh tối cao về tình hình trên toàn tuyến mặt trận”, ông Peskov nói.

Theo ông, Tổng thống Putin cũng nhận được các báo cáo riêng về tình hình ở hướng Kupyansk (tỉnh Kharkov) và Pokrovsk (hay còn gọi là Krasnoarmeysk thuộc tỉnh Donetsk) ở Ukraine.

“Đã ghi nhận có khoảng 5.000 binh sĩ thuộc lực lượng vũ trang Ukraine bị bao vây ở hướng Kupyansk, và khoảng 5.500 người bị bao vây ở hướng Krasnoarmeysk. Các sĩ quan chỉ huy đã báo cáo cho Tổng Tư lệnh tối cao đầy đủ thông tin về tình hình trên chiến trường”, ông Peskov cho biết thêm.

Kupyansk là thành phố thuộc tỉnh Kharkov của Ukraine, cách trung tâm Kharkov khoảng 100km về phía đông. Krasnoarmeysk nằm trên lãnh thổ Donetsk, miền Đông Ukraine, nơi hiện quân đội Ukraine vẫn kiểm soát một phần.

Theo báo cáo quân sự, lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát một điểm vượt sông Oskol, cắt đứt tuyến di chuyển của lực lượng Ukraine. Nga đang trên đà kiểm soát hoàn toàn thị trấn Yampol, trong khi kiểm soát 70% Volchansk.

Theo thông tin từ Điện Kremlin, tổng cộng 31 tiểu đoàn Ukraine bị bao vây trong khu vực Krasnoarmeysk và Dimitrov (Mirnograd).

Ông Peskov cho biết, trong cuộc họp, Tổng thống Putin chỉ thị phải đảm bảo việc đầu hàng của các binh sĩ Ukraine bị bao vây và giảm thiểu thương vong, đồng thời nhấn mạnh “quân đội Nga luôn thể hiện lòng nhân đạo đối với đối phương và điều đó cần được duy trì”.

Nhà lãnh đạo Nga cũng yêu cầu các chỉ huy làm mọi cách để bảo đảm an toàn cho dân thường trong các khu vực bị bao vây.

Tuyên bố của quân đội Nga được đưa ra trong bối cảnh tiến trình đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 3 năm qua giữa Nga và Ukraine tiếp tục bế tắc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đưa ra đề xuất đóng băng xung đột theo chiến tuyến hiện tại, coi đó là khởi đầu cho bất cứ cuộc hòa đàm nào.

Đề xuất này đã nhận được sự ủng hộ của Ukraine và các lãnh đạo phương Tây. Trong khi đó, Nga tuyên bố không thay đổi lập trường về cuộc xung đột Ukraine.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bác bỏ lời kêu gọi mới từ phía Mỹ yêu cầu “ngừng giao tranh ngay lập tức” và “để lịch sử phán xét”, cho rằng cách tiếp cận như vậy sẽ không thể mang lại hòa bình bền vững.

“Chỉ đơn giản là dừng lại đồng nghĩa với việc lãng quên các nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột này, điều mà chính quyền Mỹ, kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức, đã hiểu rõ và thể hiện một cách nhất quán”, ông Lavrov nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Lavrov cũng khẳng định chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine đang tiến triển theo đúng kế hoạch và sẽ hoàn thành toàn bộ mục tiêu đã đặt ra.

“Chiến dịch quân sự đặc biệt đang thực hiện các mục tiêu. Không có gì phải nghi ngờ rằng chiến dịch sẽ kết thúc thành công”, ông Lavrov tuyên bố.