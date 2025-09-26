Nga thông báo bước tiến lãnh thổ trong chiến dịch quân sự ở Ukraine

Binh sĩ Nga ở Ukraine (Ảnh: Tass).

Bộ Quốc phòng Nga ngày 25/9 đã cập nhật những bước tiến về lãnh thổ mà quân đội Nga đạt được trong năm nay, đồng thời chia sẻ bản đồ chính thức về khu vực kiểm soát tiền tuyến.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, từ đầu năm đến nay, lực lượng Nga đã kiểm soát hơn 4.700km2 và giành được khoảng 205 khu định cư ở khu vực tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Số liệu do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy, bước tiến chính về lãnh thổ mà lực lượng Nga đã đạt được là ở khu vực Donetsk, nơi quân đội Nga đã kiểm soát khoảng 3.300km2.

Bộ Quốc phòng Nga cũng chia sẻ một bản đồ chính thức hiếm hoi về tiền tuyến, nêu chi tiết khu vực kiểm soát của quân đội Nga. Những bước tiến đạt được trong năm nay được tô đậm bằng màu đỏ.

Theo thống kê mới nhất của Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine đã mất hơn 25.000 xe tăng và các xe bọc thép khác trong suốt cuộc xung đột, hơn 42.000 xe bánh lốp, gần 30.000 khẩu pháo và các thiết bị quân sự khác.

Tính đến tháng 2 năm nay, hơn 1,08 triệu quân nhân Ukraine đã thiệt mạng hoặc bị thương trong các cuộc giao tranh, theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga.

Ukraine từ lâu đã tuyên bố rằng nước này chỉ chịu những tổn thất nhỏ và hiếm khi cung cấp thông tin cập nhật. Vào tháng 2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết kể từ khi xung đột leo thang, chỉ có 46.000 binh sĩ Ukraine thiệt mạng, cùng với 380.000 người khác bị thương.

Những số liệu mới nhất do Bộ Quốc phòng Nga cung cấp không bao gồm các khu vực biên giới thuộc tỉnh Kursk của Nga, nơi Moscow đã giành lại quyền kiểm soát vào đầu năm nay.

Khu vực Kursk của Nga đã bị lực lượng Ukraine đột kích vào tháng 8 năm ngoái, sau đó kiểm soát thị trấn biên giới Sudzha và nhiều khu định cư lân cận. Cuộc tấn công vào tỉnh Kursk ban đầu được chính quyền Ukraine coi là một bước tiến lớn, nhưng sau đó nhanh chóng mất đi đà tiến và trở thành cuộc chiến tiêu hao kéo dài nhiều tháng.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ngày 25/9. Các khu vực màu đỏ là nơi lực lượng Moscow mới giành quyền kiểm soát trong khoảng thời gian từ 1/1 đến 25/9 (Ảnh: BQP Nga).

Ukraine nói chiến dịch tấn công xuân hè của Nga thất bại

Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi hôm nay 26/9 tuyên bố các cuộc tấn công xuân hè của Nga năm nay đã không đạt được mục tiêu, đồng thời cho biết Nga đã bắn đạn pháo gấp đôi Ukraine trên chiến trường.

"Có thể nói rằng chiến dịch xuân hè của Nga đã bị gián đoạn", ông Syrskyi nói với các phóng viên tại một cuộc họp.

Ông Syrskyi cho biết tiền tuyến đang giao tranh hiện kéo dài 1.250km và ước tính có 712.000 quân nhân Nga tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine.

Theo ông Syrskyi, kế hoạch của Nga nhằm tạo ra "vùng đệm" ở các khu vực Sumy và Kharkov ở phía Bắc và Đông Bắc Ukraine, đồng thời kiểm soát thành phố Pokrovsk và toàn bộ vùng Donetsk, đã thất bại.

Việc kiểm soát toàn bộ vùng Donetsk được xem là mục tiêu then chốt của Nga trong chiến dịch quân sự tại Ukraine. Nga hiện kiểm soát hơn 70% khu vực này.

Ông Syrskyi cho biết, từ đầu mùa hè, quân đội Nga đã tấn công bằng chiến thuật mà ông gọi là "nghìn nhát cắt" gồm số lượng lớn các cuộc tấn công bộ binh nhỏ.

"Chiến thuật này bao gồm việc triển khai đồng thời một số lượng lớn các nhóm xung kích nhỏ, 4-6 quân nhân, tiến công trên các địa hình, khe núi và các khu vực rừng rậm, với mục tiêu chính là xâm nhập càng sâu càng tốt vào lãnh thổ của chúng ta”, ông Syrskyi cho biết thêm.

Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine tuyên bố trong hai tháng qua, Ukraine đã tấn công 85 cơ sở quân sự hoặc công nghiệp quân sự trên lãnh thổ Nga, bao gồm các căn cứ không quân, kho vũ khí và nhà máy.