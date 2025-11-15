5 quốc gia đứng đầu bảng xếp hạng sức mạnh quân sự năm 2025

Mỹ có quân đội được xếp hạng mạnh nhất thế giới (Ảnh: AFP).

Tổ chức Global Firepower vừa công bố Bảng xếp hạng sức mạnh quân sự toàn cầu năm 2025, đánh giá quân lực của 145 quốc gia dựa trên 60 tiêu chí, trong đó có trang thiết bị, hạ tầng cơ sở, khả năng hậu cần, vị trí địa lý và tài nguyên thiên nhiên. Tuy nhiên, tổ chức này lưu ý bảng xếp hạng không bao gồm năng lực hạt nhân.

Global Firepower sau đó sử dụng các yếu tố này để chấm điểm mỗi quốc gia bằng chỉ số PowerIndex được tính toán theo một “công thức nội bộ”. Chỉ số Sức mạnh (PowerIndex) càng thấp thì càng mạnh về quân sự thông thường.

Theo bảng xếp hạng, Mỹ đứng đầu với chỉ số PowerIndex đạt 0,0744, tiếp đến là Nga và Trung Quốc với chỉ số PowerIndex đạt 0,0788. Đứng vị trí thứ 4 và thứ 5 lần lượt là Ấn Độ (0,1184) và Hàn Quốc (0,1656).

Theo phân tích Global Firepower, Mỹ sở hữu ngân sách quốc phòng lớn nhất thế giới, lực lượng không quân tiên tiến (với phi đội F-35, B-2), sức mạnh hải quân không đối thủ và hiện diện chiến lược toàn cầu với hơn 750 căn cứ ở nước ngoài. Đồng thời, Mỹ dẫn đầu trong phòng thủ mạng và không gian.

Trong khi đó, Nga nổi tiếng với kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới, công nghệ tên lửa và xe tăng tiên tiến, cùng một quân đội rộng lớn đang được hiện đại hóa, tập trung mạnh vào tác chiến hỗn hợp và tác chiến mạng.

Trung Quốc sở hữu quân đội thường trực lớn nhất, hải quân đang mở rộng nhanh chóng và các chương trình tên lửa siêu vượt âm. Bắc Kinh nhấn mạnh tự chủ công nghệ và đặt mục tiêu đạt năng lực quân sự hàng đầu thế giới vào năm 2049.

Ấn Độ duy trì bộ ba hạt nhân, các chương trình công nghệ nội địa tiên tiến như tiêm kích Tejas, và hiện diện hải quân mạnh ở Ấn Độ Dương.

Đối với Hàn Quốc, quân đội dựa trên công nghệ cao, liên minh chiến lược với Mỹ, nghĩa vụ quân sự bắt buộc, và tập trung đối phó các mối đe dọa bằng các loại xe tăng như K2 Black Panther. Hàn Quốc cũng xếp hạng cao trong các lĩnh vực như máy bay, trực thăng, tàu khu trục và tàu ngầm.