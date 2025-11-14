Nga lên tiếng khi Mỹ phát động chiến dịch quân sự ở Tây bán cầu

Tàu sân bay lớn nhất thế giới, USS Gerald R. Ford, đi qua eo biển Gibraltar vào ngày 4/11, trên đường đến Mỹ Latinh (Ảnh: Hải quân Mỹ).

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 14/11 tuyên bố Nga hy vọng Mỹ sẽ không thực hiện các hành động có thể dẫn đến bất ổn ở vùng biển Caribe và Venezuela.

"Chúng tôi hy vọng sẽ không có hành động nào có thể dẫn đến tình hình bất ổn ở vùng Caribe và xung quanh Venezuela", ông Peskov nói với các phóng viên.

Người phát ngôn Điện Kremlin bày tỏ hy vọng rằng tình hình xung quanh Venezuela sẽ được giải quyết “theo luật pháp quốc tế”.

"Chúng tôi hy vọng mọi vấn đề sẽ được giải quyết theo luật pháp quốc tế”, ông Peskov nhấn mạnh.

Mặc dù vậy, quan chức Nga cho rằng “luật pháp quốc tế đang trong tình trạng tồi tệ ở nhiều nơi trên thế giới".

Trước đó, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đã công bố một chiến dịch quân sự mới chống “khủng bố ma túy” ở Tây Bán cầu mang tên Southern Spear (Mũi giáo Phương Nam).

“Tây Bán cầu là khu vực lân cận của Mỹ và chúng ta sẽ bảo vệ khu vực này", ông Hegseth nhấn mạnh.

Chiến dịch sẽ do Bộ tư lệnh Phương Nam (SOUTHCOM) của Mỹ điều hành. SOUTHCOM phụ trách hoạt động quân sự của Mỹ tại Trung Mỹ, Nam Mỹ, vùng Caribe.

Mặc dù chính quyền Tổng thống Donald Trump khẳng định việc tăng cường hiện diện quân sự nhằm ngăn chặn dòng chảy ma túy vào Mỹ, nhưng Venezuela vẫn lo ngại các động thái của Washington trong khu vực.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bác bỏ cáo buộc của Mỹ liên quan tới hoạt động của các băng đảng ma túy, cáo buộc Washington "khơi mào một cuộc chiến tranh mới".

Trong 3 tháng qua, Mỹ đã tập trung khoảng 15.000 quân nhân tại vùng Caribe cùng với hơn 10 tàu chiến, bao gồm tàu sân bay USS Gerald R. Ford lớn nhất và hiện đại nhất của Hải quân Mỹ.

Mỹ xác nhận đã thực hiện ít nhất 20 cuộc tập kích nhằm vào các tàu bị cáo buộc chở ma túy ở vùng Caribe và Thái Bình Dương, khiến 80 người thiệt mạng.

Truyền thông Mỹ đưa tin, chính quyền Tổng thống Trump đang xem xét kế hoạch nhắm mục tiêu vào các cơ sở bị nghi có liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy trong lãnh thổ Venezuela.

CBS News dẫn một số nguồn tin ngày 13/11 cho biết các quan chức cấp cao Lầu Năm Góc đã báo cáo với Tổng thống Trump về các hoạt động quân sự tiềm tàng nhằm vào Venezuela.

Venezuela tuần này đã đặt quân đội trong tình trạng báo động cao và tổ chức một loạt cuộc tập trận trong bối cảnh Mỹ tăng cường hiện diện trong khu vực.

Trong cuộc phỏng vấn với đài CNN giữa cuộc mít tinh tại Caracas vào ngày 13/11, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro kêu gọi Mỹ không tham gia vào một cuộc xung đột kéo dài khác, đồng thời kêu gọi người dân Mỹ đoàn kết với Venezuela vì hòa bình của châu Mỹ.

Khi được hỏi liệu ông có thông điệp gì gửi đến Tổng thống Mỹ Donald Trump không, Tổng thống Maduro trả lời: "Có, đó là hòa bình”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 1/11 tuyên bố Moscow lên án việc Mỹ sử dụng vũ lực quân sự tại khu vực Caribe với lý do đối phó với vấn đề buôn bán ma túy.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga đang theo dõi sát sao tình hình ở Venezuela liên quan đến các động thái quân sự của Mỹ.

Theo ông Peskov, Nga quan tâm đến việc đảm bảo tình hình giữa Venezuela và Mỹ được duy trì trong hòa bình.

"Chúng tôi muốn mọi thứ được duy trì trong hòa bình, và chúng tôi không muốn bất kỳ xung đột mới nào phát sinh trong khu vực. Thế giới đã đầy rẫy xung đột. Chúng tôi không cần thêm xung đột nữa", ông Peskov nhấn mạnh.