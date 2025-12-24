Viện trợ của Mỹ cho Ukraine giảm 77 lần sau 1 năm

Mỹ giảm viện trợ cho Ukraine trong thời gian qua (Ảnh: PBS).

Báo ZN.UA của Ukraine đưa tin, lượng viện trợ chính thức của Mỹ cho Ukraine trong giai đoạn tháng 1-10/2025 đã giảm từ 38,7 tỷ euro (45,3 tỷ USD) xuống chỉ còn 0,5 tỷ euro (585 triệu USD), tức là giảm 77 lần.

Trong các năm 2026-2027, Lầu Năm Góc dự kiến sẽ dành cho viện trợ quân sự cho Ukraine mỗi năm 0,4 tỷ USD. Theo nhận định của nhà kinh tế Tetyana Bohdan, điều này đã làm giảm khả năng phòng thủ của Ukraine và dẫn tới việc Kiev mất thêm lãnh thổ.

Một phần khoản thiếu hụt này được bù đắp bởi việc tăng viện trợ từ các nước châu Âu. Trong 10 tháng đầu năm 2025, các nước này đã gửi tới Ukraine 30,2 tỷ euro (35,3 tỷ USD) viện trợ quân sự, trong khi cùng kỳ năm 2024 con số này là 17,6 tỷ euro (20,6 tỷ USD). Tuy nhiên, dù vậy, Ukraine vẫn hụt khoảng 15,4 tỷ euro (18,0 tỷ USD) do thiếu viện trợ quân sự từ Mỹ nếu so với năm ngoái.

Trong năm nay, viện trợ quân sự của một số nước như Na Uy, Đức, Thụy Điển, Anh và Pháp đã tăng lên rõ rệt.

Nếu trong giai đoạn 2022-2024, Đức chỉ cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine tương đương 0,008% GDP, thì trong 10 tháng đầu năm 2025, con số này đã tăng lên 0,024% GDP.

Na Uy, từ mức hỗ trợ tương đương 0,012% GDP trong giai đoạn 2022-2024, đã tăng viện trợ cho Ukraine lên 0,058% GDP trong năm 2025. Đan Mạch và Phần Lan cũng tăng mạnh hỗ trợ cho Ukraine.

Chuyên gia còn lưu ý rằng dù cho tới nay nhóm các nước sẵn sàng hỗ trợ vẫn chưa hoàn toàn bù đắp được viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine, nhưng họ có tiềm lực kinh tế và công nghệ lớn, và trong tương lai có thể tăng cường đáng kể khả năng phòng thủ của Ukraine.

Bà Bohdan nhấn mạnh rằng các nhóm đồng minh châu Âu có đủ lực lượng và nguồn lực để cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine, đồng thời cho biết hiện EU đang trở thành trụ cột tài chính của Ukraine khi triển khai các cơ chế mới để hỗ trợ tích hợp công nghiệp - quân sự và chi trả cho các lô hàng quân sự hiện tại phục vụ Ukraine.

Đầu tháng này, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng nước này không còn liên quan về mặt tiền bạc với cuộc xung đột Nga - Ukraine.

“Như các bạn biết, chúng ta đang gặp vấn đề với một cuộc chiến mà người của chúng ta đang cố gắng dàn xếp giữa Nga và Ukraine. Chúng ta không còn liên quan cuộc chiến đó về mặt tiền bạc nữa", ông Trump nói tại một cuộc họp Nội các.

“Ông Biden đã cho đi 350 tỷ USD một cách dễ dàng. Đó là một khoản tiền khổng lồ và phần lớn trong số đó là tiền mặt, rất nhiều là thiết bị. Tôi thì không cho đi bất cứ thứ gì. Chúng tôi bán thiết bị cho NATO. Các quốc gia châu Âu trả cho chúng tôi 100% giá thiết bị, rồi họ chuyển nó tới Ukraine, hoặc làm gì với nó thì tùy họ", ông Trump nói, nhắc tới người tiền nhiệm Joe Biden.

Trong nhiệm kỳ của ông Biden, Mỹ trở thành nhà tài trợ lớn nhất của Ukraine, phê duyệt hàng trăm tỷ USD cho các khoản liên quan đến Ukraine từ năm 2022 đến 2024. Khoản này bao gồm hỗ trợ quân sự, hỗ trợ ngân sách trực tiếp, chuyển tiền mặt và viện trợ kinh tế nhằm giúp chính phủ Ukraine duy trì hoạt động trong thời chiến.