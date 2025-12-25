Guồng sản xuất UAV Ukraine bứt tốc: Trung bình 10 giây chế tạo xong 1 chiếc

Binh sĩ Ukraine (Ảnh: Quân đội Ukraine).

Chiến lược công nghệ của Ukraine đã phát huy hiệu quả, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Denys Shmyhal thông báo, nhấn mạnh số lượng UAV FPV được bàn giao cho lực lượng vũ trang Ukraine trong năm 2025 đã tăng gần 2,5 lần so với năm trước.

Cụ thể, Ukraine sản xuất 3 triệu UAV FPV trong năm 2025. Theo Euromaidan Press, con số này tương đương cứ mỗi 10 giây có một chiếc được xuất xưởng.

Theo ông Shmyhal, vai trò của các hệ thống không người lái trên chiến trường đang gia tăng nhanh chóng, khiến việc phát triển và mở rộng quy mô sản xuất chúng trở thành ưu tiên số 1 của ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine.

“Vai trò của các hệ thống không người lái trên chiến trường ngày càng lớn, vì vậy việc sản xuất các công cụ tác chiến đổi mới là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi”, ông Shmyhal nhấn mạnh.

Điểm then chốt là phần lớn các UAV này được sản xuất trong nước, giúp giảm phụ thuộc vào các nhà cung cấp bên ngoài và cho phép thích ứng nhanh hơn với điều kiện chiến trường.

Cơ quan Mua sắm Quốc phòng (DPA) thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine đã trở thành nhà cung cấp UAV FPV chủ lực trong năm nay, với 2,4 triệu UAV FPV được bàn giao trực tiếp thông qua DPA. Hàng trăm nghìn UAV còn lại được bàn giao thông qua hệ thống công nghệ thông tin DOT-Chain, ra mắt vào cuối tháng 7. Đây là hệ thống do Bộ Quốc phòng Ukraine triển khai, dùng để mua sắm và phân phối trang bị, đặc biệt là UAV và các hệ thống không người lái, trực tiếp tới đơn vị chiến đấu, theo cơ chế số hóa, rút gọn thủ tục.

Cách tiếp cận này đã cắt giảm đáng kể thủ tục hành chính và đẩy nhanh việc chuyển giao tới các đơn vị chiến đấu.

Ngoài UAV, việc bàn giao các hệ thống không người lái mặt đất (UGS) cũng tăng vọt. Trong năm 2025, AFU đã tiếp nhận gần 15.000 UGS, con số gấp nhiều lần so với năm trước.

Các hệ thống này đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác nhau, bao gồm: hậu cần và vận chuyển đạn dược, sơ tán y tế, trinh sát, rải mìn và rà phá bom mìn, cũng như nhiệm vụ tuần tra.

Một số UGS được trang bị mô-đun chiến đấu và đã được sử dụng trong các hoạt động tấn công và phòng thủ.

Trong tháng 12, lực lượng đổ bộ đường không Ukraine đã tiến hành một cuộc sơ tán hai giai đoạn cực kỳ phức tạp đối với một binh sĩ bị thương bằng hệ thống robot mặt đất, trong khi liên tục đối mặt với mối đe dọa từ UAV của Nga trên mặt trận Pokrovsk.

Tuy nhiên, robot mặt đất có thể làm được nhiều hơn là chỉ sơ tán thương binh. Chúng còn có thể thu hồi các phương tiện và UAV giá trị bị mắc kẹt giữa làn hỏa lực.

Ông Shmyhal cho biết Ukraine đang đầu tư một cách có hệ thống để giành lợi thế công nghệ trên chiến trường, tập trung không chỉ vào số lượng mà còn vào việc điều chỉnh trang bị cho phù hợp với các kịch bản tác chiến thực tế.

“Chúng tôi tiếp tục làm việc tích cực để bảo đảm các chiến binh của mình có ưu thế công nghệ trên tiền tuyến”, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine kết luận.