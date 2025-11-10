Chiến sự Ukraine vẫn tiếp diễn phức tạp (Ảnh minh họa: Skynews).

Ukraine tuyên bố chặn đứng gần 250 nỗ lực xung phong của Nga

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 9/11 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, đã có 248 trận đánh, cụ thể, quân đội Nga thực hiện 87 cuộc tấn công ở Pokrovsk".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ cơ bản đẩy lùi các nỗ lực xâm nhập của đối phương ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Sloviansk, Kramatorsk, Konstantinovka, Aleksandrovsk, Hulyaipole, Orekhov và Dnieper. Tại Pokrovsk, Nga phát động 87 nỗ lực xung phong nhưng bất thành và phải hứng chịu tổn thất tới 75 binh sĩ.

2.000 binh sĩ Ukraine bị bao vây ở Mirnograd?

Kênh Military Summary đưa tin, các vấn đề lớn về cung cấp điện tiếp tục lan rộng trên khắp Ukraine, lịch trình cắt điện khẩn cấp đang được áp dụng tại một số thành phố. Sau mỗi cuộc tấn công lớn mới của Nga, lưới điện của Ukraine đang ngày càng bị đẩy gần hơn đến bờ vực sụp đổ hoàn toàn.

Nhìn tổng thể, cả hai bên tiếp tục gây áp lực tối đa lên cơ sở hạ tầng của nhau, và tình trạng mất điện đang được báo cáo không chỉ ở Ukraine mà còn cả ở Nga.

Trên thực địa, quân đội Nga (RFAF) tiếp tục tấn công trên toàn bộ chiến tuyến. Có báo cáo rằng 2.000 binh sĩ Ukraine đã bị bao vây tại Mirnograd, thành phố song sinh với Pokrovsk.

Cụ thể, khó khăn ngày càng tăng đối với quân đội Ukraine (RFAF) đang diễn ra xung quanh Mirnograd. Sau những bước tiến xa hơn của lực lượng Moscow dọc theo các tòa nhà cao tầng ở phía nam, một "vạc dầu" đang dần hình thành. Nhưng ngay cả ở phía bắc, các đoạn video cũng xác nhận sự hiện diện của binh sĩ Nga trong những tòa nhà đầu tiên tại trung tâm thành phố.

Về phía Seversk, thông tin về những bước tiến của RFAF lại xuất hiện sau một thời gian dài. Hình ảnh từ UAV cho thấy lực lượng Moscow đang củng cố các vị trí dọc theo tuyến phòng thủ cuối cùng án ngữ ngay trước thành phố.

Các cuộc tập kích dồn dập bằng UAV và tên lửa của Nga khiến Ukraine mất điện trên diện rộng (Ảnh: Military Summary).

Ukraine ngừng kháng cự tại Pokrovsk, nỗ lực giải vây thất bại

Theo kênh Readovka, trong tuần qua, những nỗ lực phá vỡ vòng vây của quân đội Ukraine tại Pokrovsk và Mirnograd đã thất bại, dẫn đến tổn thất nặng nề. Sự kháng cự có tổ chức tại Pokrovsk đã cơ bản chấm dứt, và các đơn vị AFU đồn trú tại 2 thành phố này đang tìm cách hợp nhất tại Mirnograd.

"Vòng kim cô" siết chặt, Ukraine từ bỏ Pokrovsk

Bộ chỉ huy Kiev cố gắng giải tỏa cho lực lượng bị bao vây, nhưng chiến dịch đã thất bại. Đoạn phim ghi lại cảnh trực thăng Black Hawk đổ bộ nhóm đặc nhiệm của Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) xuống ngoại ô phía tây bắc Pokrovsk được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Cùng lúc đó, Trung đoàn Xung kích Độc lập 425 AFU cố gắng đột phá từ Grishino, nhưng họ đã thất bại với tổn thất đáng kể, theo xác nhận của Bộ Quốc phòng Nga.

Mặc dù các nỗ lực phản công chưa đạt như mong muốn, lực lượng Kiev sẽ không từ bỏ nhiệm vụ mà đang tập hợp để tiếp tục tìm cơ hội phá vỡ vòng vây. Các chuyên gia dự đoán một nỗ lực đột kích mới sẽ diễn ra xa hơn về phía bắc, hướng tới Rodinske.

"Các đòn tấn công vào Rodinske dường như là một lựa chọn hiển nhiên đối với AFU. Bởi lẽ việc mất quyền kiểm soát khu vực này đã khiến lực lượng Kiev bị bao vây. Việc giải quyết vấn đề này rất quan trọng để giữ vững hành lang giữa Rodinske và Grishino. Nghĩa là, nếu giao tranh tiếp diễn trực tiếp trong khu vực đô thị (Rodinske), nó sẽ giảm bớt áp lực lên hệ thống phòng ngự", chuyên gia quân sự Boris Rozhin giải thích với Readovka.

"Tuy nhiên, địa hình không thuận lợi cho các hoạt động quân sự quy mô lớn, điều này sẽ dẫn đến tổn thất. Nếu AFU phản công, họ khó có thể đạt được bất kỳ kết quả quyết định nào, nhưng chắc chắn sẽ phải chịu tổn thất nặng nề", ông nói thêm.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk - Mirnograd ngày 9/11. Moscow tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát, 2 gọng kìm khép chặt vòng vây với lực lượng Kiev (Ảnh: Readovka).

Trong khi đó, tại Pokrovsk, Tập đoàn quân Cận vệ số 2 RFAF đang tiến hành chiến dịch dọn dẹp. Các nhóm nhỏ chiến binh Ukraine đang tự nguyện đầu hàng, mặc dù chưa có sự đầu hàng hàng loạt nào. Lực lượng Kiev bị bao vây đang chờ đợi một nỗ lực mới để phá vỡ vòng vây.

Các đơn vị AFU đồn trú tại Pokrovsk đang chiến đấu để hợp nhất với Mirnograd, tăng cường sức chiến đấu cho lực lượng còn lại tại đó. Sự kháng cự có tổ chức của quân đội Ukraine tại Pokrovsk về cơ bản đã kết thúc.

Lực lượng Moscow xóa sổ thành trì cuối cùng của đối phương trong thành phố, vốn dựa vào mạng lưới các tòa nhà công nghiệp của Nhà máy Chế tạo Máy và Silica Pokrovsky.

Sau khi kiểm soát được các cơ sở công nghiệp, lính xung kích Nga đã đột kích vào làng Rivne. Cùng với Svitloe, làng này tạo thành cửa ngõ vào phía bắc Mirnograd. Do đó, Tập đoàn quân số 2 dự định bắt tay với Tập đoàn quân số 51 RFAF để cắt đứt hoàn toàn lối thoát của AFU. Với hy vọng cải thiện tình hình, quân đội Ukraine đã nhiều lần đột kích vào Rodinske nhằm tạo ra một hành lang sơ tán nhưng bất thành.

Trong báo cáo mới nhất, kênh RVvoenkor xác nhận lực lượng Moscow đã giành được các tòa nhà cao tầng ở phía bắc Mirnograd! Lính Nga đi xe máy xuất hiện ở vùng ngoại ô phía bắc thành phố. Họ cũng tiếp tục tiến công vào các khu vực lân cận phía đông bắc.

Đoạn phim cho thấy một nỗ lực bất thành của UAV Ukraine nhằm tấn công vị trí của Nga trong một tòa nhà cao tầng ở phía bắc thành phố: điều này cho thấy RFAF đã tiếp cận được những tòa nhà đầu tiên.

"Các nhóm xung kích Nga đã xâm nhập vào các tòa nhà cao tầng phía bắc Mirnograd", các nhà phân tích Ukraine cũng thừa nhận. Khu vực tiến công rộng khoảng 3km².

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Mirnograd ngày 9/11. Lực lượng Moscow tiếp tục tiến hành đột kích, tiến sâu vào trung tâm (Ảnh: RVvoenkor).

Ukraine phản công dữ dội ở Kupyansk

Cuộc đột phá của Tập đoàn quân Cận vệ số 6 RFAF vào làng Sadovoye đã tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với cửa khẩu Kupyansk-Uzlovaya để rút chạy của quân đội Ukraine.

AFU, với Lữ đoàn Xung kích Độc lập số 92, Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 151 và một số đơn vị khác, đã tấn công các vị trí gần Radkovka, Moskovka và rừng Kashtansky. Kế hoạch của họ là giảm áp lực trên tuyến huyết mạch mà quân đội Ukraine đang di tản sang bờ tây sông Oskol.

Mặc dù phản công dữ dội, lực lượng Kiev vẫn không đạt được bất kỳ thành công nào. Họ thậm chí còn không thể tiến vào ranh giới thành phố Kupyansk.

Tuy nhiên, AFU có thể sẽ tiếp tục tấn công vào phía tây thành phố và các khu vực xung quanh, buộc lực lượng Moscow phải rời khỏi Sadovyi và Kashtansky. Nếu không, cuộc rút lui của quân đội Ukraine khỏi bờ đông sông Oskol sẽ bị chặn đứng, và số phận của các đơn vị còn lại ở đó sẽ bị định đoạt.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 9/11. Lực lượng Moscow tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát, đồng thời tiến hành mũi thọc sâu từ phía đông rất nguy hiểm (Ảnh: Readovka).

Nga từng bước đẩy lùi đối phương khỏi Vovchansk

Cụm tác chiến phương Bắc RFAF đang từng bước đẩy lùi lực lượng Kiev ra khỏi khu vực phía nam Vovchansk. Các tiểu khu Rubezhansky và Proletarsky đã bị AFU bỏ hoang, hệ thống phòng thủ chỉ còn lại trong khu vực tư nhân, dựa vào các tòa nhà công nghiệp lớn. Hầu hết các tòa nhà đã bị phá hủy bởi giao tranh chiến hào, quân đội Ukraine đang rút lui về các trang trại và đồn điền ở Vovchansk.

Trong tương lai gần, Bộ Quốc phòng Nga được cho là sẽ tuyên bố việc kiểm soát hoàn toàn thành phố, lực lượng Kiev không có đủ phương tiện cũng như phương tiện để bảo vệ khu vực này.

Kế hoạch tiếp theo của Kiev là rút lui có hệ thống khỏi toàn bộ bờ bắc sông Vovchya, phía đông Vovchansk. Nếu họ để mất thành phố này, vốn là "thỏi nam châm" chính thu hút lực lượng Cụm tác chiến phương Bắc RFAF, bất kỳ sự hiện diện nào nữa ở khu vực biên giới đều trở nên nguy hiểm.

Một mặt trận được rút ngắn sẽ cho phép quân đội Ukraine tăng cường phòng thủ tại các vị trí mới. Tuyến phòng thủ mới có thể sẽ chạy dọc theo sông Polnaya, vốn đã trở nên đầy nước. Xét đến điều kiện thời tiết và việc cả hai bên đều tập trung vào các khu vực khác, Bộ chỉ huy Kiev có cơ hội trì hoãn việc rút lui khỏi Seversky Donets. Họ sẽ cố gắng ngăn chặn việc mất các khu định cư Vovchansk và Velykyi Burluk trong suốt mùa thu và mùa đông.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Vovchansk ngày 9/11. Moscow giành thêm được một số địa bàn mới. Những vạch vàng thể hiện tuyến công trình phòng thủ vững chắc của lực lượng Kiev (Ảnh: Readovka).

Ukraine phản công hữu hiệu, giành lại nhiều địa bàn ở Dobropolye

Kênh ZOV Military đưa tin, AFU đã giành lại Sukhetskoye và tiến vào khu định cư Suvorovo theo hướng Dobropolye. Lữ đoàn Xung kích Đường không 82 AFU phát động phản công cục bộ ở phía bắc thành phố Pokrovsk, nơi họ khoét sâu vào sườn của mũi nhọn Dobropolye.

Binh sĩ Ukraine đã được định vị địa lý khi giương cờ tại khu định cư Suhketskoye, xác nhận các báo cáo về việc kiểm soát khu định cư này. Lữ đoàn 82 tiếp tục phát triển, tiến vào khu vực phía tây Suvorovo và bắt đầu chiến đấu giành khu định cư.

Ngược lại, lực lượng Moscow cũng đẩy lùi được quân đội Ukraine gần khu định cư Nikanorovka và đánh bật đối phương ra khỏi các khu rừng ở sườn phía nam khu định cư. Họ đã tiến được thêm về phía nam, nơi AFU buộc phải rút lui về phía Suvorovo.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Dobropolye ở phía bắc Pokrovsk ngày 8/11. Kiev phản công dữ dội, giành lại hàng loạt khu vực. Moscow chỉ có bước tiến nhỏ (Ảnh: AMK Mapping).

Bức tranh toàn cảnh tại ngã ba biên giới Zaporizhia và Dnipropetrovsk

Kênh Deepstate nhận định AFU ngày càng gặp nhiều khó khăn hơn tại hướng Hulyaipole và Pokrovske. Thông tin này, cùng với một số thông tin từ các nguồn khác, cho phép phác họa rõ nét hơn bức tranh về những sự kiện diễn ra tại đây trong 10 ngày qua.

Deepstate báo cáo rằng, 50% binh sĩ Ukraine bảo vệ khu vực Uspenovka đã được rút lui để cải thiện tình hình đang xấu đi gần Vyshneve. Chính vì vậy, RFAF nhanh chóng kiểm soát ngôi làng tương đối lớn này, vượt qua 2 con sông và đang tiến xa về phía bắc và phía tây. Những đợt tăng viện này phần nào giúp AFU ổn định mặt trận tại Vyshneve, nhưng vẫn để lại một lỗ hổng lớn khi Uspenovka thất thủ.

Kết quả là, ít nhất 200 binh sĩ Nga thuộc Lữ đoàn Spetsnaz Cận vệ 14, Trung đoàn Xe tăng 218 và Lữ đoàn Súng trường Cơ giới 394 tiến vào Uspenovka và nhanh chóng giành quyền kiểm soát khu vực này. Lữ đoàn 394 tập trung lực lượng tại làng, trong khi Lữ đoàn 14 và Trung đoàn 218 bắt đầu tiến công đến các làng lân cận là Nove, Novouspenivske, Solodke và Rivnopillya.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia và Dnipropetrovsk ngày 9/11. Moscow đang tiếp tục phát triển trên các mũi tên đỏ. Lực lượng Kiev rút chạy theo các mũi tên xanh (Ảnh: AMK Mapping).

Để cố gắng cứu vãn sự sụp đổ, 1 tiểu đoàn không xác định thuộc Lữ đoàn Phòng thủ Lãnh thổ 102 AFU đã được triển khai đến Uspenovka, nhưng đơn vị này đã chịu thương vong nặng nề do Nga đưa quân tiếp viện đáng kể đến ngôi làng.

Việc thiếu phối hợp chặt chẽ trong khu vực này, cùng với việc các chỉ huy không báo cáo chính xác diễn biến cho sở chỉ huy cấp trên hoặc các đơn vị lân cận, là một phần nguyên nhân dẫn đến những tổn thất nhanh chóng trên thực địa của AFU, vốn đáng lẽ có thể giữ vững được trong một thời gian.

Sự thiếu hụt nhân lực trầm trọng cũng đóng một vai trò đáng kể trong thất bại này.

Kết quả của chuỗi sự kiện này trong 10 ngày qua, quân đội Nga đã phá vỡ hoàn toàn hệ thống phòng thủ của Ukraine trên bờ tây sông Yanchur và đang tiến quân qua các cánh đồng xa hơn về phía tây.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia ngày 9/11. Moscow tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ, chiếm lĩnh một số vị trí quan trọng (Ảnh: Military Summary).

Giao tranh vẫn đang diễn ra tại các làng Nove, Novouspenivske và Rivnopillya, trong khi lực lượng Kiev ở Solodke đã thất thủ vài ngày trước.

Theo kênh ZOV Military, chính quyền Ukraine đã mở rộng khu vực sơ tán bắt buộc đối với các gia đình có trẻ em ở vùng Dnipropetrovsk và một phần vùng Zaporizhia dưới sự kiểm soát của Kiev, sau khi mặt trận ở vùng Zaporizhia gần như "tan vỡ" và 4 khu định cư tiền tuyến đã bị RFAF kiểm soát.

Trước sức đột phá mãnh liệt của Nga, chính quyền Ukraine phải ra lệnh sơ tán dân thường khỏi một số khu định cư thuộc 2 tỉnh Zaporizhia và Dnipropetrovsk (Ảnh: ZOV Military).

Nga củng cố vị trí ở ngoại ô Konstantinovka và tiến công Ivanopil

Kênh RVvoenkor cho hay, quân đội Nga tiếp tục tiến về phía đông nam Konstantinovka và đang giành được chỗ đứng trong khu vực dân cư tại trung tâm thành phố. Khu vực tiến công rộng hơn 1km2.

Lực lượng Moscow trước đó đã đột phá qua phía nam Konstantinovka, tấn công một số cứ điểm của đối phương dọc theo vành đai rừng gần đường sắt và đột phá vào Ivanopil, củng cố vị trí trong làng và tiến vào trung tâm thành phố.

Ở đông bắc Konstantinovka, quân đội Nga, sau khi đánh bật đối phương đã kiểm soát Novoselovka và đang tiến về Severesk.

Cách thành phố Severesk 850m về phía đông, quân đội Nga, bằng các nhóm bộ binh nhỏ, đang đánh sập các chiến hào và hầm trú ẩn của đối phương dọc theo các vành đai rừng. Khu vực đột phá rộng hơn 4km2.