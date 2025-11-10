Dinh tổng thống Ukraine mất điện giữa cuộc phỏng vấn của ông Zelensky

Dinh tổng thống Ukraine mất điện giữa cuộc phỏng vấn của Tổng thống Volodymyr Zelensky (Ảnh: Guardian).

Khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang trả lời phỏng vấn nhà báo Guardian tại Cung điện Mariinsky ở thủ đô Kiev hôm 9/11, đèn bất ngờ tắt phụt.

“Đây là điều kiện sống của chúng tôi”, ông Zelensky nói, đề cập đến tình trạng mất điện thường xuyên trong bối cảnh Nga gia tăng các cuộc tập kích vào hệ thống hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Điện sáng trở lại sau đó khi dinh tổng thống Ukraine kích hoạt máy phát điện dự phòng.

Tổng thống Zelensky cho rằng Nga đã gia tăng sức mạnh tấn công vào Ukraine và sử dụng nhiều tên lửa đạn đạo hơn trong các cuộc tập kích gần đây.

“Nga đã tăng cường sức mạnh tấn công, sử dụng nhiều vũ khí đạn đạo hơn. Điều này có nghĩa là chúng ta cần khả năng phòng không mạnh hơn, dự trữ thiết bị lớn hơn, và sự phối hợp cũng như tốc độ làm việc trên toàn các khu vực phải nhanh hơn nữa”, ông nói.

Ông cũng cho biết: "Những ngày này, tại hầu hết các khu vực của Ukraine, các đội sửa chữa, kỹ sư điện lực và dịch vụ tiện ích gần như làm việc suốt ngày đêm, mọi lực lượng đều được huy động. Công tác khôi phục vẫn đang tiếp tục, và mặc dù tình hình vẫn rất khó khăn, hàng nghìn người đang tham gia ổn định hệ thống và sửa chữa thiệt hại”.

Nhân viên ngành năng lượng Ukraine đang từng bước ổn định và khôi phục hoạt động của các nhà máy nhiệt điện sau các cuộc tập kích của Nga nhằm và hạ tầng trọng yếu, nhưng tình trạng thiếu điện vẫn tồn tại. Việc cắt điện luân phiên theo giờ đang được áp dụng ở hầu hết các khu vực của Ukraine, với tình hình khó khăn nhất ở các vùng Kharkov, Sumy và Poltava.

Vào ngày 10/11, Ukraine dự kiến áp dụng các biện pháp hạn chế tiêu thụ điện, với việc cắt điện từ 2 đến 4 ca. Công ty Điện lực Quốc gia Ukraine Ukrenergo cho biết, thời gian và quy mô hạn chế có thể thay đổi và kêu gọi người tiêu dùng sử dụng điện tiết kiệm.

Trong suốt mùa thu, Nga đã tăng cường các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Những cuộc tập kích nghiêm trọng nhất vào ngày 3/10 và 5/10 đã xóa sổ khoảng 60% các cơ sở sản xuất khí đốt của Ukraine.

Cuối tuần qua, tất cả các nhà máy nhiệt điện do tập đoàn năng lượng nhà nước Ukraine vận hành đều ngừng hoạt động sau “một trong những cuộc tấn công lớn nhất từ trước đến nay của Nga”.

Ukraine cho biết, Không quân nước này đã bắn hạ 406 trong tổng số 458 máy bay không người lái, bao gồm loại máy bay không người lái tấn công Shahed, mà Nga phóng đi trong đêm. Ngoài ra, Ukraine cũng bắn hạ 9 trong số 45 tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo.

Theo thông báo của tập đoàn, cuộc tấn công mới nhất đã phá huỷ toàn bộ phần công suất được khôi phục, khiến các nhà máy không còn phát điện.