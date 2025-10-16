Nga không kích rung chuyển loạt thành phố, Ukraine báo động toàn quốc

Một tòa nhà bốc cháy trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tại thị trấn Nizhyn, vùng Chernihiv, Ukraine ngày 16/10 (Ảnh: Reuters).

Giới chức Ukraine xác nhận Nga đã phát động đợt tấn công tên lửa quy mô lớn vào Ukraine vào rạng sáng nay 16/10, nhắm vào các thành phố ở một số khu vực và kích hoạt còi báo động không kích trên khắp Ukraine.

Không quân Ukraine đã ban hành cảnh báo tên lửa trên toàn quốc vào khoảng 5h20 giờ địa phương, cảnh báo Nga đã triển khai máy bay ném bom MiG-31. Một giờ sau, Không quân Ukraine tiếp tục thông báo một máy bay MiG-31 khác của Nga đã cất cánh từ sân bay Savasleyka ở Nizhny Novgorod.

Máy bay MiG-31 có khả năng mang tên lửa siêu vượt âm Kinzhal, loại tên lửa mà Nga sử dụng để tấn công các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Ukraine.

Ngay sau cảnh báo đầu tiên, các vụ nổ đã làm rung chuyển nhiều thành phố của Ukraine.

Theo hãng tin Suspilne, cho đến nay đã có báo cáo về các vụ nổ ở Kharkov và Izium (tỉnh Kharkov), Kropyvnytskyi (tỉnh Kirovohrad) và Poltava.

Sau cảnh báo toàn quốc lần thứ hai, các vụ nổ đã được ghi nhận ở Chernihiv và một loạt vụ nổ khác được nghe thấy ở Kharkov.

Thống đốc tỉnh Chernihiv, ông Dmytro Bryzhynskyi, sau đó xác nhận vụ tấn công đã nhắm vào một doanh nghiệp trong thành phố. Vyacheslav Chaus, người đứng đầu chính quyền quân sự của tỉnh, cho biết một máy bay không người lái đã tấn công một tòa nhà dân cư ở thị trấn Nizhyn, khiến 2 người bị thương.

Các cuộc tấn công hiện vẫn tiếp diễn và thông tin về thiệt hại và thương vong đang được cập nhật.

Không quân Ukraine cho biết cuộc tấn công mới nhất của Nga liên quan đến tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình, cũng như hàng loạt máy bay không người lái kiểu Shahed.

Cuộc tấn công xảy ra trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến ​​gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng vào ngày 17/10, nơi hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về khả năng tấn công tầm xa, nhu cầu phòng không của Ukraine và khả năng Mỹ cung cấp tên lửa Tomahawk cho Kiev.

Nga nhiều lần cảnh báo việc Mỹ cấp tên lửa Tomahawk sẽ là động thái leo thang nghiêm trọng và Moscow sẽ đáp trả mạnh.

Nga bắt đầu tập kích có hệ thống vào hạ tầng năng lượng của Ukraine từ cuối tháng 9. Kể từ đó, các vụ không kích diễn ra gần như hàng ngày, với mục tiêu là các cơ sở sản xuất và phân phối năng lượng, bao gồm cả khí đốt.

Theo Bloomberg, các đợt không kích của Nga trong vài tuần qua đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, đặc biệt là các nhà máy và trạm nén khí đốt.

Hơn 50% công suất sản xuất khí đốt tự nhiên của Ukraine đã bị phá huỷ trước mùa đông. Điều này làm dấy lên lo ngại nước này có thể đối mặt với tình trạng thiếu nhiên liệu sưởi trong mùa đông sắp tới.

Một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn vào Kiev hôm 10/10 đã phá hủy một nhà máy nhiệt điện trong thành phố và khiến hàng trăm nghìn hộ gia đình mất điện.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố nước này sẽ tiếp tục bảo vệ ngành năng lượng của mình, dù thiếu hệ thống phòng không. Ông đồng thời khẳng định Ukraine đã chuẩn bị nhiều kịch bản dự phòng trong trường hợp Nga mở một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào toàn bộ hạ tầng khí đốt.

Theo ông, việc phòng thủ không chỉ phụ thuộc vào số lượng tên lửa đánh chặn mà còn cần mở rộng hệ thống phóng máy bay không người lái.

Ông cũng khẳng định Ukraine sẵn sàng bảo vệ và khôi phục hệ thống điện sau các cuộc tấn công của Nga, đồng thời thừa nhận mối đe dọa đối với hạ tầng năng lượng và khí đốt là “rõ ràng và nghiêm trọng”.