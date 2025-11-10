Nga dồn 50.000 quân đến Pokrovsk, Ukraine lên phương án ứng phó

Binh sĩ Ukraine ở Pokrovsk (Ảnh: New York Times).

Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi ngày 9/11 cho biết, Nga đã tập trung 50.000 binh sĩ trong khu vực, sau khi điều thêm 30.000 người kể từ tháng 10.

Ông Syrskyi xác nhận lực lượng Nga đã giảm cường độ tấn công ở Pokrovsk. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa họ đã từ bỏ mục tiêu kiểm soát thành phố.

Ông cho hay, Bộ Tư lệnh Ukraine đã chuẩn bị các phương án dự phòng cho nhiều kịch bản khác nhau.

“Tất nhiên, cũng có phương án B và phương án C cho mọi diễn biến có thể xảy ra”, ông nói.

Theo ông, Pokrovsk hiện là một khu vực được gia cố hoàn toàn. Có một vài điểm mà lực lượng Nga đã có thể vượt qua, quân đội Ukraine biết chính xác các vị trí này nên tình hình nhìn chung vẫn được kiểm soát.

Tổng tư lệnh Syrskyi cho biết ông hiện dành gần như toàn bộ thời gian của mình ở Pokrovsk.

Trung đoàn tấn công số 425 của Ukraine đã được triển khai tới thành phố và đang hoạt động rất hiệu quả. Các tuyến hậu cần đến thành phố đã được khôi phục và điều hướng lại, và khu vực chiến sự được đánh giá 3 lần mỗi ngày. Vì vậy, lực lượng Ukraine không có lý do để hoảng sợ.

Pokrovsk nằm ở tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine (Ảnh: Mezuda).

Các nhà phân tích của Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ (ISW) cho rằng tốc độ tiến quân của Nga theo hướng Pokrovsk đã chậm lại, có thể tăng trở lại trong những ngày tới.

Theo các video định vị địa lý, lực lượng Nga gần đây đã đạt được một số bước tiến nhỏ ở phía bắc Myrnohrad, đây là một mức tăng tối thiểu so với những ngày trước.

Ông Serhiy Okishev, đại diện của Quân đoàn Phản ứng nhanh số 7 thuộc Lực lượng Đổ bộ đường không Ukraine, lưu ý Nga không cố gắng thiết lập vị trí trực tiếp trong Pokrovsk, nhưng tiếp tục xuyên qua thành phố hướng đến vùng ngoại ô phía bắc. Theo ông, các đơn vị Ukraine đã phần nào khôi phục hậu cần ở phía bắc Pokrovsk và có thể đưa đạn dược tới đó.

Ukraine đã phòng thủ Pokrovsk gần 2 năm và không có ý định từ bỏ thành phố. Tuy nhiên, việc cố thủ trong thành phố cũng mang theo những rủi ro đáng kể cho Ukraine, bao gồm tổn thất lớn về nhân sự và trang thiết bị, điều đặc biệt quan trọng đối với một quân đội đang đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực.

Trong khi đó, kiểm soát Pokrovsk có thể mang lại cho lực lượng Nga con đường tiếp tục tiến xa hơn về phía tây, hướng tới các vùng Dnipropetrovsk và Zaporizhia.

Theo các nhà phân tích, rút khỏi Pokrovsk có thể đem lại lợi thế chiến thuật cho lực lượng Ukraine nếu họ giữ được các vị trí gần thành phố cho đến khi mùa đông bắt đầu.

Trước đó, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine bác bỏ tuyên bố của Nga về cái gọi là “bao vây Pokrovsk.”

Lực lượng Phòng vệ Ukraine tiếp tục giữ các vị trí trong khu đô thị Pokrovsk-Myrnohrad, mặc dù tình hình vẫn căng thẳng. Các đơn vị Nga đã tiến vào thành phố, nhưng quân đội Ukraine đang tích cực chiến đấu để đẩy lực lượng này ra ngoài. Sự phối hợp giữa các đơn vị khác nhau vẫn là nhiệm vụ then chốt.