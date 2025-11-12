Nga "thắt nút cổ chai", nghị sĩ Ukraine cảnh báo Pokrovsk sắp thất thủ

Quân nhân Ukraine dỡ đạn cho một khẩu pháo tự hành gần Pokrovsk (Ảnh: Reuters).

"Chúng ta đang mất Pokrovsk. Nga đã xâm nhập được vào trong thành phố rồi”, nghị sĩ Ukraine Oleksiy Goncharenko cảnh báo vào ngày 11/11.

Cảnh báo này được đưa ra sau nhiều ngày Nga tuyên bố lực lượng của họ đang áp sát trung tâm thành phố theo thế gọng kìm, bao vây binh sĩ Ukraine bên trong.

Ukraine nhiều lần bác bỏ các tuyên bố như vậy, mô tả giao tranh là “khốc liệt” nhưng “chưa kết thúc”. Tuy nhiên, tình hình thực tế làm dấy lên lo ngại rằng trung tâm hậu cần và đường sắt then chốt ở Đông Nam Ukraine đang trên đà thất thủ.

Thành phố chiến lược này đã bị vây bọc hơn một năm, chịu sức ép nặng nề từ các đợt tiến công của Nga. Gần 1/3 số trận chiến trên toàn tuyến mặt trận dài 1.000km hiện diễn ra tại Pokrovsk. Những trận đánh giáp lá cà ác liệt diễn ra trong đống đổ nát của các khu chung cư thời Xô viết.

Quân đội Ukraine cho biết, mục tiêu của Nga không thay đổi, tiến đến ranh giới phía bắc Pokrovsk rồi cố gắng bao vây toàn khu đô thị. Nếu Pokrovsk thất thủ, Nga sẽ rộng đường tiến vào “vành đai pháo đài”, tuyến phòng thủ xương sống của Ukraine ở Donbass.

Mất Pokrovsk gây áp lực lên tinh thần chiến đấu của Ukraine, và làm giảm niềm tin của phương Tây về việc Kiev có thể giành lại lãnh thổ. Vì vậy, Ukraine đã thể hiện quyết tâm sẽ trụ vững tới cùng tại mặt trận này.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, người vừa đến thăm tiền tuyến gần thành phố tuần trước, nói rằng lực lượng Ukraine vẫn đang giữ vững vị trí quanh Pokrovsk. Tuy nhiên, chưa rõ họ có thể trụ được bao lâu.

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, Oleksandr Syrskyi, cảnh báo rằng Nga đang tập trung khoảng 150.000 quân, bao gồm các đơn vị cơ giới, để tung đòn quyết định vào Pokrovsk.

Tướng Syrskyi nói quân đội Ukraine đang tận dụng địa hình đô thị để hạn chế bước tiến của Nga và giao chiến với các đơn vị biệt kích của đối phương.

Các mũi quân của Nga đang dần khép chặt vòng vây, tạo thế "thắt nút cổ chai" với tuyến tiếp vận của Ukraine (Ảnh: Telegraph).

Theo bản đồ chiến trường của nhóm DeepState (có liên hệ với quân đội Ukraine), thành phố này gần như bị bao vây, chỉ còn một hành lang hẹp để tiếp tế và đưa quân tăng viện.

Lực lượng Nga cũng đã giành được 2 hành lang nhỏ dẫn vào trung tâm thành phố từ phía nam và phía tây, trong khi phần lớn Pokrovsk vẫn nằm trong “vùng xám” tranh chấp.

Giao tranh ác liệt nhất diễn ra ở các quận phía bắc Pokrovsk, với khu công nghiệp thành phố hứng chịu hỏa lực nặng nề nhất.

Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW, Mỹ), Ukraine “đang gặp khó khăn” nhưng vẫn giành lại được một số khu vực ở phía bắc, đồng thời tiến hành phản công trong nội đô và vùng ngoại ô phía tây, làm chậm đà tiến của Nga.

Theo lời các binh sĩ Ukraine, binh sĩ Nga trong thành phố hiện đã đông hơn lực lượng phòng thủ.

Trong nhiều tuần, Nga liên tục cử các toán nhỏ 2-3 người thâm nhập qua tuyến phòng thủ thưa thớt của Ukraine. Một khi đã lọt vào thành phố, họ hoặc đột kích, hoặc ẩn nấp chờ quân tiếp viện, dần tăng cường quân số bên trong.

Nhà phân tích quân sự Ivan Stupak, cựu sĩ quan an ninh Ukraine, nhận định: “Ukraine có khả năng cao sẽ mất Pokrovsk. Vòng vây của Nga chưa khép kín, nhưng tuyến tiếp tế của Ukraine gần như bị cắt. Nút thắt cổ chai chỉ khoảng 5km".

Nga đã tìm cách thắt chặt các tuyến tiếp tế cuối cùng của Ukraine, để buộc Kiev phải rút lui, nếu không sẽ đối diện với kịch bản bị vây bọc. Ngày càng có nhiều lời kêu gọi Ukraine rút quân khỏi thành phố.

Ông Stupak cho rằng đã đến lúc Ukraine nên rút khỏi túi phòng thủ ở phía nam để tránh tổn thất không cần thiết.

Ngay phía đông Pokrovsk là thị trấn Myrnohrad, nơi Nga đã bao vây gần như toàn bộ. Nếu Ukraine rút khỏi Pokrovsk, họ cũng sẽ phải bỏ Myrnohrad, gây ảnh hưởng lớn tới tuyến phòng thủ trọng yếu này.