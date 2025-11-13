Nga tập kích dồn dập, Pokrovsk bị cô lập một phần

Ukraine thừa nhận tình hình Pokrovsk ở miền Đông khó khăn (Ảnh: Kyiv Independent).

Phát biểu trong chương trình tin tức quốc gia phát sóng ngày 12/11, ông Vadym Filashkin, người đứng đầu Cơ quan Quản lý Quân sự tỉnh Donetsk, cho biết việc cung cấp viện trợ nhân đạo cho Pokrovsk và Myrnohrad là bất khả thi và dân thường tại đây đang hoàn toàn dựa vào sự giúp đỡ từ quân đội.

“Không thể tiếp cận được những người vẫn còn ở lại đó. Chúng tôi không thể mang nước, viện trợ nhân đạo hay thuốc men tới cho họ. Chỉ có các binh sĩ phòng thủ của chúng ta đang giúp đỡ những dân thường còn lại ở Myrnohrad và Pokrovsk. Tình hình ở đó là nghiêm trọng nhất”, ông nói.

Ông Filashkin cho biết hiện vẫn còn 1.253 người dân ở Pokrovsk và 1.350 người ở Myrnohrad.

Lực lượng Nga đã tiến sâu vào Pokrovsk ít nhất từ ngày 6/11, di chuyển bằng xe máy và xe bán tải, đồng thời triển khai súng cối trong thành phố.

Nguồn tin của Ukrainska Pravda nói rằng các nỗ lực của đơn vị đặc nhiệm Ukraine nhằm đẩy lùi lực lượng Nga trong thành phố đã bị trì hoãn và không làm thay đổi tương quan lực lượng.

Ngày 11/11, Lực lượng Đổ bộ Tấn công Ukraine thông báo Nga đã tăng cường xâm nhập từ hướng nam Pokrovsk, với hơn 300 binh sĩ Nga hiện diện trong thành phố.

Trước đó một ngày, có thông tin cho biết Nga đã tăng cường số lượng các cuộc tấn công vào vị trí của lực lượng phòng thủ Ukraine trong cụm đô thị Pokrovsk thuộc tỉnh Donetsk. Các trận chiến ác liệt nhất ở Pokrovsk đang diễn ra trong khu công nghiệp của thành phố.

Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết việc ổn định tình hình tại khu vực tác chiến Pokrovsk - Myrnohrad phụ thuộc vào sự phối hợp giữa các cơ quan chỉ huy quân sự, đơn vị và lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ chiến đấu.

Ông cho hay, ông đã đến mặt trận Pokrovsk và trao đổi trực tiếp với các chỉ huy tại đây.

“Mặt trận Pokrovsk vẫn là hướng chủ chốt trong bối cảnh đối phương đang mở các đợt tấn công. Tại đây ghi nhận số lượng cuộc tấn công mỗi ngày của đối phương nhiều nhất, và một phần lớn lực lượng Nga đang hoạt động tại lãnh thổ Ukraine cũng được tập trung ở khu vực này. Họ đang cố gắng lợi dụng điều kiện thời tiết bất lợi để tiến công”, ông nói.

Ông nhấn mạnh thêm: “Nhiệm vụ trước mắt của chúng ta là từng bước giữ vững các khu vực đã được xác định và bảo vệ các tuyến tiếp tế hiện có. Chúng ta cũng đang tổ chức thêm các tuyến hậu cần để bảo đảm tiếp tế kịp thời cho lực lượng phòng thủ và đảm bảo việc sơ tán thương binh không bị gián đoạn”.

Tổng tư lệnh Syrskyi cho biết, giao tranh đang diễn ra liên tục ở cả vùng ngoại vi lẫn bên trong đô thị, khi các nhóm bộ binh tấn công nhỏ của Nga tìm cách đột nhập. Thiết bị hạng nhẹ của đối phương bị phá hủy ít hơn trong khu vực này.

Ông khẳng định: “Không có chuyện Nga kiểm soát thành phố Pokrovsk hay bao vây lực lượng phòng thủ Ukraine về mặt chiến thuật. Giao tranh vẫn đang tiếp diễn”.