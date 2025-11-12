Giao tranh chưa ngã ngũ, Nga - Ukraine quyết chiến giành pháo đài Pokrovsk

Binh sĩ Nga tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt (Ảnh: Sputnik).

Quân đoàn 7 thuộc Lực lượng Tấn công Đường không Ukraine ngày 11/11 cho biết, dưới màn sương mù dày đặc, Nga đang tăng cường tấn công để kiểm soát Pokrovsk. Chiến thuật này của Nga nhằm lợi dụng tầm nhìn thấp, làm suy yếu khả năng trinh sát và tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine

Lực lượng Nga đang tiến vào Pokrovsk từ vùng ngoại ô phía nam với trang thiết bị hạng nhẹ.

Quân đoàn 7 cho biết hơn 300 binh sĩ Nga đang chiến đấu bên trong thành phố, với mục tiêu tiến đến biên giới phía bắc Pokrovsk và bao vây khu vực đô thị.

Trong khi đó, lực lượng Ukraine tuyên bố vẫn tiếp tục phát hiện và đẩy lùi các nhóm binh sĩ Nga trong khu vực đô thị, ngay cả trong điều kiện tầm nhìn hạn chế.

Sau khi giành quyền kiểm soát Avdiivka, một thành trì của Ukraine, cách Pokrovsk khoảng 40km về phía đông nam vào tháng 2/2024, lực lượng Nga đã liên tục tiến về Pokrovsk.

Pokrovsk từng là một trung tâm hậu cần có vị trí chiến lược của Ukraine trước đây và là nút giao thông quan trọng tại tỉnh Donetsk. Nga coi Pokrovsk là một mục tiêu quan trọng để kiểm soát toàn bộ vùng Donetsk ở miền Đông Ukraine.

Theo nhóm giám sát tình hình chiến sự DeepState của Ukraine, quân đội Nga hiện đã bao vây Pokrovsk ở 3 mặt, chỉ để lại một hành lang dài khoảng 15km để lực lượng Ukraine tiếp viện.

Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, quân đội Nga áp đảo quân số Ukraine gấp 8 lần trong cuộc tấn công giành quyền kiểm soát Pokrovsk.

Ông Zelensky ngày 11/11 thừa nhận quân đội Ukraine đang phải đối mặt với tình hình khó khăn tại Pokrovsk và Zaporizhzhia.

"Hầu hết sự chú ý đang đổ dồn về hướng Pokrovsky và tỉnh Zaporizhzhia, nơi Nga đang gia tăng số lượng và quy mô các cuộc tấn công", ông Zelensky cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội.

"Tình hình ở đó rất khó khăn, đặc biệt là do điều kiện thời tiết thuận lợi cho các cuộc tấn công. Nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục đánh bại đối phương”, Tổng thống Ukraine tuyên bố.

Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Oleksandr Syrsky, ngày 10/11 tuyên bố các đơn vị Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) đang phản công tại thành phố Pokrovsk và cuộc tấn công của Nga tại đó sẽ bị đẩy lùi.

“Pokrovsk là một khu vực kiên cố. Ở một vài nơi, quân Nga đã vượt qua được các rào cản kỹ thuật (như hàng rào thép gai và bãi mìn), nhưng bộ tư lệnh biết rõ những vị trí đó ở đâu”, ông Syrsky cho biết.

Theo tướng Ukraine, tình hình tại Pokrovsk rất căng thẳng, nhưng vẫn trong tầm kiểm soát.

Ông cho biết Điện Kremlin đã tập trung hơn "150.000 quân" tại Pokrovsk, bao gồm các nhóm cơ giới và 4 lữ đoàn bộ binh hải quân, để phá vỡ hệ thống phòng thủ của Ukraine và kiểm soát thành phố có tầm quan trọng chiến lược này.

Thiếu tá Andriy Kovalev, phát ngôn viên của Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine (AGS), cũng cho biết quân đội Ukraine đang chịu áp lực nặng nề ở khu vực Pokrovsk, nhưng thương vong của Nga rất lớn và lực lượng Kiev vẫn giữ vững vị trí của họ.

“Việc phòng thủ khu vực Pokrovsk-Myrnohrad vẫn tiếp diễn. Tình hình vẫn phức tạp và nhiều biến động. Tại đây, đối phương đang huy động mọi nguồn lực sẵn có, nhưng họ cũng chịu tổn thất nặng nề”, ông Kovalev nói.

Trong báo cáo vào ngày 10/11, Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ nhận định trận chiến ở Pokrovsk vẫn chưa ngã ngũ và nhiều khả năng Nga sẽ tiếp tục tấn công.

Theo báo cáo của ISW, tình hình ở khu vực Pokrovsk-Myrnohrad vẫn còn khó khăn khi lực lượng Ukraine tiếp tục chiến đấu để giữ vững vị trí vành đai và lực lượng Nga tiếp tục tiến vào khu vực này. Lực lượng Ukraine được cho là gần đây đã giành lại Rodynske, phía bắc Pokrovsk, đồng thời phản công bên trong Pokrovsk và vùng ngoại ô phía tây để ngăn chặn các cuộc tiến công tiếp theo của Nga vào vành đai phía nam.

ISW cho rằng các cuộc tiến công của Nga ở phía bắc và phía tây Pokrovsk đã chậm lại trong những ngày gần đây, có thể do các nỗ lực phản công liên tục của Ukraine, nhưng lực lượng Nga vẫn tiếp tục tiến vào phía đông và phía nam Pokrovsk.