UAV Ukraine bị “trói cánh” ở Pokrovsk

UAV của Ukraine (Ảnh minh họa: AFP).

Theo Business Insider, sương mù dày đặc đang khiến thành phố chiến lược Pokrovsk ở miền Đông Ukraine có nguy cơ thất thủ. Tình hình thời tiết này che chắn cho đà tiến của các binh sĩ Nga đi bộ, chạy xe máy hay lái ôtô dân sự, trong khi gây bất lợi cho hoạt động tác chiến của UAV Ukraine.

Giống nhiều cứ điểm tiền tuyến khác, lực lượng Ukraine trong thành phố chủ yếu dựa vào giám sát bằng UAV để phát hiện và phản công các cuộc tấn công mặt đất lặp đi lặp lại vốn hiện là phương thức tập kích điển hình của Nga. Tuy nhiên, sương mù dày phủ xuống Pokrovsk trong vài ngày qua đã làm hoạt động tác chiến này mất tác dụng.

Nhiều UAV của Ukraine, cả dùng để trinh sát lẫn tấn công, phụ thuộc vào camera quang học nên hoạt động kém trong điều kiện tầm nhìn thấp. Một số được trang bị camera nhiệt đắt tiền hơn, nhưng ngay cả những loại đó cũng có thể bị cản trở bởi sương mù dày.

Dưới lớp che phủ của thời tiết xấu, lực lượng Nga đang đẩy nhanh tiến công vào Pokrovsk với quyết tâm gia tăng.

“Hiện có hơn 300 lính Nga trong thành phố”, Quân đoàn Đổ bộ Đường không số 7 của Ukraine viết trong một tuyên bố hôm 11/11.

Chỉ 2 tuần trước, ước tính của Ukraine về số binh sĩ Nga ở Pokrovsk là khoảng 200 người.

Quân đoàn Đổ bộ Đường không số 7 cho biết, Nga đang kết hợp lợi thế từ lớp sương dày với “trang bị nhẹ” để tấn công sườn phía nam Pokrovsk.

Lực lượng Nga thường xuyên sử dụng các phương tiện dân sự như xe máy hoặc ôtô để tiến hành các hoạt động tiến công, hy vọng thân hình nhỏ gọn và nhanh của chúng giúp tránh bị phát hiện hoặc bị tấn công bởi các máy bay không người lái trang bị góc nhìn người lái (FPV).

Đầu tuần này, các kênh Telegram của Nga bắt đầu lan truyền một video khoảng 20 binh sĩ Nga di chuyển qua làn sương xám dày trên một dàn xe máy và ôtô dân sự lộn xộn. Mặc dù chưa rõ video được quay khi nào, Business Insider đã xác minh vị trí trong video là một con đường chính dẫn vào Pokrovsk từ phía nam.

Một đoàn xe tự do di chuyển tại vị trí này cho thấy Nga đã tiến sâu hơn vào thành phố so với những gì các công cụ theo dõi của Ukraine, như DeepState từng xác nhận trước đó.

Một video khác cho thấy một phương tiện Nga chạy không bị kiểm soát dọc đường cao tốc E50 dẫn tới Pokrovsk, con đường trước đó được đánh dấu là rìa vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy hôm qua cho biết Nga đang “tăng cả số lượng và quy mô các cuộc tấn công” tại Pokrovsk. “Tình hình ở đó khó khăn, và đặc biệt là do điều kiện thời tiết thuận lợi cho các cuộc tấn công”, ông nói.

Trước đó, ông cho biết, Nga đang áp đảo quân số Ukraine ở khu vực quanh Pokrovsk với tỷ lệ 8-1.

Tư lệnh tối cao Oleksandr Syrskyi nói, Nga có khả năng đã huy động khoảng 150.000 quân trong chiến dịch nhằm bao vây, kiểm soát Pokrovsk.

Pokrovsk mang ý nghĩa chiến lược lớn với Ukraine chủ yếu vì nó được coi là “cửa ngõ” đệm cho vành đai phòng thủ còn lại của đất nước ở Donetsk.

Mất thành phố này có thể gây tổn hại về tinh thần cho Ukraine, vốn đã tập trung vào cứ điểm này hơn một năm qua.

Việc Nga tái phát động tiến công tại Pokrovsk cũng làm nổi bật thách thức đối với các UAV giá rẻ của Ukraine.

Trong khi Kiev thường kêu gọi tăng ngân sách cho UAV, họ cũng cảnh báo không nên phụ thuộc quá mức vào hệ thống không người lái.

“Nếu thời tiết có sương mù thì bạn không thể điều khiển những UAV này vì bạn chẳng thấy gì. Nhưng pháo binh thì chẳng quan tâm đến sương mù. Nếu họ có tọa độ, họ sẽ khai hỏa và tiêu diệt mọi thứ còn sống trong khu vực đó”, Oleksandr Chernyavskiy, chuyên gia nguyên mẫu UAV của Tiểu đoàn Phòng vệ Lãnh thổ 241 của Ukraine, nhận định.