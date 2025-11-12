"Chảo lửa" Pokrovsk nóng từng ngày, Ukraine nên rút quân khỏi vòng vây Nga?

Binh sĩ Ukraine ở Donetsk (Ảnh: Reuters).

Financial Times ngày 11/11 đưa tin, các nhóm dân sự và chuyên gia quân sự Ukraine đã kêu gọi chính quyền nước này rút quân khỏi thành phố Pokrovsk ở tỉnh Donetsk trước khi họ bị quân đội Nga bao vây hoàn toàn.

Theo Financial Times, nhiều người nhận thấy khả năng lực lượng Ukraine giữ được thành phố thành phố Pokrovsk là rất thấp, do tình trạng thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng và tâm lý mệt mỏi lan rộng trong quân đội Ukraine.

Tuần trước, cựu Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Vitaliy Deynega cảnh báo "bất chấp những tuyên bố chắc chắn của chính quyền, tình hình đang diễn biến phức tạp và khó kiểm soát". Ông kêu gọi chính quyền Ukraine rút quân "khi còn có thể".

Trong những tuần gần đây, theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Nga đã bao vây cả thành phố Pokrovsk ở Donetsk và Kupyansk ở Kharkov, khiến khoảng 10.000 binh sĩ Ukraine bị mắc kẹt.

Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, quân đội Nga áp đảo quân số Ukraine gấp 8 lần trong cuộc tấn công giành quyền kiểm soát Pokrovsk.

Các chuyên gia quân sự và quân nhân Ukraine nói với Financial Times rằng những thất bại trên chiến trường của Kiev, phần lớn xuất phát từ cuộc khủng hoảng nhân lực dai dẳng, đã gây khó khăn cho lực lượng Ukraine kể từ khi xung đột leo thang vào năm 2022.

"Tất cả những điều này có thể đã tránh được nếu chúng tôi có thêm quân", một binh sĩ Ukraine chiến đấu gần Pokrovsk nói, đồng thời cho biết việc giành lại thành phố sẽ cần "một lực lượng rất lớn" mà Ukraine đang thiếu.

Theo Financial Times, vấn đề này trở nên trầm trọng hơn do sự gia tăng của các vụ đào ngũ. Financial Times dẫn lời một quan chức cho biết nhiều tân binh mới được huy động đã bỏ trốn trước khi đến được đơn vị.

"Lực lượng Ukraine có mật độ thấp đến mức có những khu vực trên mặt trận về cơ bản chỉ được bảo vệ bằng máy bay không người lái”, công ty tư vấn Rochan Consulting có trụ sở tại Ba Lan cho biết.

Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Aleksandr Syrsky hôm 9/11 tuyên bố tình hình ở Pokrovsk "nhìn chung đã được kiểm soát". Theo tướng Ukraine, tình hình tại Pokrovsk rất căng thẳng, nhưng vẫn trong tầm kiểm soát.

Ông cho biết Điện Kremlin đã tập trung hơn "150.000 quân" tại Pokrovsk, bao gồm các nhóm cơ giới và 4 lữ đoàn bộ binh hải quân, để phá vỡ hệ thống phòng thủ của Ukraine và kiểm soát thành phố có tầm quan trọng chiến lược này.

Financial Times cho rằng chính quyền Ukraine có thể đang tìm cách che giấu tình hình nghiêm trọng trên thực địa.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất cơ hội cho chính quyền Ukraine để ra lệnh đầu hàng và bảo toàn lực lượng.

Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bác bỏ đề xuất này, tuyên bố quân đội Kiev vẫn nắm quyền kiểm soát và cáo buộc Moscow đang tìm cách đánh lạc hướng các nước phương Tây ủng hộ Kiev.

Theo nhóm giám sát tình hình chiến sự DeepState của Ukraine, quân đội Nga hiện đã bao vây Pokrovsk ở 3 mặt, chỉ để lại một hành lang dài khoảng 15km để lực lượng Ukraine tiếp viện.

Trong báo cáo vào ngày 10/11, Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ nhận định trận chiến ở Pokrovsk vẫn chưa ngã ngũ và nhiều khả năng Nga sẽ tiếp tục tấn công.

Sau khi giành quyền kiểm soát Avdiivka, một thành trì của Ukraine, cách Pokrovsk khoảng 40km về phía đông nam vào tháng 2/2024, lực lượng Nga đã liên tục tiến về Pokrovsk.

Pokrovsk từng là một trung tâm hậu cần có vị trí chiến lược của Ukraine trước đây và là nút giao thông quan trọng tại tỉnh Donetsk. Nga coi Pokrovsk là một mục tiêu quan trọng để kiểm soát toàn bộ vùng Donetsk ở miền Đông Ukraine.